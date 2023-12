Hernán Lacunza defendió las medidas de Caputo pero lanzó una advertencia

El economista Hernán Lacunza habló sobre las últimas medidas económicas que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. "Están bien planteadas y concebidas", determinó. El exministro del gobierno de Mauricio Macri expresó que son consistentes con lo que había esbozado el presidente Javier Milei en su campaña, y que lo que las vuelve valiosas es su "enfoque integral, secuencial y bien concebido".

Una de las medidas más cuestionadas fue la devaluación del dólar oficial a $800, que el exministro de Economía de la Provincia defendió, asegurando que los precios en el país estaban atrasados. "El dólar ya valía $800, sólo que nosotros vivíamos bajo una ficción, con un dólar artificial y tarifas artificiales", explicó, y agregó: "Es difícil estabilizar con los precios corrigiéndose, si hay tarifas y dólar atrasado es una carrera contra el tiempo que siempre corres de atrás. Hay que garantizar equilibrio fiscal, si no el resto dura poco".

En su primer discurso como presidente, Javier Milei aseguró que el ajuste lo iba a pagar la casta, afirmación que comenzó a discutirse cuando se conoció a quién estaba orientado el nuevo paquete de medidas económicas. "Del otro lado del gasto público siempre hay particulares y privados; jubilados, subsidiados, planes sociales. No hay tal cosa como Estado y privados, el ajuste cae sobre el total de la sociedad", aseguró el economista en diálogo con Radio Mitre.

Lacunza: las medidas y los riesgos de hiperinflación

La situación de la economía en el país y la "herencia" que recibió el nuevo gobierno también fue uno de sus temas de discusión, ya que aseguró que aún hay riesgo de hiperinflación. "La inflación en 2021 fue del 37%, en 2022 del 100%, este año del 200%, y el año que viene podría llegar a 400%. Llamalo híper o como quieras: el ajuste ocurre siempre, por las buenas con un plan, o por las malas con desorden", indicó.

"Tenemos inflación en 200% y pobreza de más del 40%, no sé a qué número queremos esperar o va a ser suficiente para decir que así no va", analizó Lacunza.

"Si no corregimos esto, va a haber un ajuste por las malas. Si no crees en este camino, probá con el desajuste a ver cómo te va. No hay más fondos, ya los usamos todos", dijo, asegurando que el desajuste previo es el mayor problema al que se enfrenta la Argentina.

Lacunza apoyó las medidas tomadas por el ministro Luis Caputo

En último lugar, aseguró que las medidas son un "sinceramiento de la ficción en la que estábamos viviendo, necesaria para comenzar a recorrer otro camino, y para evitar la hiperinflación". "Andamos mendigando por el mundo para ver quién nos presta plata para pagar las importaciones el mes que viene. Evidentemente esto así no podía seguir", expresó.

"Las medidas están bien encaminadas, tienen riesgos susceptibles a cualquier programa. Son un paso en el sentido correcto, pero que tiene la fragilidad propia de una herencia muy complicada", observó, y finalizó: "Se puede ver una falta de precisión en algunas formas, que demuestra que el equipo y el plan se están formando sobre la marcha".