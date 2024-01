Plazos fijos UVA: cuánto rinden y qué convenientes son tras los cambios del Gobierno

En medio de un escenario económico marcado por la agitación financiera, surge un cuestionamiento que, para algunos, podría considerarse un "privilegio": ¿qué hacer con los excedentes en pesos? Una de las opciones más recurrentes entre los expertos era el Plazo Fijo UVA, sin embargo, recientes modificaciones gubernamentales han generado la necesidad de evaluar detenidamente la viabilidad de este instrumento.

El Plazo Fijo UVA se ha destacado como una estrategia efectiva para resguardarse contra la inflación, ya que ajusta sus tasas según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), vinculado a los incrementos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). No obstante, la reciente ampliación del período de inmovilización de capital de 90 a 180 días, con una opción de precancelación al mes, plantea interrogantes sobre la idoneidad de esta herramienta en un entorno económico tan dinámico como el argentino.

Con las recientes disposiciones del Banco Central, cada entidad financiera tiene la autonomía para establecer sus tasas de interés, lo cual resulta crucial al analizar la conveniencia del Plazo Fijo UVA como salvaguarda contra la inflación. Según el economista Christian Lepron, la tasa que el banco reconozca al cliente al precancelar la operación es determinante para evaluar la eficacia de este instrumento.

La normativa del Banco Central estipula que la cancelación anticipada debe comunicarse a la entidad financiera con al menos cinco días hábiles de anticipación, mediante mecanismos electrónicos o en persona, según corresponda. No obstante, la economista Paula Martínez critica que este instrumento no cubre adecuadamente el aumento del costo de vida, ya que los bancos no aplican interés compuesto sobre el semestre, generando pérdidas de aproximadamente 4 puntos por cada Plazo Fijo UVA.

Plazo fijo UVA: divergencias de opinión y recomendaciones

A pesar de las críticas, el Banco Nación emitió un comunicado reciente respaldando el Plazo Fijo UVA como una opción de ahorro que asegura una tasa real positiva, ajustándose a la evolución de los precios, con una tasa nominal anual no inferior al 1%. Esta recomendación del Banco Nación se alinea con las modificaciones introducidas por el Banco Central la semana pasada, estableciendo una duración de 180 días, con un límite superior de $5 millones y un monto mínimo de $1.500.

El economista Lepron interpreta estas medidas como parte de la estrategia del Banco Central para absorber pesos y reducir la volatilidad del dólar a corto plazo, disminuyendo la influencia de los Plazos Fijos tradicionales.

El plazo fijo UVA precancelable, que paga una renta en base a la inflación, solicita ahora más tiempo de encaje para los fondos colocados

Plazo fijo UVA: evaluación del rendimiento y perspectivas

Para calcular el rendimiento del Plazo Fijo UVA, es crucial considerar el momento en que se realizó la operación. Desde enero, la recompensa para los ahorristas se compone de la inflación de los últimos seis meses más una Tasa Nominal Anual (TNA) del 1%, relacionada con las Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), actualizadas periódicamente por el Banco Central.

Actualmente, una UVA cotiza a 463,40 pesos, y los Plazos Fijos UVA han experimentado un crecimiento del 9% diario en los últimos días, según datos del mercado. Este aumento se atribuye a la significativa reducción de la tasa de interés de referencia realizada por el Banco Central el 18 de diciembre, convirtiendo a los Plazos Fijos UVA en la opción más conveniente para canalizar el ahorro en moneda local.

Consejos de expertos y diversificación de inversiones

Ante la complejidad del panorama financiero actual, los expertos enfatizan la importancia de informarse adecuadamente antes de tomar decisiones de inversión. La economista Silvana Farhi señala que, en su opinión, las oportunidades de inversión no son abundantes en el contexto actual.

Lepron destaca que la elección de instrumentos financieros depende de los objetivos del inversor, ya que existen planes de corto, mediano y largo plazo. Propone considerar opciones como acciones, inversiones en CEDEAR dólares, y otras alternativas en función de los objetivos individuales. Asimismo, advierte sobre la necesidad de evitar decisiones basadas únicamente en recomendaciones de terceros, subrayando la importancia del asesoramiento adecuado en el actual escenario económico.