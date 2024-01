Los riesgos de la estrategia de Caputo: por qué el mercado palpita un salto del dólar oficial antes de abril

El alivio que había traído la noticia de un acuerdo con el FMI en el frente cambiario fue efímero y se diluyó ante la renovada dolarización en busca de cobertura frente a una inflación que viaja a 25% y tasas reales negativas con un rendimiento de 9% mensual, lo que disparó al dólar blue a un récord de $1.225.

Y los analistas vislumbran un escenario de tensión sobre los dólares libres y las reservas si no hay cambios en la política monetaria, e incluso advierten sobre el riesgo de una nueva devaluación antes de la llegada de la cosecha gruesa en abril.

El dólar blue acumuló en los tres primeros días de la semana un salto de $105, y las divisas financieras Contado con Liquidación y MEP también rebotaron y alcanzaron nuevos valores máximos, al cerrar en $1.273,34, y $1.221,49 respectivamente.

Asimismo, la brecha cambiaria entre el dólar informal y el tipo de cambio oficial se ubicó en 49,64%, y en el caso del CCL quedó 55,5 %. Para los analistas, esta brecha alta hará más atractiva la licitación del BOPREAL -el bono para los importadores- que cierra este jueves, y un buen resultado podría ayudar a descomprimir la presión sobre la divisa financiera al absorber pesos del mercado.

Sin embargo, el analista financiero, Christian Buteler sostuvo que "eso puede dar tranquilidad 24 o 48 horas" pero aseguró que las tensiones al alza sobre los dólares paralelos seguirán porque la escalada "es producto de la política monetaria que están llevando: tenés una inflación de 25% mensual, tasas a 9%, no hay muchas opciones para ahorristas o el inversor que quiere resguardar el dinero, y es lógico que se cubra dolarizando".

Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI también vinculó la escalada de los dólares paralelos "a una demanda de pesos muy floja y el Gobierno no hace nada para incentivarla". Además, adviritó que, por un tema estacional, en febrero empieza a caer la demanda de dinero por lo cual vaticinó que "la brecha puede tener recorrido al alza todavía".

Dólar: ¿cómo será el escenario hasta la cosecha gruesa?

El acuerdo con el FMI ayudó a despejar algo de incertidumbre al contemplar un desembolso de u$s4.700 millones que permite cubrir los vencimientos de capital previsto con el organismo hasta abril cuando se espera el ingreso de divisas de la cosecha gruesa.

El dólar blue acumula en la semana un salto de $105 al cerrar el miércoles a un récord de $1.225

Sin embargo, el camino hasta abril luce complejo. Francisco Mattig, analista de Consultatio Plus sintetizó: "A partir de ahora veremos el primer gran desafío del Gobierno: entran pagos de importaciones, se da vuelta la estacionalidad de la demanda de dinero, hay ajuste de tarifas, primer paro general, te jugás el DNU y la luna de miel se va diluyendo".

Con la misma mirada, la consultora Ecolatina advirtió que "se mantienen latentes los riesgos asociados a la sostenibilidad del esquema cambiario-monetario actual".

"En las próximas semanas convivirá una tendencia decreciente en la demanda de dinero con una expectativa de tasa de interés real fuertemente negativa, al tiempo que continuará la apreciación cambiaria, reduciendo en el margen incentivos a los exportadores a liquidar divisas, mientras los importadores comienzan de a poco a demandar nuevamente divisas en el mercado cambiario. Y esta dinámica deterioraría la posición compradora del BCRA durante el verano", auguró.

De igual diagnóstico, Anselmi, alegó que el acuerdo con el FMI ayuda "pero en el corto plazo se termina imponiendo el esquema monetario que planteó el gobierno con tasa de interés muy negativa, y ante la falta de refugio de los agentes, no queda mucha otra alternativa que buscar el dólar".

A su vez, la consultora Equilibra planteó que "el nuevo acuerdo con el FMI es sin dudas un alivio para las arcas del BCRA pero no resuelve el problema de fondo que es la falta de reservas para favorecer la estabilidad cambiaria y financiera". Y es que, a pesar de la racha compradora que logró la entidad monetaria impulsada por la devaluación, las reservas netas siguen en estado crítico y son negativas en torno a u$s8.400 millones.

En ese marco, los analistas destacan que mantener un ritmo del crawling peg de 2% mensual como ratificó la semana pasada el BCRA, llevará a fuerte atraso cambiario. Ante la aceleración de la inflación se irá licuando la mejora competitiva que trajo la devaluación, y prevén que en un escenario donde la brecha cambiaria se encuentra en 55%, desincentivará la liquidación de los exportadores.

La baja de la tasa de interés es uno de los motivos que impulsó la demanda de dólares paralelos para cobertura

Dólar: ¿habrá otra devaluación antes de la cosecha?

"La brecha estaba en 10% hace 20 días, ahora está otra vez arriba de 50%. Si la brecha se sigue incrementando, los exportadores preferirán no liquidar, y empezas a tener una expectativa de devaluación mayor, ya se especula con una devaluación en febrero-marzo, argumentó Buteler.

Un análisis de Equilibra destacó que "mantener este ritmo de depreciación diaria implicaría llegar al inicio de la cosecha gruesa en marzo con un tipo de cambio real en línea con el de julio de 2023, cuando el propio FMI consideraba que estaba atrasado y le pidió al por entonces ministro de economía Sergio Massa devaluar para destrabar nuevos desembolsos".

Por su parte, Pablo Repetto, jefe de Research de Aurum Valores, evaluó que "la estrategia cambiaria podía ser relativamente apropiada hasta fin de diciembre, pero seguir manteniendo un crawling de 2% mensual es demasiado riesgoso, y eleva las expectativas de un salto cambiario, y eso no es bueno".

