Acuerdo con el FMI: ¿alcanzará para quitarle presión a los dólares paralelos?

El dólar blue acentuó este miércoles su tendencia alcista al subir $30 y cerrar en $1.150 mientras que los divisas financieras Contado con Liquidación y MEP, que habían arrancado la jornada con subas, bajaron un poco tras conocerse que el Gobierno llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que está basado en la renegociación del programa de Facilidades Extendidas firmado en marzo de 2022 durante la gestión de Alberto Fernández.

Según confirmó el ministro de Economía Luis Caputo, mediante este acuerdo la Argentina recibirá DEG 3.500 millones, que es equivalente a u$s4.650 millones.

Los economistas tildaron de "positivo" que se haya llegado a un acuerdo con el organismo internacional que destrabe desembolsos pendientes, dado el contexto frágil del frente cambiario con reservas netas en estado crítico al ser negativas en torno u$s8.800 millones tras haber tocado un mínimo superior a los u$s-11.600 millones tras la devaluación.

Los analistas señalaron que la importancia del acuerdo es que en principio, permite despejar "incertidumbre" lo cual puede contribuir a lograr algo de calma cambiaria, tras la reciente escalada de los dólares financieros.

De todos modos, los analistas no esperan que un impacto significativo en la cotización de los dólares paralelos ni que desinfle demasiado la brecha cambiaria cercana al 50% en un escenario de aceleración inflacionaria y tasas reales muy negativas, que aseguran son una de las principales causas de la renovada dolarización en busca de cobertura.

Acuerdo con FMI: ¿por qué era clave llegar a un arreglo?

El Gobierno informó que llegó a un acuerdo con el FMI tras las reuniones que mantuvo la comitiva encabezada por Luis Cubeddu, subdirector del Departamento Occidental del organismo, y Ashvin Ahuja, jefe de la misión, desde el viernes en Buenos Aires en busca de consensuar las metas que tendrá la renovación del Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) con funcionarios del Banco Central y con el ministro de economía, Luis Caputo, y el Jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

Según informó el FMI en un comunicado, "el Gobierno Nacional y el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron este miércoles un staff level agreement sobre la séptima revisión del Programa de Facilidades Extendidas de la Argentina. De esta manera, sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo, la Argentina tendrá acceso a DEG 3.500 millones (equivalente a u$s4.650 millones)".

Gobierno anunció que llegó a un acuerdo con el FMI en el marco de la renegociación del Acuerdo de Facilidades Extendidas

Economía buscaba en esta negociación destrabar los desembolsos por casi u$s3.300 millones que quedaron pendientes de noviembre pasado, cuando la anterior gestión económica incumplió todas las metas establecidas con el FMI, y no prosperó la séptima revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas. Pero de este total no quedará nada en las arcas del BCRA porque se deberán devolverle u$s920 millones a la CAF y el resto se utilizarán para cancelar los vencimientos con el organismo.

En este marco, Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, juzgó que "es un poco más tranquilizador estar bajo el acuerdo, y que no haya riesgo de impago"

En sintonía, Claudio Caprarulo, director de Analytica, afirmó: "En ese contexto, que se haya logrado un acuerdo es positivo porque permite reducir la incertidumbre y si es un buen acuerdo le va a permitir dar un espaldarazo a las expectativas que vienen siendo de mucha duda sobre la sostenibilidad del programa económico".

En ese sentido, Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores precisó que "este año hay que pagar vencimientos de casi u$s7.700 millones (entre capital e intereses) y los desembolsos incluyendo lo que quedó pendiente sería casi u$s6.600 millones".

Acuerdo con FMI: ¿descomprimirá a los dólares paralelos?

Repetto sostuvo que "el acuerdo con el FMI puede ser útil para dar un marco de menor incertidumbre pero todo dependerá de la evaluación que se haga en la revisión, porque muchas veces esas revisiones transmiten pasos a dar hacia adelantes que pueden sorprender al mercado y generen tensión". Y acotó que "eso detalles verdaderos salen cuando el FMI publica la revisión y eso seguro será más adelante".

