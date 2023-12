Asesor de Massa criticó el plan de Caputo: "El ajuste lo paga la gente"

"Primero era la casta pero finalmente el ajuste lo paga la gente, cosa que era un poco inevitable". Taxativo, el segundo de Sergio Massa en el ministerio de Economía hasta el 10 de diciembre pasado, lanzó duras críticas al plan económico que idearon Javier Milei y Luis Caputo.

En primer lugar, habló en términos operativos. Al respecto dijo que "el anuncio de Caputo había sido muy vago y creo un run run de mucha incertidumbre, luego una fake news sumó presión, hasta que salió un documento del Mecon -simplemente un cuadro de cifras- donde empezó a ver mayor racionalidad y menor cosa drásticas", en las medidas anunciadas por el flamante ministro de Economía.

"Es un ajuste de más de 5,2%, en el que un 2,2% es aumento de impuestos", indicó. Y agregó: "Incluso en algunos casos, los anuncios de ayer desdicen lo que en su momento había votado Milei, como la reversión de la rebaja de Ganancias".

En ese sentido, el ex viceministro de Economía señaló que más allá de esas "contradicciones y desprolijidades", hay como una "realidad avanza". "Hay más realismo", señaló, aunque advirtió "el éxito técnico de la devaluación es que no suba el dólar paralelo y eso no está muy claro".

"Lo de la casta es completamente simbólico", subrayó. "Todas las medidas de ajuste son impositivas, de baja de subsidios y jubilaciones", indicó Rubinstein, y concluyó: "Finalmente, eso lo paga la gente. Y no digo que esté mal, era inevitable. No digo que eso esté mal, si hablas de ajuste era lógico que mucho iba a recaer en la población, especialmente, la clase media".

Entre otros ítems, Rubinstein resaltó: "Para mí por ahora la guía es el cuadro que publicó el Mecon. Algunas cosas todavía no se explicaron bien", concluyó.

Estas son las medidas que anunció el ministro Luis Caputo

¿Qué dijo Rubinstein sobre "la herencia" que dejó Massa?

Al ser consultado sobre la herencia que le dejaron al actual mandatario, Rubinstein dijo que eso es parte del relato y que "no se puede ver quién tuvo la culpa de esto y de lo otro. Esa discusión no va a llevar a ningún lado". "Nosotros si ganábamos las elecciones nosotros teníamos pensado ir al superávit fiscal, en lugar del 2% era quizá del 1,1%. También iba a haber ajuste de impuestos, eso era inevitable".