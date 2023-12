Efecto dólar oficial a $800: qué impacto tendrá sobre el dólar blue y los financieros, según expertos

El paquete de medidas que anunció el ministro de Economía Luis Caputo, que contempla un ajuste fiscal y un aumento del 100 por ciento en el tipo de cambio oficial al llevar el valor a $800, dejó varias dudas entre los analistas que consideran que faltan detalles en la letra chica particular sobre el aumento del impuesto PAIS a las importaciones y los derechos de exportación y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias.

"Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos, para que los sectores productivos tengan realmente los incentivos adecuados para aumentar la producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias", indicó Caputo en un mensaje grabado.

El ministro afirmó que con esa medida "beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario".

Los analistas advierten que la suba del impuesto PAIS impactará en la inflación, y coinciden en que "faltan muchas precisiones" con lo cual dudan sobre cuál será la reacción este miércoles en el dólar blue y de las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP, que en la previa de los anuncios el martes rebotaron y cerraron todos arriba de $1.000. Algunos creen que los dólares paralelos podrían acentuar un poco la tendencia alcista pero no esperan un descontrol.

Medidas económicas: ¿qué opinaron los analistas?

Tomas Alvarez Kuhnle, economista de Analytica, planteó que "el paquete de medidas actual es una corrección de shock para ordenar precios relativos y provocar una abrupta recesión para corregir las cuentas externas y reducir el riesgo hiperinflacionario. Y sostuvo que "los primeros efectos sobre los precios, teniendo en cuenta el nivel de inercia y la liberación de los acordados por la gestión anterior, pondrá a la inflación de los próximos meses por encima del 30%".

El paquete de medidas anunciado el martes por Caputo

Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores señaló que el aumento de las retenciones a las exportaciones no agrícolas "va en el sentido de tratar de moderar el traspaso a precios, y tienen un objetivo fiscalista, mientras que el impuesto PAIS sobre importaciones que busca desalentar la demanda de dólares al BCRA"

"La situación de las reservas es frágil, como para que uno tome estas medidas con precaución pero hay mucho realismo en el diagnóstico, veremos si los mercado se comportan de manera optimista o entran en una especie de ‘wait and see’ para ver como funciona todo esto".

Para Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, "hay muchas cosas que no quedaron claras, si el impuesto PAIS a importaciones es para bienes, o opara bienes y servicios, de cuánto es, el que tiene una deuda comercial, por ejemplo, puede ir y comprar dólares para pagarla, a 800 más impuestos"

En sintonía, el analista financiero Christian Buteler juzgó que "fue muy pobre el anuncio, muy poco esclarecedor de cuánto se va a ahorrar con esto, como para cerrar en equilibrio fiscal que es lo que se busca, no dijo absolutamente nada de eso".

El economista Federico Glustein afirmó que "las medidas indefectiblemente impactarán en el bolsillo, sin tener los números precisos de cuánto será la quita de subsidios y el pass through de devaluación a precios, sumado a un eventual contrapeso de la apertura de importaciones para competir por precios". Y recalcó que "habrá mayor traslado por impuesto extra a importaciones, al menos por meses".

Por su parte, Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso destacó "la liberalización de las importaciones, que era una de las regulaciones más distorsivas que pesaban sobre la economía, y había contribuido a una suba muy por encima del promedio de los precios de algunos rubros como textiles e indumentaria".

Advierten que impuesto PAIS a importaciones y devaluación impactará en inflación

"La eliminación de los permisos discrecionales para importar a su vez permitirá aumentar la oferta en el mercado interno de algunos bienes transables y moderar la suba de sus precios", fundamentó.

Dólar a $800: ¿qué lectura hicieron los expertos?

Repetto evaluó que "$800 es un tipo de cambio que me deja más conforme respecto a los $650 que se hablaba, habrá que ver si con este dólar acumularán o no reservas, eso va a terminar de definir si este paquete de medidas tienen éxito".

A su vez, Andrés Reschini comentó que "las medidas tienen el tenor que el mercado más o menos esperaba, pero a la vez faltan muchas precisiones, y quedan dudas por evacuar", y sostuvo que "el tipo de cambio a $800 está en línea con lo que yo consideraba que lo tenían que ubicar" para estimular la liquidación de exportaciones en un contexto crítico de reservas.

De todos modos, el especialista subrayó que "quedan dudas sobre el rol que va a jugar el BCRA en materia de intervención, de cuánto será el impuesto PAIS, retenciones, el dólar tarjeta, etc".

Por su parte, Isaías Marini, analista de Consultatio Plus recalcó que "el tipo de cambio a $800 es un nivel relativamente elevado en términos reales que si se sostiene permitirá una rápida corrección de la cuenta corriente". No obstante, concordó que "aún faltan conocerse medidas adicionales para entender cuál será el impacto en términos de inflación, brecha y activos en pesos".

