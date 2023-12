Cómo reaccionaron en el pre-market de Wall Street las acciones y los bonos tras el discurso de Caputo

Una vez conocido el contenido del mensaje que dirigió al país el ministro de Economía. Luis Caputo, era interesante saber como fue la reacción de los mercados, en particular Wall Street al plan que presentó. Si bien al momento del anuncio dicho mercado ya estaba cerrado, de ahí que se pospusiera la emisión del mismo por espacio de dos horas, cabe recordar que en el mismo funciona lo que se denomina el "pre-market".

El pre-market es el período de negociación que se produce antes de la apertura oficial del mercado de valores. En Estados Unidos, por ejemplo, el mercado de valores abre a las 9:30 a.m. hora del este, pero el pre-market empieza a las 4:00 a.m. y termina a las 9:15 a.m.

Esto significa que los inversores pueden comprar y vender acciones durante casi cinco horas antes de que empiece la sesión regular.

¿Por qué es importante el pre-market? Porque en este período se pueden producir movimientos significativos en el precio de las acciones, debido a noticias, eventos, anuncios o rumores que afecten a las empresas o al mercado en general.

Estos movimientos pueden anticipar la tendencia que seguirá el mercado durante el día, o crear oportunidades de compra o venta a precios más ventajosos que los que se ofrecen en la sesión normal.

En este caso en particular, la reacción tanto de los ADRs como de las acciones de compañías argentinas es dispar, ya que se registran tanto alzas como bajas.

La reacción del pre-market tras el anuncio de Caputo fue mixta

En tal sentido, las que muestran las mayores subas son Cresud, que gana un 1,63%, seguida por Grupo Galicia, con el 1,39% y Corporación América, que gana el 1,09 por ciento. Por su parte, YPF avanza un 0,81%, Banco Macro el 0,70% y Ternium el 0,46 por ciento.

En sentido inverso, las mayores bajas corresponden a Pampa, con el 4,08%, seguida por Despegar, con el 2,47% y Grupo Supervielle, que retrocede el 1,88 por ciento.

La importancia de estos datos es que una vez abiertos los mercados, es probable que se confirme la tendencia y que esta se vea replicada en la Bolsa local.

Por el lado de los bonos que cotizan en el exterior, lo más llamativo es la suba del AL29, que es del 0,46%, mientras que el AL30, que es el de mayor volumen negociado, pues es la base para operar el dólar MEP, apenas sube el 0,02% y el AL35 otro 0,04 por ciento. En cuanto a los globales, la mejor parte la lleva el GD35, pues avanza el 0,13 por ciento.