Ya están las medidas: ¿qué hacer con los ahorros?

Ya están las primeras medidas del nuevo Ministro de Economía, Luis Caputo.

SI bien faltan algunos detalles, el día martes dio las pautas del camino, el cual ya había sido anticipado por el Presidente Javier Milei, que le va a tocar transitar a la Argentina producto del histórico y recurrente descalabro fiscal.

A medida que se vayan conociendo en profundidad algunas medidas, se irá viendo como se lo toma el mercado, lo cual probablemente haga que los asesores financieros reanalicen sus portafolios y busquen rendimientos que superen la inflación, que como mencionó el propio Ministro de Economía, se incrementará en los primeros meses posteriores a las medidas adoptadas.

Incertidumbre por las nuevas medidas

Ante este nuevo escenario, con una devaluación del 100% y una reducción sustancial de la brecha cambiaria, quita de subsidios, e inflación acelerándose, empiezan a surgir preguntas.

¿Conviene quedarse en dólares? ¿En qué instrumentos invertir?

¿Es momento de vender una parte de los dólares y ganar tasa?

¿En que instrumentos en pesos conviene invertir para cubrirse de la inflación que se viene?

¿Con el sinceramiento de tarifas, todavía hay margen generar rendimientos en acciones de servicios públicos?

Estas son solo algunas de las preguntas que los asesores financieros reciben a diario, en función de los cambios y la incertidumbre que se va generando.

Sin embargo, la pregunta más importante de todas, es saber si hoy contás con el asesoramiento financiero que necesitas para poder responder las preguntas que van a ir surgiendo en los próximos meses.

Contar con el asesoramiento de tu Ejecutivo de Cuentas del Banco, no es una opción comparable. Si no, fíjate vos mismo cual es la respuesta que te da a cualquiera de las preguntas que nos hicimos.

Finhaus: asesoramiento Financiero y sin costo

¿Cómo tener un asesor financiero, que esté informado y sin costos extras?

Finhaus nació con el objetivo de que el asesoramiento financiero en mercado de capitales, sea accesible para todos.

A través de Finhaus.com.ar podés acceder a un asesor financiero experto en inversiones, matriculado y regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y sin costo extra.

Encontrá tu asesor ideal en función de tu perfil, en simples pasos y lo mejor de todo es que lo podés contactar vos mismo en el momento a través de Whatsapp.

Desde el lanzamiento de la plataforma, todos los meses se van incrementando los clientes que se ponen en contacto con un asesor financiero especializado y cambian su manera de invertir sus ahorros.

"Estamos teniendo un crecimiento arriba del 100% mes a mes, desde el lanzamiento. Con clientes que quieren respuestas para invertir desde u$s5.000" comentan desde Finhaus.

Esta plataforma no solo esta destinada a nuevos inversores en el mercado, si no también clientes que ya invierten pero que no reciben del Brokers un asesoramiento personalizado. "Más del 60% de los clientes, se acercan porque están descontentos con el trato que reciben del propio Broker, donde manifiestan que les cuesta hablar con alguien para resolver inquietudes y problemas o incluso ni siquiera cuentan con un asesor financiero personalizado para contactarlo en todo momento y definir en conjunto una estrategia de inversión acorde a su perfil" aseguran desde finhaus.

