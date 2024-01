El futuro del plazo fijo: qué hará en enero el BCRA con la tasa de interés, según el mercado

El dólar blue subió el jueves $15 al cerrar en $1.020, mientras que las divisas financieras, Contado con Liquidación y MEP alcanzaron nuevo valor récord al finalizar en $1.090,91 y 1.050,43, respectivamente. Ante un escenario de aceleración inflacionaria y el recalentamiento de los dólares libres, la expectativa de los ahorristas es que hará el Banco Central este mes con la tasa de interés de los plazos fijos.

Y es que el Banco Central el 18 de diciembre último bajó la tasa que paga el plazo fijo unos 23 puntos porcentuales al reducirla de 133% a 110% anual, lo que equivale a un rendimiento mensual de 9,1%, con lo cual queda en terreno real muy negativo frente a una inflación que en diciembre osciló entre 22,9% y 29,4%, según las estimaciones privadas.

A su vez, la entidad monetaria dispuso que la tasa de interés de política monetaria pasara a ser la tasa de los pases pasivos a un día de plazo, tasa que desde el 13 de diciembre fue establecida en 100%, o sea 8,3% mensual.

Los analistas plantearon que el objetivo fue "forzar a los bancos" a financiar al Tesoro mediante las licitaciones de deuda, y licuar los pasivos remunerados del BCRA (el stock de leliqs y pases) para mejorar el balance de la entidad monetaria. Además, el presidente Javier Milei en reiteradas oportunidades afirmó que hasta no solucionar el stock de Leliqs no se podrá avanzar en la liberación del cepo.

Dólares paralelos: se consolidan arriba de $1.000

El dólar blue cerró el jueves en $1.020 con lo cual la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial se ubicó en 25,6%. En tanto, el CCL y el MEP treparon 4%, y 1,6% respectivamente contra la jornada previa, y la brecha quedó 29,4%, y 34,3%, respectivamente, tras haber tocado a fines de diciembre un piso de 10%.

Los analistas afirman que la aceleración de la inflación y las tasas reales negativas están entre las principales causas que alientan esta escalada de los dólares financieros en busca de cobertura, a lo que se suma que la demanda de dinero empieza a caer en enero.

El dólar Contado con Liquidación cerró el jueves al borde de los $1.100, y alcanzó un nuevo valor récord

A su vez, los analistas de PPI remarcaron que "los inversores tienen incentivos a comprar dólar MEP siempre que se ubique por debajo del dólar tarjeta (oficial + 60% de impuestos), que ronda en $1.300". Y explicaron: "hay incentivos para arbitrar ambas cotizaciones, lo que a su vez ejerce una presión al alza sobre el CCL que arbitra contra el MEP .Adicionalmente, la caída estacional de la demanda de dinero en febrero tras el pico de diciembre y enero impulsa a la brecha a seguir ampliándose en el corto plazo".

También advirtieron que "las expectativas podrían deteriorarse ante las trabas que el gobierno enfrentaría para llevar a cabo las reformas propuestas en el DNU y la Ley Ómnibus, lo que podría derivar en una caída más profunda de la demanda de pesos, que ya se ubica en mínimos históricos".

En ese sentido, los analistas de Delphos vincularon también el repunte de los dólares financieros "a la incertidumbre política" a raíz del fallo de la Justicia que dictó una cautelar para frenar la reforma laboral propuesta en el DNU.

Tasas: ¿qué prevén los analistas que hará el BCRA?

Los analistas coinciden en que la entidad monetaria no modificará este mes el nivel de la tasa pese al recalentamiento de los dólares paralelos y que las primeras estimaciones de inflación para enero rondan arriba del 20 % tras la suba reciente de 27% en el valor de las naftas y otros aumentos de precios regulados como prepagas.

Al respecto, Santiago Manoukian, economista jefe de Ecolatina, comentó que "creemos que el BCRA va a mantener la tasa de referencia estable este mes" y alegó que "las miradas van a estar puestas no en la inflación sino en la evolución de la brecha cambiaria porque la intención del gobierno es la licuación de pesos, el saneamiento del balance del BCRA y por eso va a intentar hacer lo posible para no mover la tasa y mantenerla fuertemente negativa en términos reales".

Manuel Cerdan, analista de Invecq, dijo que "no creo que modifique la tasa, por el momento la estrategia para tratar con el excedente de pesos, y su contracara, el stock de pasivos remunerados,es justamente dejar que se licúen" pero sostuvo que "es una estrategia arriesgada". Y aclaró: el riesgo de que haya una huida de los depósitos en pesos hacia los dólares alternativos está latente". Alejandro Giacoia, analista de EconViews, concordó que "el BCRA no va a mover la tasa por el dato de inflación que conozcamos este mes" y acotó que "creo que si lo hace tendrá más que ver con lo que pase con la brecha".

Inflación en diciembre se aceleró a un rango de entre 22% y 29%, según cálculos privados, y en enero prevén arriba de 20%

Con la misma mirada, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, juzgó que "no creo que la vayan a tocar a las tasas porque el objetivo es licuar los pesos" y consideró que "la brecha está muy baja" en relación al 150% que llegó previo a las elecciones con lo cual "puede subir un poco más".

