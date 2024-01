La inflación amenaza al plan Milei: cuál fue el índice de este año y qué nivel prevén para 2024

Tras la inflación de noviembre 12,8%, el índice de Precios al Consumidor (IPC) fue algo más del doble en diciembre por el impacto de la devaluación y otras medidas del plan anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, como la suba del impuesto PAIS para importaciones. El rango se ubicó entre 25% y 29,2%, según las estimaciones de las consultoras privadas.

De acuerdo a los cálculos privados, la inflación de este año cerró entre 210% y 220% interanual, con lo cual se convertirá en la cifra más alta desde la hiperinflación de 1990 que fue de 1.344%.

Y la perspectiva no luce demasiado alentadora para 2024 donde la inflación anual seguirá en tres dígitos. Los economistas alegan que es muy difícil calcular el número final porque va a depender si se logra o no estabilizar la economía con el plan de ajuste fiscal y reforma contempladas en el DNU y la ley ómnibus que envió el gobierno de Javier Milei al Congreso. Así, el rango de previsión de inflación anual para 2024 va desde 150% hasta 350%

Inflación: ¿cómo cerró diciembre y 2023?

La Fundación Libertad y Progreso (L&P) señaló que en las primeras tres semanas de diciembre su relevamiento del IPC "mostró un aumento de 24,6% mensual" con lo cual "proyectamos que la suba del mes se situará en torno al 29%". E indicó que "en cuanto a la variación interanual, la misma rondó el 210%, y de confirmarse la proyección mencionada, cerraremos al año con una inflación acumulada de alrededor 219%, la más alta desde 1990", indicó.

Eugenio Marí, economista jefe L&P sostuvo que "la suba del IPC de diciembre está explicada por la liberación de precios que venían artificialmente atrasados, algo que había servido para mostrar un IPC más bajo en meses anteriores, pero que era insostenible". Y enfatizó que "ahora vemos que los precios regulados están recuperando el terreno perdido y subiendo más que el resto".

Asu vez, Melisa Sala, economista jefe de la consultora LCG comentó que "nuestra proyección de inflación de diciembre es 28% mensual, y con esto la inflación anual cerraría en 218% medida diciembre/diciembre, consistente con una suba promedio del 134%".

La inflación de diciembre se ubicó entre 25% y 29,4% según los cálculos de consultoras privadas

Por su parte, la consultora Eco Go estimó que la inflación de diciembre se ubicó en 29,4%, con lo cual cierra el año en 220%, mientras que en EconViews les dio para este mes un costo de vida de 25% y para todo 2023 en 210%.

Inflación: fuerte rebote en alimentos

El triunfo electoral de Milei derivó en el fin del plan Precios Justos, y el descongelamiento de precios de esos productos, sumado al impacto de la devaluación aceleró en diciembre el el valor de los alimentos en relación al incremento de 15,7% registrado en noviembre

El Relevamiento de Alimentos y Bebidas de LCG cerró la cuarta semana de diciembre con una inflación de 7,1%, con lo cual la suba promedia 27,4% en las últimas cuatro semanas, y 36,1% punta a punta en el mismo periodo".

La consultora indicó que 7 de las 10 categorías relevadas en ese rubro evidenciaron una inflación mensual al 20%. Entre ellos: productos lácteos y huevos con un alza de 35,8%; bebidas e infusiones con un incremento de 32,7%; aceites con un aumento de 32,3%; carnes con un repunte de 28,9%; condimentos 26,8%; productos de panificación, cereales y pastas, con 25,6%; y azúcar, miel, dulces y cacao, con 22,2%.

Por su parte, el sondeo de Eco Go reflejó que alimentos y bebidas registró a la tercera semana de este mes -con datos al 26 de diciembre- una suba de 11,3% respecto a la semana previa "en un contexto donde los precios continúan ajustándose luego de la devaluación y la publicación del DNU".

"Con este dato y considerando una proyección de variación semanal promedio de 5% para la última semana del mes, la inflación de alimentos consumidos en el hogar en diciembre treparía a 35,3% mensual", calculó.

El valor de los alimentos se disparó en diciembre por impacto de devaluación y fin de Precios Justos

Ante la disparada en el valor de los alimentos, el gobierno de Milei acaba de impulsar un nuevo programa de contención de precios de alimentos que conforman la canasta básica. El plan fue bautizado como "Precios Diferenciados" y básicamente copia los preceptos de Precios Justos aunque con una menor cantidad de marcas y productos que mantendrán sus valores por un cierto período de tiempo.

