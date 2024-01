Se despertó el dólar blue y alcanzó los $1.225: las razones del récord histórico

En la mitad de la semana, el dólar blue se negoció este miércoles con una suba de cuarenta y cinco pesos, a $1225, en las cuevas del microcentro porteño. De esta manera, la divisa marcó un nuevo récord, superando el alcanzado en la víspera. Con la misma tendencia, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.274 y el MEP se ofreció $1.221.

La plaza local continúa monitoreando las últimas novedades vinculadas al viaje del presidente Javier Milei al Foro de Davos y los avances que hay en el Congreso para sostener el DNU y las iniciativas legislativas enviadas por Ejecutivo, dado que el oficialismo no logra imponer su agenda y comienza a incrementar el nerviosismo entre los inversores.

En este contexto, el economista Salvador Di Stefano anticipó que los dólares libres estarán a la suba, producto de reservas que estarán en niveles muy bajos, en febrero se amplía el cupo para compra de dólares de los importadores, y esto le restará eficacia al BCRA.

"Por otro lado, no creo que puedan sostener en el tiempo liquidar exportación 80% al tipo de cambio mayorista y 20% en el dólar CCL. Me parece que eso quedará desestimado y la exportación liquidará el 100% en el mercado libre de cambios, al dólar mayorista, de lo contrario no podrá cumplir la meta de acumulación de reservas que firmo con el FMI", explicó.

En la misma línea, un reconocido operador de una casa de cambio señaló que el rally que se observó en las últimas ruedas "alimenta en la city expectativas de una nueva devaluación para marzo o abril", por lo que estimó que habrá mayor presión al alza en todas las cotizaciones de los tipos de cambios. Además, reforzó su hipótesis al argumentar que para marzo se habrá borrado toda la competitividad ganada con el salto cambiario de diciembre.

Cuáles son las cuatro causas que impulsan la suba del dólar

Para la sociedad de bolsa Portfolio Personal Inversiones, a pesar de que ayer hubo un clima más hostil para el universo emergente, creemos que los factores idiosincráticos habrían explicado prácticamente en su totalidad este fuerte rebote del dólar contado con liquidación. En este sentido, precisaron que, en un contexto de alta inflación, la tasa de interés real muy negativa (la tasa real ex post fue de -13,1% mensual en diciembre y la ex ante de enero se ubica en -9,1% con una inflación esperado en torno a 20%) genera que no se vislumbren muchos refugios más allá del dólar para aquellos inversores no regulados.

Expertos marcan las falencias del plan del ministro Caputo y consideran que los dólares alternativos continuarán subiendo.

En segundo lugar, observaron que se está entrando en el período de fuerte caída estacional de la demanda de dinero (entre la segunda quincena de enero y marzo), lo que también impulsa la cotización de la divisa. En el plano político, apuntaron que continúan las negociaciones entre la oposición moderada (ex JxC) y el oficialismo para obtener apoyo en el Congreso para aprobar el DNU y la Ley Ómnibus (si ambos no pasan se deteriorarán las expectativas).

Y por último, de acuerdo con PPI, el equipo económico toleraría una brecha escalando hasta 60% por cómo fue planteado el esquema cambiario inicialmente. Respecto a este último punto, comentaron que con el alza de ayer, la brecha cambiaria escaló de 39,2% a 47,3%, prácticamente igualando el récord post devaluación de 47,4% alcanzado el 9 de octubre y señalaron que, ante esta disparada de la brecha, las expectativas devaluatorias se deterioraron significativamente. Los futuros de ROFEX saltaron entre 0,1% y 4,4% tras cinco ruedas consecutivas a la baja,

Dólar versus tasa

Desde GMA Capital señalaron que la pregunta clave es si este impulso de la inflación, vía plazos fijos UVA, es suficiente para tentar al ahorrista y apuntaron que la UVA empieza a "viajar" al 25,5% mensual, con la particularidad de que como el plazo mínimo de un plazo fijo indexado precancelable es 180 días, hay que incorporar proyecciones que el mercado baraja y que el BCRA publica en el Relevamiento de Expectativas de Mercado.

"Con toda esta información, el valor dólar MEP que a mediados de julio nos dejaría indiferentes entre un plazo fijo UVA y la liquidez en moneda dura es $ 2.976. Se trata de una cotización que es un 164% superior a la actual. Si esperamos un umbral inferior a ese nivel, entonces buscar carry en pesos indexados es la estrategia dominante, aunque con un costo en términos de liquidez que no es desdeñable", señalaron.

De acuerdo con el bróker, el dólar financiero aún opera en niveles de estrés en términos históricos, pero se espera una reducción progresiva de la brecha (por el desarme del cepo). Además, precisaron que el tipo de cambio oficial podría atrasarse aún más en los próximos meses (por el avance de la inflación, incluso con otra devaluación de por medio).

"Con todo, pero sin dejar de lado la posibilidad de desvíos y turbulencias financieras, creemos que la alternativa del carry a una tasa real positiva merece la pena ser explorada, al menos con una parte reducida del portafolio", señalaron.

El presidente Milei descartó que se vayan a rescatar las cuasi monedas que emitirían algunos estados provinciales

Milei descartó un rescate de las cuasi monedas provinciales

El presidente Javier Milei descartó hoy que se vayan a rescatar las cuasimonedas que emitirían algunos estados provinciales, como ocurrió en el pasado. A, a través de su cuenta en la red social X, respondió a la iniciativa que tomó el gobernador de La Rioja, Carlos Quintela, al anunciar la emisión de una letra por 15.000 millones de pesos.

"Pensar que en la campaña me trataron de loco por postular un esquema en el que hubiera una libre competencia de monedas y ahora la impulsan...!!!", sostuvo y aclaró: "Bienvenidas las monedas provinciales a la competencia, las cuales, les quiero señalar, a diferencia de lo que pasó en el pasado, de ningún modo van a ser rescatadas por el Gobierno Nacional".

Más adelante, el Presidente de la Nación puntualizó que "al mismo tiempo, la cotización que las mismas tengan respecto a la paridad dará una evaluación de mercado de la calidad del Gobierno que la emite...!!!"

Milei remató el mensaje con una post data y subrayó que "no dejar de lado que la Nación ha tenido que enfrentar la corrección de un déficit de 15% del PIB, mientras que todas las provincias juntas suman 1% del PIB. Con semejante ventaja, salvo que sean MUY MALOS, tendrían que cotizar sobre la par lejos..."

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubicó en $1.225 para la venta y a $1.205 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.274 y el MEP se ofreció $1.221.

Cuál es el precio del dólar oficial

El tipo de cambio minorista se vendió hoy a $838,25 para la venta.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense se consiguió a $818,60.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubicaron en $1.341,20.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar minorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: