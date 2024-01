Tras la buena licitación del Bopreal, el Gobierno comenzó a secar la plaza de pesos: ¿alcanzó para calmar al dólar blue?

En el final de la semana, el dólar blue se vendió este viernes sin cambios, a $1120 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.136 y el MEP se ofreció $1.096.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que en la tercera licitación de la Serie 1 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), adjudicó la totalidad de las ofertas recibidas por un valor nominal (VN) de u$s1.179 millones. De esta manera, en el agregado de las tres licitaciones realizadas hasta el momento se acumularon un total de VN u$s1.304 millones. El resultado revirtió con creces el poco interés que el bono había despertado en las anteriores licitaciones. El BCRA comenzó hace dos semanas a ofrecer estos títulos.

"Mejoró el Bopreal. En buena hora. Claramente, el aumento de la demanda se debe a que la suba de la brecha le devolvió atractivo/sentido, como se venía comentando de forma generalizada, y también a que le siguieron mejorando las condiciones y operatoria", sostuvo el economista Gabriel Caamaño en su cuenta en la red social X.

En la misma línea, Salvador Vitelli, de Romano Group, señaló que el aumento de la brecha juega favorablemente, ya se que se necesita menos paridad en el mercado secundario para estar breakeven versus CCL.

"El crawling por debajo de tasa da ganancia en dólar oficial. Conviene dilatar la entrada. Ya con puntas en el secundario, da algo de referencia", sentenció el economista.

El dólar blue superó los $1.100 y encendió las alertas en el Gobierno

Qué es el BOPREAL

Los Bopreal son títulos para importadores de bienes y servicios con deuda comercial pendientes de pago, que se suscriben en pesos al tipo de cambio oficial mayorista y se pagan en dólares en plazos que llegan hasta 2027.

Fueron diseñados por el BCRA para despejar el stock de deuda comercial que tienen las empresas, estimado extraoficialmente en más de u$s60.000 millones.

Con los bonos, la autoridad monetaria aspira a estirar los plazos de pago en un contexto de alicaídas reservas internacionales y, al mismo tiempo, aspirar pesos en manos del sector privado.

Para tener más claridad sobre "la deuda real" que las empresas tienen con proveedores del exterior, la Secretaría de Comercio y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pusieron en marcha el Padrón de Deuda Comercial por Importaciones, que hasta el momento lleva registradas acreencias por más de u$s21.000 millones.

De ese total, unos u$s 16.500 millones corresponde a grandes empresas, u$s 2.500 millones a empresas medianas; y u$s 2.000 millones son de pequeñas y microempresas.

El mercado aún en modo cautela

Para una de las principales consultoras de la city porteña, las condiciones locales complicaron al mercado y "afectó al peso". En su informe, precisaron que la caída en la liquidación de exportaciones redujo la oferta del dólar contado con liquidación, lo que insinúa que el crawling peg al 2% del BCRA está cada vez "más cerca de su fin".

El ministro Caputo trata de que los importadores acepten canjear deuda por un bono

También desde la consultora observaron por el impacto de las medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo en los ajustes de los salarios reales y en la sociedad; y el Congreso apoyará o no las iniciativas legislativas y el DNU.

Por otro último, advirtieron que ya terminó la estacionalidad de la demanda de dinero de diciembre, en un contexto de tasas de interés sumamente negativas.

En la misma línea, desde Portfolio Personal Inversiones señalaron que la tasa de interés real sigue siendo muy negativa, lo cual implica un riesgo para consolidar una tendencia de desaceleración inflacionaria, más aun considerando que la demanda de dinero presenta su mayor caída estacional en el año desde mediados de enero a marzo.

"El reciente recalentamiento del CCL y el consecuente ensanchamiento de la brecha cambiaria es reflejo de este fenómeno. Con brecha más amplia, la expectativa devaluatoria crece y con ella las expectativas de inflación, lo cual da persistencia al fenómeno inflacionario, comentaron.

Apoyo del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) consideró que la Argentina ya está aplicando un plan de estabilización de la economía, y espera que el gobierno de Javier Milei siga generando apoyo político para poder avanzar en "aspectos clave" del proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso para su tratamiento en el período de sesiones extraordinarias.

En el marco de la habitual conferencia de prensa que suele brindar jueves por medio en Washington, la vocera del FMI, Julie Kozack, se refirió al acuerdo alcanzado ayer entre la Argentina y el organismo, y destacó que el gobierno argentino "ya está implementando un plan de estabilización ambicioso, anclado en una gran consolidación fiscal, acciones para reconstruir las reservas internacionales, corregir los precios relativos desalineados, fortalecer los balances del Banco Central y crear una economía más simple y orientada al mercado".

Kozack señaló también la existencia de "un largo paquete de leyes" que se encuentra en pleno debate en el Congreso, "que tiene muchas implicancias, en particular implicancias fiscales, y esperamos que las autoridades continúen generando apoyo político para mover adelante aspectos clave del proyecto de ley".

Al respecto, el presidente Milei -en declaraciones a radio La Red- afirmó que "están los números para que todo transcurra acorde a lo esperado (en el Congreso), creemos que va a salir todo. Puede ser que tenga secuencias, pero sale todo".