Inflación: las expectativas para 2024

Milei anticipó que en los primeros meses de su gestión "va a haber una estanflación porque cuando se haga el reordenamiento fiscal eso va a impactar negativamente en la actividad económica". Por su parte, los analistas vislumbran que el piso inflacionario se mantendrá alto, en torno a 20% mensual hasta marzo por efecto de la combinación entre ajuste tarifario por la eliminación de los subsidios sobre las tarifas energéticas y de transporte, efectos de segunda vuelta, aumentos salariales, y precios regulados.

En este marco, Sala planteó que "la dinámica mensual dependerá de las políticas que vaya confirmando el Gobierno, pero por lo pronto, esperamos registros mensuales con piso de 20% promedio para los primeros meses del año a partir del intento de corregir precios relativos", y justificó que "la ausencia de medidas de corte heterodoxo que puedan ayudar a moderar la inercia hace pensar que los registros se sostendrán elevados.

Y si el Gobierno avanzara hacia mediados de año en la unificación cambiaria con una nueva corrección del tipo de cambio, es esperable que la inflación recobre fuerzas", advirtió la economista, quien alegó que "hasta el momento, la única política antiinflacionaria parece ser la de un ajuste fiscal de 5 puntos porcentuales del PBI" y consideró que "difícilmente esto sea suficiente para lograr estabilizar la economía por fuera del efecto que la recesión tendrá sobre los precios".

En este contexto, Sala dijo que "resulta difícil hacer una proyección de inflación para todo 2024 con cierto grado de certeza, pero nuestro escenario base, al que asignamos mayor probabilidad de ocurrencia asume una mayor inflación en 2024, cerrando por encima del 350% hacia diciembre".

En sintonía, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, manifestó que la inflación en los próximos meses "dependerá de qué pasa con tarifas, si los combustibles van a seguir subiendo, y de cómo manejen la cuestión de los salarios, que es muy difícil". Y estimó que "si al programa le va bien, quizás la inflación en el segundo trimestre puede volver a la zona de un dígito".

La inflación anual en 2024 podría llegar hasta 350% si el plan Milei no logra estabilizar la economía

El economista remarcó "la inflación anual en 2024 va a seguir en tres dígitos, pero si el plan logra estabilizar la economía podría ser inferior a la de 2023; de lo contrario, superará a la cifra de este año". En ese sentido, Menescaldi indicó que "la proyección de inflación para fin de 2024 va del rango de "150% a 350%, el escenario va depender mucho si se logra o no estabilizar la economía".

Y es que el analista alertó: "El riesgo es que no lleguen a hacer las reformas, y se perpetúe el statu quo, no puedan sacar el cepo, siga la brecha, etc. Si hay algún factor por el cual no se logra estabilizar, sea por no controlar el conflicto en la calle, alguna cuestión política, o no se logra mejorar el balance del Banco Central mediante la acumulación de divisas, o hay alguna complicación fiscal, en ese contexto podría perdurar la inflación, saltar la brecha, etc"..

Por su parte, Marí juzgó que "dada la velocidad de normalización de los precios, es probable que el IPC de enero sea más bajo que el de diciembre, y lo mismo el de febrero" y recalcó que "incluso, en la última semana hemos visto precios que se han ajustado a la baja, como la carne, pues habían subido más de lo que era su nivel de equilibrio"

"Al mismo tiempo, la liberación de barreras discrecionales a las importaciones ayudará a aumentar la oferta de productos en el mercado interno y moderar la suba de precios de los transables", argumentó.

Sobre las perspectivas hacia adelante, Francisco Ritorto, analista de ACM, manifestó que esperan una aceleración de los precios en los primeros meses de 2024, rondando el 20% mensual y, posiblemente una desaceleración en esta dinámica a partir del segundo trimestre". Y agregó que "contamos con un escenario base para el 2024 de una inflación promedio cercana al 13% mensual, con una una clara aceleración en los primeros meses del año que responde principalmente a un realineamiento de los precios relativos".

Al respecto, alegó que "a lo largo de este año, sobre todo en la segunda mitad, pudimos ver un atraso de precios en diversos productos y servicios, este sinceramiento que se empezó a ver en estas primeras semanas (de gestión de Milei) implican un elevado piso inflacionario en el primer trimestre del año.2024".

Sin dar un pronóstico porque consideró que aún es muy pronto para hacer ese cálculo, Ritorto prevé que "la inflación en 2024 estará por encima de lo que fue este año" y evaluó que "en un escenario más optimista, probablemente en el tercer trimestre de ese año tengamos una inflación mensual de un dígito nuevamente".

Por su parte, Camila Antequera, analista del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres, dijo que "para 2024, esperamos un escenario de elevada inflación durante los primeros meses, con cifras que podrían volver a superar el 20%. especialmente en enero".

"Prevemos que la tendencia sea decrecientre, con cifras que podrían volver a ubicarse por debajo del 10% en el segundo semestre del año, y asi que el año 2024 cierre con una inflación interanual cercana al 280%", concluyó.