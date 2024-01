Tras un mínimo histórico, el stock de reservas netas mejoró u$s2.800 millones post devaluación

En la décimo quinta rueda post devaluación, el Banco Central aceleró el ritmo de compras en el mercado libre de cambios al lograr este jueves saldo neto positivo de u$s211 millones con lo cual el stock de reservas brutas alcanzó a u$s23.881 millones, el nivel más alto desde fin de octubre del año.

De esta manera, la entidad monetaria encadenó una racha compradora de 17 jornadas consecutivas y acumula desde la asunción de Javier Milei un saldo favorable de u$s3.339 millones.

El volumen de reservas brutas verificó hoy un aumento de u$s204 millones respecto a la jornada anterior. A su vez, los analistas de la administradora de fondos Aurum Valores destacaron "el buen repunte del stock de reservas netas en las últimas semanas a partir de la devaluación, que estimuló fuerte liquidación de divisas, y de las restricciones que siguen vigente para los pagos de importaciones".

Al respecto, en Aurum estimaron que las reservas netas son negativas en alrededor de u$s8.939 millones con lo cual exhiben un stock "similar al de fin de septiembre e implicaría una mejora de casi u$s 2.800 millones del mínimo de -u$s11.964 millones que marcó el 12 de diciembre apenas iniciaba el gobierno de Milei" y en la antesala de la devaluación.

La racha compradora se da en un escenario de mayor oferta generada por la liquidación de divisas después del salto en el tipo de cambio y el esquema del dólar exportador que permite canalizar el 20% a través del Contado con Liquidación en paralelo a una demanda acotada por las restricciones en los pagos a importadores.

BCRA: extiende racha compradora

El BCRA registró este jueves un saldo neto comprador de u$s211 millones por su intervención en el mercado cambiario oficial, lo que implica una aceleración en relación al resultado positivo de u$s142 millones de la víspera, en una jornada en la cual el dólar blue subió $15 y cerró en $1.020.

El BCRA acumula compras netas por más de u$s 3.300 millones desde la devaluación.

De todos modos, el ritmo comprado sigue estando por debajo de los u$s242 millones promedio diario en la última semana de 2023, y de los u$s234 millones de la anterior,

En este sentido, en Delphos Investment señalaron que "se observa una menor holgura para el BCRA en el mercado de cambios producto de una oferta de divisas más limitada en estos primeros días de 2024 y una demanda que lentamente comienza a tomar mayor dinamismo".

Con el saldo favorable de hoy, el BCRA acumula las tres primeras ruedas de enero compras netas de u$s442 millones, y suma un resultado positivo de u$s3.306 millones desde la devaluación.

El operador Gustavo Quintana, de Pr cambios, indicó que el volumen operado en el segmento de contado fue u$s 346,78 millones, una mejora significativa en respecto a los u$s 256,227 millones de la jornada previa.

"Tal como se preveía, el escenario del primer mes del año parece que no sufrirá modificaciones significativas, algo que permitirá que el BCRA mantenga el objetivo de recuperar reservas, como paso previo para desmantelar definitivamente las regulaciones existentes en el mercado", señaló.

Reservas: ¿el BCRA seguirá su racha de comprador?

De cara a las perspectivas en el corto plazo, la consultora Outlier prevé que "mientras se mantengan las exportaciones de trigo y el stock previo retrasado de liquidaciones, vamos a tener buenos números de compra por parte del BCRA".

El stock de reservas netas es negativo en torno u$s8.900 millones, según estimó Aurum Valores

"En dicho sentido, lo más probable es que durante la segunda mitad de enero veamos una baja en el volumen de las exportaciones y un aumento en la demanda de divisas por importaciones que reduzca el saldo comprador de la autoridad monetaria, como parte del mismo proceso de normalización del mercado de cambios y de la estacionalidad de la oferta de divisas", evaluó.

La consultora indicó que "el rubicón está en torno al 13 de enero cuando se cumplen los 30 días desde la (comunicación del BCRA) A7917 que estableció los nuevos cronogramas de pago para las nuevas importaciones oficializadas". Y precisó que "cada oficialización, recordemos, puede pagar el 25% del monto a los 30 días desde el ingreso aduanero, por lo que a partir de aquella fecha comenzaremos a ver mayor demanda de divisas".

Por su parte, la consultora Eco Go advirtió que "los factores de mejora son temporarios, y no duraderos: por un lado, hoy se están liquidando exportaciones que se retuvieron por la incertidumbre causada por el cambio de gobierno y la expectativa de devaluación, y por otro, la normativa pos salto cambiario barre con la demanda de divisas para el pago de las importaciones".

Pero enfatizó que estos factores "se irán exitinguiendo en el corto plazo" y "las liquidaciones de las exportaciones y de los pagos de importaciones normalizarán, dejando solamente el superávit comercial para poder incorporar al MULC".

Al respecto, Sebastián Menescaldi, director de esa consultora, dijo que "no espero que el BCRA vuelva en enero a terreno vendedor porque si antes ahorraban u$s 140 millones por día por lo de los pagos de importaciones, ahora van a ahorrar unos u$s 85 millones por día, con lo cual todavía debería ser positivo".

"El tema es que se te va a ir agotando lo de las exportaciones. Y es que el otro flujo de oferta de divisas eran las exportaciones que no habías liquidado (por la incertidumbre ante el recambio de gobierno), con lo cual no van a ser los montos promedios que estas viendo ahora", subrayó.