Los dólares financieros que abrieron al alza, tras conocerse noticia de un acuerdo, bajaron un poco

Sin embargo, el economista alegó que los dólares financieros "valen lo que valen porque hay pesos que sobran por todos lados, no es una cuestión de acuerdo o no con el FMI".En ese marco, vinculó el reciente rebote de las divisas financieras a que "el gobierno puso una tasa de interés baja, sobran pesos, y la realidad es que todo ese mecanismo funciona independientemente si tenes un acuerdo o no. Pero si no tenes un acuerdo con el FMI sería mucho peor todo", advirtió.

Según su visión "no es que vayan a bajar los dólares, están en un valor relativamente normal para las circunstancias que tiene la Argentina, con una inflación del 25% por mes" pero insistió que "si no tuvieras un acuerdo con el FMI sería catastrófico".

De igual mirada, Menescaldi coincidió en que haber alcanzado un acuerdo "no creo que descomprima a los dólares financieros, porque no era un problema en el horizonte el FMI, aunque tenerlo de tu lado obviamente es mejor".

"Pero a diferencia del gobierno anterior no es que te va a cambiar las perspectivas de la economía el que tenga o no tengas al FMI. De hecho plata fresca no hay. No es que te fortalece las reservas ni nada. Lo que hace es que te despeja la posibilidad de entrar en default con el FMI, pero no me parece que sea un evento significativo hoy para el mercado teniendo en cuenta como están las reservas y la situación económica en general", argumentó.

El analista financiero Christian Buteler estimó que un acuerdo con el FMI "le podría dar una tranquilidad temporaria" a los dólares paralelos pero aseveró que "no es una solución de fondo, no es que eso te va a revertir la tendencia". Y es que el experto prevé tendencia alcista de fondo para los dólares paralelos "a medida que vaya avanzando el mes y bajando la demanda de dinero y vayan sobrando más pesos eso va a continuar". No obstante, el especialista enfatizó que "es mejor que eso suceda, que haya un acuerdo, y que este año pueda cumplir con los pagos al FMI".

Asimismo, el economista Federico Glustein especuló que "un acuerdo con el FMI podría traer paz a las subas del dólar de los últimos días, ya que baja la presión, garantizando menos uso de divisas que son escasas y a su vez, menos esfuerzo y alineación a las políticas del organismo".

El acuerdo puede traer calma temporaria a los dólares, pero alegan que seguirá jugando en contra las bajas tasas

Por su parte, Pedro Siaba Serrate, jefe estratega de PPI, comentó que "cerrar el acuerdo con el FMI es una buena noticia" y "es esperable" que ayude a descomprimir la tensión en los dólares paralelos aunque remarcó que "conocer los detalles finos será fundamental para estimar la magnitud del efecto sobre los instrumentos del mercado".

"Por el momento, la noticia fue muy bien recibido por la deuda argentina, que rompió una seguidilla de bajas y está rebotando entre 2/3,5%, mientras que el CCL suma otra jornada de relativa calma después de un inicio de año frenético", recalcó. Y agregó que "en términos de la cantidad de dólares, el mercado esperaba como escenario base que se habilite el desembolso de u$s3.300 millones y alguna especie de mejoramiento en las condiciones de pago al menos para este año. Si llega a aparecer algún endulzante adicional, como podría ser la aparición de fondos frescos, generaría una reacción bastante más optimista".

A su vez, el analista financiero Gustavo Ber dijo que un anuncio de acuerdo con el FMI "podría contribuir a extender la mayor calma cambiaria en los dólares financieros de las últimas ruedas, y está repercutiendo positivamente en los ADRs y los bonos en dólares". Pero consideró que "no creo que desinfle demasiado la brecha, al continuar las tasas reales nuy negativas, la acelerada inflación, el "crawling-peg" a sólo el 2% y las limitadas reservas pero podría ayudar a transitar una etapa de mayor estabilidad tras la fuerte escalada reciente que la disparó por encima del 40%.