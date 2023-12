Los mercados festejan el DNU de Milei: ¿qué pasará con el Merval estos últimos días del año?

La carrera del Merval aceleró su marcha en los primeros días del Gobierno de Javier Milei, haciendo tocar hace unos días su mayor valor en el año acercándose a los u$s1.000 luego de conocerse el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que apunta a desregular la economía local, aunque en la última jornada el índice de empresas del panel líder solo avanzó 0,8% en pesos, esta falta de fuerza provoca dudas sobre cómo podría terminar viernes entrante cerrando el año.

Las apuestas sobre el comportamiento de las acciones de compañías argentinas se reavivan, y algunos analistas de mercado se plantean si lograrán doblar el incremento acumulado el año pasado que se registró en 42% en moneda dura, mientras que en el corriente lleva 72%. Además, otros que tienen ese mismo optimismo advierten que podrían doblar a la inflación que se acumularía desde enero a diciembre, que se estima en torno al 200%, mientras que el Merval en pesos avanza 386%.

La compulsión de los inversores locales se profundizó por un gran impulso por búsqueda de cobertura luego de la inestable política ecómica que generó estragos erosionando el poder adquisitivo de los argentinos. Así, se volcaron de lleno a posicionarse en empresas domésticas subvaluadas que llegan a dispararse hasta casi 600% en pesos como es el caso de Transener (+587%), Edenor (+581%) y Banco Supervielle (+444%).

Acciones locales: ¿podrán duplicar el rendimiento en dólares de 2022?

La semana pasada la bolsa logró cortar con cinco bajas consecutivas y despertó el optimismo generalizado de ahorristas que prevén una mejor performance de las empresas locales al liberarse de normativas heredadas. Pero para que duplicase el beneficio acumulado el año anterior deberían registrar por lo menos un avance sostenido en las últimas 4 ruedas que acumulado supere el 11%, para alcanzar un valor aproximado de u$s1.017, en caso de que el valor del CCL se mantenga en $941.

La escalada del Merval genera controversias entre los especialistas, algunos advierten que podría crecer más la próxima semana

Cabe resaltar, que desde PPI advierten a iProfesional que la valuación de las acciones en dólares podría ser afectada debido a que puede ser factible una mayor presión sobre los dólares financieros de corto plazo. Ello se debe, según los especialistas, a que en la última licitación del Tesoro hubo una fuerte demanda por la LEDE de enero, lo cual derivó en una sobresuscripción que superó en más de cinco veces el libro y dejó muchos fondos sin colocar (además de una tasa muy poco atractiva).

"No sorprende que hayamos visto una compresión adicional en los títulos CER, que ajustan por inflación, desde entonces y que el dólar haya rebotado marginalmente, ni que este efecto perdure. De hecho, si las tasas no se vuelven más atractivas, fomentando el carry trade, podríamos ver mayor demanda sobre la divisa norteamericana. En caso de que el Merval no logre ascender a un ritmo superior, estaríamos frente a una contracción del índice en dólares", advierten.

Merval: ¿se disparará más en 2023?

La bolsa argentina imparable en este 2024, presenta cierta incertidumbre alineada a la implementación del DNU de Javier Milei. Al respecto, Mauro Mazza jefe de Research de Bull Markets declara a iProfesional que queda pocos días del año para ver madurar al mercado en función de las noticias. "Si creemos que será importante lo que Milei logre en el congreso. Los inversores volvieron a pagar para ver, pero en esta etapa será fundamental que las medidas salgan, no solo sean anunciadas", añade.

"Es muy posible que si Milei logra sacar la mayor parte de sus medidas, junto con algún plan de estabilización monetario y cambiario a largo plazo, como la Dolarización, no descartamos ver un mercado en modo 1991-1992 y en el primer semestre lleguemos a ver al Merval en los u$s1.500", menciona.

A estas proyecciones, Lucas Carattini economista de Bavsa comenta a este medio que de muy corto plazo, sería sano ver algunas bajas o papeles lateralizando para luego retomar las subas.

Sumándose a la perspectiva de una pequeña pausa en la suba del Merval, Héctor Annaratone contador y especialista en mercados menciona que las empresas locales, con las condiciones que tiene el país, se encuentran cotizando con precios más que suficientes para los próximos días.

¿Cuáles son las empresas argentinas para monitorear estos días y por qué?

Colocar bien el dinero se vuelve muy importante a la hora de posicionarse, especialmente porque la devaluación podría generar ciertos desequilibrios en los balances del cuarto trimestre en muchas firmas.

Las empresas Argentinas crecen ampliamente, pero expertos mencionan que muchas podrían ser perjudicadas por la devaluación

Vinculado a este punto, el paso del oficial de los $380 a $840, realizado por el Ministro de Economía Luis Caputo, generará un malestar para aquellas empresas que están endeudadas en dólares según da cuenta Annaratone. Sin embargo el experto en mercados financieros, destaca que algunas se mostrarían resistentes como Ternium Argentina (TXAR), que lleva un aumento del 267% en pesos en lo que va de 2023, o Aluar (ALUA), que crece 400% en moneda local y sería beneficiada ya que exporta el 90% mostrándose blindada en divisa estadounidense.

Apuntando al sector agro, que repuntaría ampliamente el próximo año tras la sequía, Carattini sostiene que Cresud (CRES), que avanza un 303% en 2023, podría ampliar sus ganancias tras la desregulación del sector y las nuevas medidas que favorecerían la libre exportación.

Por otro lado, el entendido en finanzas de Bull Market da cuenta a iProfesional que Mirgor podría escalar más 91% de estos 12 meses, ya que Milei terminará favoreciendo de manera indirecta, porque ha sugerido que los estatus legales como Tierra del Fuego se mantendrán por un tiempo incrementando valor en esta compañía hasta posiblemente duplicarse.

Y en forma de precaución para el próximo mes, Annaratone señala que YPF debe monitorearse, debido a que uno de los drivers a tener en cuenta es como pega lo que sucederá el 10 de enero donde la Argentina tiene que afrontar la resolución de EE.UU. de pago de u$s16.000 millones, que podría resolverse en caso de que el Gobierno entregue una garantía acorde para evitar embargos.