Al respecto, en Aurum Valores estimaron que "al ritmo de devaluación del 2% mensual y corrigiendo la serie de tipo de cambio real por la inflación de diciembre, asumiendo nuestras proyecciones de inflación para enero y febrero, el dólar llegaría a fin del próximo mes a niveles muy similares a los que tenía previamente a las PASO 2019". E indicaron que "actualmente, considerando como referencia el dólar a $800 del 13 de diciembre cuando se devaluó, el valor del dólar oficial en términos reales ha perdido $100"

Los analistas de PPI también remarcaron que "ante la disparada de la brecha, las expectativas devaluatorias se deterioraron significativamente", lo cual se reflejó en la cotización en la plaza de futuros que evidencia un fuerte salto tanto en marzo como en abril, mes de ingreso de la cosecha.

De igual mirada, el analista Gustavo Ber juzgó que " se está reanudando una mayor dolarización ante las tasas reales muy negativas, dentro de un proceso de licuación, y un crawling-peg de sólo el 2% mensual, el cual podría ir incubando a corto plazo atraso frente a la elevada inflación en curso". Y aseguróq que "existe preocupación por un menor saldo comprador del BCRA a partir del regreso de los importadores, así como la próxima caída en la demanda de dinero en febrero que podría alimentar mayor búsqueda de cobertura Y todo eso va generando mayores expectativas respecto a una posible nueva devaluación antes de la cosecha gruesa, en busca de incentivar las liquidaciones, cruciales por contar con una mayor oferta de divisas".

Analistas advierten que brecha alta y crawling peg al 2% desincentivará la liquidación de los exportadores

A su vez, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras afirmó que "si se traba la acumulación de reservas, los cambios que se quieren llevar adelante se demoran y se cae el volumen de liquidaciones en el mercado libre de cambios crecen las chances de un mayor ajuste en el dólar oficial hacia febrero- marzo". Y enfatizó que "es algo que puede ocurrir aunque no está claro que vaya a suceder".

"El gobierno está llevando adelante reformas profundas. El principal riesgo radica en que las reformas tuviesen un importante grado de rechazo tanto en el Congreso como en la sociedad. Si bien ha comenzado a realizar correcciones, los desequilibrios aún persisten y los riesgos también, por lo tanto es imposible descartar tensiones. Si las reformas tienen éxito y la inflación no se desboca, el gobierno puede llegar a la cosecha gruesa sin eventos de tensión extrema", esgrimió.

Reservas: ¿seguirá comprando el BCRA?

El Banco Central registró el miércoles un saldo positivo de u$s208 millones por su intervención en el mercado cambiario con lo cual el stock de reservas brutas internacionales alcanzó a u$s24.163 millones, el volumen más alto desde el 30 de octubre. Con este saldo favorable acumula en lo que va de enero un resultado positivo de u$s1.942 millones, y compras netas por u$s4.839 millones desde la asunción de Milei.

Así, la entidad monetaria extendió la racha compradora a 26 ruedas consecutivas pese a que esta semana debutó el nuevo esquema de pago de importaciones que estableció un cronograma gradual de acceso a las divisas que presionará sobre las reservas. Comienza a pagarse la primera de las cuatro cuotas de las importaciones. Es que el cronograma contempla 25% a los 30 días, otro 25% a los 60 días, 25% a los 90 días y el 25% restante a los 120 días.

En PPI señalaron que "el acceso de la demanda privada al mercado de cambios sigue sin exhibir grandes cambios a pesar de que ya está autorizado a canalizarse vía el MULC parte de lo importado tras el 13 de diciembre (post devaluación).

"Las importaciones de alimentos, productos farmacéuticos y el 25% del resto de los bienes se sumaron a las importaciones de energía que tienen acceso automático al mercado oficial. No obstante, las primeras importaciones referidas al resto de los bienes recién se pactaron a fines de diciembre, por lo que los importadores accederían al MULC por el 25% a fin de enero", precisaron .

Auguran que el BCRA podría pasar a terreno vendedor en el corto plazo por la mayor demanda de importadores

En este marco, prevén que "cuando esto ocurra, el ritmo de compras oficiales desacelere notoriamente, incluso pasando el BCRA de ser comprador neto a vendedor".

En este contexto, la Fundación Capital remarcó que ante este cronograma de pagos habrá más demanda de dólares, y estimó que la misma podría incrementarse "desde los u$s15 millones diarios aproximadamente a unos u$s65 millones diarios desde el 13 de enero, alcanzando los u$s110 millones diarios desde mediados de febrero, y los u$s155 millones diarios desde mediados de marzo".

Ante este panorama que dificulta la acumulación de reservas, los analistas especulan que podría avanzarse en la eliminación del esquema del dólar exportador -lo que en la jerga financia llaman dólar blend- que contempla liquidar el 80’% al tipo de cambio oficial, y el 20% a través del CCL.

Al respecto, la Fundación Capital subrayó que la continuidad del dólar exportador "acota el flujo de dólares en el balance cambiario" y calculó que la eliminación de este esquema "podría adicionar unos u$s17.000 millones en el año".

En sintonía, la consultora Eco Go señaló que "si se sostiene el blend y se empiezan a pagar en forma plena las nuevas importaciones, más de la mitad de la balanza comercial iría a abastecer el CCL y no a las arcas del BCRA", con lo cual evaluó que este mecanismo "no es sostenible, sobre todo cuando se agote el esquema de pagos cuotas de las nuevas importaciones y en mayo se empiece a pagar el 100%".