Inflación mata devaluación al 2%: alertan que exportadores perderán la ventaja cambiaria en pocos meses

En el mercado afirman que el crawling peg del 2% mensual se quedará corto y que, en breve, el campo y la industria no tendrán incentivos para exportar

La brecha entre el dólar oficial y el Contado con Liquidación (CCL) está siendo atacada tanto por la base como por el techo. Esto quiere decir que la tasa de devaluación del 2% mensual que fijó el Banco Central está quedando corta, al tiempo que el tipo de cambio lentamente parece estar dejando de lado el letargo que le imprimió el Gobierno cuando llevó el valor del oficial a $800.

Ese ritmo de crawling peg es el único ancla nominal de referencia que tiene el mercado local por el momento, que está acompañado de una tasa de interés en pesos negativa, algo que se podría considerar extraño de parte de un Banco Central en momento de una explosión inflacionaria como la actual.

Luis Caputo, el ministro de Economía con mucha experiencia en el manejo de los mercados, tuvo la precaución de mantener la tasa positiva en dólares. Es decir que mientras dure este período, hasta fines de este mes, aunque la tasa de interés no le gane a la inflación en pesos, sí se pondrá por encima del dólar. Es decir, que hoy se puede conseguir en Argentina una tasa positiva en dólares del orden del 8% al 9%.

Los analistas prevén que la conjunción de una devaluación de 2% mensual e inflación de 30% en diciembre y 28% en enero, derivará en un tipo de cambio de $635 a fines de enero y, asumiendo una inflación de 17% en febrero, de $553 a fines de ese mes. Eso quiere decir que debido al efecto de la inflación, en cuatro meses se acabarán los incentivos a los exportadores para liquidar dólares.

Entonces, va a ser inevitable que en algún momento el Banco Central se vea forzado en acelerar el crawling peg, para evitar que se caiga el piso de la brecha, y a la vez, tendrá que subir la tasa en pesos, para poder mantener esa relación con la inflación y contener el Contado con Liquidación (CCL), es decir, evitar que suba el techo de la brecha.

"Deberíamos ver un cambio de ritmo en el crawling para atenuar la apreciación a fines de enero, lo que también tendría implicancias sobre la tasa, que siempre debe ir por encima en un esquema de cepo para que fluya la liquidación en el MULC", señala la sociedad de bolsa Porfolio Personal Inversiones (PPI).

La brecha del dólar quedó en la mira ya que el oficial puede quedar muy retrasado frente a la inflación

Brecha, dólar e inflación: qué puede pasar en febrero

Hay que tener en cuenta que entre diciembre y enero hay un incremento estacional de la demanda de pesos. Empresas y público en general se desprenden de dólares para hacerse de moneda local con los cuales cancelar las cuentas de fin de año y las vacaciones. Por caso, se abonan los aguinaldos en ese período..

Pero en febrero todo ese escenario se revierte y el mercado entonces se pone demandante de dólares nuevamente, y es en ese momento en que se prevé que haya tendencias a que se amplíe nuevamente la brecha que ya pasó del 20% hasta el 47%, según el instrumento, en unos pocos días. "Este escenario sería riesgoso para un BCRA que siga enfocado en licuar, teniendo probablemente que pasar a un modo hawkish", señala PPI.

Según estimaciones privadas, con el salto devaluatorio que lanzó el gobierno, la suba de la inflación y la tranquilidad del tipo de cambio, se estima que el Gobierno pudo licuar un 30% de su deuda en pesos, lo que no es poco. Pero si en febrero se prevé un cambio en la demanda de dólares, es probable que el Banco Central tenga que asumir una política monetaria más restrictiva. Es inevitable una nueva variación del tipo de cambio presumiblemente para abril, estiman los operadores.

La sociedad de bolsa MegaQm advierte que el factor que suma incertidumbre a todo el esquema pensado por Luis Caputo y Santiago Bausili desde el Banco Central "es el bajo ritmo de crawling peg". MegaQm señala que "el ajuste del tipo de cambio nominal de diciembre logró llevar el nivel de tipo de cambio real a valores 50% mayores a los promedios de las dos últimas décadas". "Ese nivel resulta muy cercano al overshooting de 2002. Adicionalmente se buscaron mecanismos para encarecer aún más las importaciones y fomentar las exportaciones con el dólar blend (80% oficial + 20% CCL)", añade el agente de liquidación y compensación (Alyc)..

Advierte así que "el problema es el ritmo de Inflación y la manera en que deteriora rápidamente si no se logra desindexar la economía" ya que "a los ritmos actuales, en 4 meses se perdería toda la ganancia de tipo de cambio real".

Walter Morales, presidente y estratega de WISE capital sostiene que "la explicación de por qué bajó tanto la brecha está en que el 20% de las exportaciones se liquidan por el CCL y el hecho de que se mantengan las restricciones cruzadas para operar en el Mercado Unico y Libre (MULC) y el CCL con el límite diario de $200 millones". "En la medida que la inflación erosione al tipo de cambio, sin una nueva devaluación, la brecha volverá a incrementarse", plantea.

"Pensando en la posibilidad de una brecha negativa, para evitarla no hay que descartar que el Gobierno esté analizando levantar algunas restricciones y acelerar el levantamiento del cepo. Una podría ser incrementar el monto diario para ir al CCL o dejarlo en el monto actual pero que respetarlo no limite el acceso al MULC. Importante: ésto no es información, sino posibilidades", señaló Morales.