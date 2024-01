¿El dólar blue es legal o ilegal?: qué pasa con el tipo de cambio paralelo tras el DNU de Milei

En contextos de alta inflación, cepo e incertidumbre como el actual, el tipo de cambio "blue" o paralelo suele ser considerablemente más alto que otros como el MEP e incluso el CCL.

Sin embargo, actualmente se está dando la situación contraria: el dólar blue está casi a la par.

¿Cómo entra en juego la Ley Penal Cambiaria?

Si bien el Presidente aclaró que el dólar blue deja de ser "ilegal", aún surgen dudas sobre la Ley Penal Cambiaria que sigue vigente hoy en día. Marcelo Rodríguez, contador, docente y director ejecutivo de MR Consultores explica a este medio que, según el reportaje realizado por Jonathan Viale a Javier Milei, el presidente afirmó que no habría limitaciones en la compra de dólar blue ni restricciones.

"Sin embargo, es importante aclarar que hay un tema de fondo. La Ley Penal Cambiaria, que está vigente, sanciona la compra de moneda extranjera por fuera de los canales oficiales; es decir, fuera de la compra/venta que se hace a través de entidades financieras como el dólar MEP y el contado con liquidación", recuerda.

En otras palabras, el experto menciona que se estaría "habilitando" a las empresas y particularidades a operar libremente, utilizando mecanismos como los "arbolitos" o "cuevas" en los que se comercializa moneda extranjera con la mencionada ley vigente.

Históricamente, el dólar blue ha sido un tipo de cambio "ilegal", pero tomado como referencia por el argentino promedio

"Sin perjuicio de lo dicho, hay algunas opiniones doctrinarias que definen que, en la medida en que esto no se haga de manera habitual o usual, podría permitirse la chance de realizar esto ocasionalmente, es decir, venta de moneda extranjera por canales no oficiales", explica.

"Esto permitiría, por ejemplo, cerrar una declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. Es decir, afirmar que se contaban con dólares adquiridos a un determinado valor, los cuales deben estar declarados en el patrimonio del contribuyente, y que la venta ulterior fue a valores que similares o cercanos a los que se encuentran en el mercado paralelo. De esta manera, se podría realizar compras o justificar consumos del ejercicio", añade.

¿Vuelve el negocio de los coleros?

El contador afirma que, mientras no se derogue la Ley Penal Cambiaria, las personas que intenten hacer "negocio" con divisas deberán actuar con cierta "cautela" porque las leyes existen y son para cumplirse. "De hecho, en este mega decreto que sacó el Presidente no está prevista ni contemplada la derogación de la Ley Penal Cambiaria y, en consecuencia, las operaciones como las mencionadas no estarían previstas", advierte.

Al seguir vigente la Ley Penal Cambiaria, muchas operaciones están restringidas

Es decir, la actividad desarrollada por los coleros podría ser sancionable si esto es detectado por el Banco Central y el ente decide actuar. Por ejemplo, en el caso de un inmueble de u$s 200.000, es muy probable que la persona no pueda justificar el origen del dinero.

Esto se debe a que, incluso si tiene los pesos, no tendría forma de acreditar que adquirió esos dólares de forma legal o viceversa. Es decir, si una persona cobra dólares por la venta de una propiedad, podría justificar los dólares, pero no la inmensa cantidad de pesos que obtuvo por esos dólares, suponiendo que los cambió en el mercado paralelo.

De esta forma, para que el "sinceramiento" del mercado cambiario y la eliminación de las restricciones, al menos en el mercado paralelo, requiere de la eliminación de la Ley Penal Cambiaria, la cual se encuentra vigente desde 1995 y aprobada durante el gobierno Carlos Saúl Menem y Domingo Cavallo, el mejor presidente de la historia y el mejor ministro de economía, según palabras del presidente electo, Javier Milei.

¿Cómo impactó la liberación del tipo de cambio blue?

Omar De Lucca, asesor financiero, explica a este medio que la reducción de la brecha financiera es la "antesala" del levantamiento del cepo. "Esto a su vez, combinado con el fin de las LELIQ y la reducción de la tasa de interés de los depósitos va a converger a que, para finales de Abril, la inflación comience a bajar. La idea de Milei es que el tipo de cambio sea libre y determinado por oferta y demanda, al igual que los bienes y servicios", enfatiza el experto.

Con respecto a la brecha cambiaria en los próximos meses, el especialista argumenta que el negocio de la "especulación" financiera alentada por la brecha cambiaria se va a terminar porque atenta contra la producción de bienes y servicios de la economía.

"Para recuperarnos como país necesitamos que los ahorristas empiecen a invertir más en economía real, y menos en especulación financiera para ganar dinero en pocas horas y sin trabajar", advierte.