De igual diagnóstico, Nery Persichini, jefe estratega de GMA Capital planteó: "no le asigno muchas probabilidades de ocurrencia a un escenario de alza de tasas de interés aunque el BCRA y el mercado saben que diciembre y enero traerán datos de inflación muy comprometedores derivados de la devaluación y la desregulación de muchos mercados con precios previamente retrasados (combustibles, salud, alimentos, tarifas, etc.)".

Sin embargo, el experto remarcó que la intención del BCRA "es apelar al ancla fiscal, y en menor medida al crawling peg de 2% mensual, para darles plataforma a las expectativas" al tiempo que "parece que buscan licuar intencionalmente el stock de pasivos remunerados de forma acelerada; este era el camino alternativo a defaultear deuda del Central o conseguir financiamiento externo o encontrar una mejora inesperada de la demanda de pesos".

El analista financiero Gustavo Ber también opinó que "el BCRA mantendrá la tasa sin cambios más allá de la aceleración de la inflación" ya que "parecería que la licuación en esta etapa forma parte de la estrategia, y de ahí la importancia de monitorear la evolución de la brecha". En sintonía, el economista Federico Glustein pronosticó que "va a mantener la tasa porque parte del incentivo que tiene este gobierno es sostener los tipos de intrerés bajos para evitar se haga una nueva bola nieve, y cortar la anterior".

Por su parte, Ignacio Zorzoli, Director de Finanzas del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI), dijo que ante la actual coyuntura "sería razonable pensar en una eventual suba, pero eso complicaría la tarea de sanear los pasivos remunerados del BCRA" por lo cual estimó que "mientras el dólar se mantenga estable, continúen la liquidación de exportaciones que se están acopiando a partir de mantener un tipo de cambio alto y con la demanda de dinero estacionalmente baja de enero y febrero, se van a mantener estas tasas". Asimismo, enfatizó que "no sería lógico pensar en nuevas bajas con la aceleración inflacionaria que se espera para el dato de diciembre, enero y febrero".

Tasas: ¿cuáles son los riesgos si el BCRA la deja igual?

Tras la baja de la tasa de interés en diciembre y la extensión de la duración del plazo fijo UVA de 90 a 180 días, el ahorro en pesos perdió atractivo, por lo cual Manoukian afirmó que en este escenario "y con una inflación avanzando 20-25% por mes era esperable que los tipos de cambio (paralelos) mostraran algún recorrido al alza".

Estiman que BCRA mantendrá la tasa del plazo fijo sin cambios en enero por la estrategia de licuación de sus pasivos

En este contexto, el economista advirtió que el riesgo de que el BCRA no mejore la tasa este mes "es que haya una mayor demanda de dólares paralelos porque no hay incentivo para el ahorro en pesos" y "que la demanda de dinero se siga cayendo y no puedas anclar expectativas mediante el programa fiscal y monetario con una tasa real tan negativa".

Amilcar Collante, economista de CESUR, también cree que se va a mantener sin cambios " la política de tasa de interés" porque "el gobierno claramente está licuando los pasivos del BCRA". El especialista alertó que "existe un riesgo ya que el ahorrista si no le gana a la inflación por segundo mes, y apenas compensa la carrera dolar versus tasas de interés puede migrar y volver a dolarizarse". Y subrayó que "actualmente , lo único que compensa, con un rezago, a la inflación es el plazo fijo UVA pero el tiempo mínimo de 180 días lo está desincentivando".

Asimismo, Persichini aseveró que dejar la tasa invariable "asume el riesgo de que la brecha tome temperatura nuevamente en un contexto de demanda de pesos estacionalmente adversa en enero". En tanto, Ber auguró que "en la medida que sigan eventualmente cayendo los depósitos, a raíz de tasas reales muy negativas, sería previsible un proceso de mayor dolarización".

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler recalcó que "con tasas del 9%, plazo fijo UVA a 6 meses e inflación del 20/30% por mes, es el propio gobierno quien expulsa al ahorrista al dólar". Y reflexionó: "¿Qué puede hacer un pequeño ahorrista en este escenario? O ve como sus pesos pierden poder adquisitivo o compra dólares y espera".

No obstante, Buteler sostuvo que "este gobierno parece haber comenzado un sendero hacia tasa negativa para licuar los pesos, no se si va a estar dispuesto a cambiarlo rápidamente; si fue el inicio de una tendencia, mal estaría que la haya bajado tres semanas para volver a subirla ahora".

Tasas: ¿cuándo podría subir?

Para Manoukian, "la decisión no se va a tomar viendo la tasa de inflación sino eventualmente si hay un salto de la brecha cambiaria que pueda llegar a darse, quizás no tanto en enero sino en febrero, cuando la demanda de dinero empiece a caer". Y especuló que "cuando la presión cambiaria sea más visible, y antes de la liquidez de la cosecha gruesa, tal vez en ese momento el BCRA podría decidir subir la tasa de interés, y aplicar una política monetaria más contractiva"