Y esgrimió: "No hubo anuncios sobre la tasa de interés, que sin cambios podría derivar una aceleración de la inflación que erosionaría rápidamente la devaluación anunciada. Tampoco hubo detalles sobre el tratamiento de los pasivos remunerados del BCRA ni de los instrumentos atados al dólar del Tesoro y del propio BCRA (bonos dólar-link, duales y ledivs). A su vez, faltan conocerse detalles sobre el nuevo régimen cambiario".

Para analistas, los anuncios dejan muchas dudas, y algunos creen que los dólares libres podrían seguir en alza

Resaltó "como positivo el énfasis en el ajuste fiscal y el hecho de que se mencionen sobre que ítems recaerá el ajuste, pero el mercado necesitará más precisiones para evaluar la factibilidad y sustentabilidad del mismo".

Pedro Siaba Serrate, estratega de PPI indicó que "sincerar el tipo de cambio oficial, llevando a $800, implica que el salto discreto es de 118,3%. está por encima de lo esperado por el mercado (más cerca de $650), lo cual convalida la nueva ampliación de las tasas CER-Dólar Linked que observamos en los últimos dos días". Y añadió que "sin movimiento de CCL, la brecha cambiaria abriría el miércoles en 31,3% -la menor desde enero 2020"-.

Dólares paralelos: ¿cómo reaccionarán a las medidas?

Para Ber, "los dólares financieros seguirán relativamente estables, ya que las medidas estuvieras en línea a lo esperado, entre los bonos y acciones, más allá de la positiva lectura, no descartaría que se abra espacio a una etapa de consolidación tras las fuertes subas acumuladas".

Sobre la reacción en los dólares paralelos, Reschini manifestó que "no espero un descontrol de los dólares libres mañana pero tampoco es que van a estar super quietos, todavía va a seguir habiendo movimientos porque faltan todavía muchas precisiones". Y estimó que "si las precisiones no decepcionan me parece que en el corto plazo vamos a ver una reducción importante en la brecha, pero seguirá habiendo brecha"

Repetto dijo que "habrá que ver bien el tema del impuesto PAIS, el dólar tarjeta y demás porque puede repercutir en el dólar blue, el CCL y MEP si se mantienen el impuesto PAIS más las percepciones o se quita algo de eso". Y estimó que "si quedasen tendrías una presión alcista sobre los tipo de cambio libres". Y recalcó que "no se aclara nada de las LEDIV que es un problema serio si se pagan a $800 y tampoco se sabe qué pasa con el impuesto país y las percepciones porque eso te pone un piso al blue" argumentó,

Para Menescaldi, el mensaje de Caputo "dejó muchas dudas, no dijo cuál es el impacto de todo esto, no se si el mercado lo va a tomar muy bien esto". De igual visión, Buteler alegó que "faltan definiciones para saber cómo pueden reaccionar los mercados y los dólares paralelos" por las dudas que hay, y opinó que " $800 más impuesto PAIS es un dólar caro, pero no se si le corre o no a las personas". Y opinó que "lo anunciado tiene gusto a poco, no me parece que pueda convencer al mercado".

Analistas estiman que en el corto plazo la brecha cambiaria se reducirá

Glustein auguró que los dólares alternativos reaccionarán "potencialmente alza pero irán reacomodando con el incremento de exportaciones y baja de importaciones". Y estimó: "La devaluación del 100% podría tener un impacto directo en las cotizaciones ya que, el impuesto país se mantiene y hoy, pasaría a $2040, por lo que, le mantiene la plataforma al blue y a los financieros de que el techo es $2040 pero el piso es $800, con escasez, lo cual, se traduce en un potencial incremento de los paralelos pero tambien en una espiralización inflacionaria que arrojará los primeros meses, un minimo de 25% mensual".

A su vez, Lorenzo Sigaut Gravina aseguró que "el siceramiento cambiario a $800 es importante, el gobierno trata de dar una señal fuerte fiscal, es un intento de cerrar mucho la brecha fuerte, puede haber algo de credibilidad, supongo que el miércoles los dólares paralelos algo subirán, pero si hay credibilidad eso puede ayudar a que no se disparen tantos los dólares financieros".

Por su parte, Amilcar Collante cree "que la brecha va a queda en 40% cerca de $1.100/$1.150[, y los bonos soberanos deberían subir, es un plan muy fiscalista, auque igualmente faltan detalles, como cuánto es la reducción de subsidios económicos y transferencias a provincias".

A su vez, el operador Gustavo Quintana comentó que "no habló del tema de regularizar deuda comercial pendiente, un tema que a muchos preocupa, ni tampoco de liberalizar operaciones en la Bolsa" y estimó que "en caso de agilizar el acceso al mercado para atesoramiento (tema no abordado todavía) puede haber un efecto de menor tensión en el resto de los mercados, achicando la brecha, pero faltan aspectos operativos importantes, habrá que ver".