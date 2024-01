Cuál es la criptomoneda favorita de los blanqueadores de dinero y por qué

Según un reciente informe elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la criptomoneda Tether es una de las más utilizadas por los delincuentes.

De hecho, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) se convirtió en la plataforma preferida para el blanqueo de capitales y las operaciones fraudulentas en el este y sudeste de Asia.

Desde iProfesional te contamos por qué utilizan esta criptomoneda y cuáles son sus riesgos.

¿Por qué los blanqueadores de dinero utilizan tether?

Según la ONUDD, la estabilidad, facilidad de uso, el anonimato y las bajas comisiones por transacción de esta cripto, además de su gran aceptación, contribuyeron a que el token digital se convierta en la opción preferida de los delincuentes, principalmente estafadores y blanqueadores de dinero.

Asimismo, según algunas agencias de inteligencia, Tether figura entre las criptomonedas más populares utilizadas por grupos de delincuencia organizada.

Asimismo, según la ONU, esta popularidad se ve reflejada en el aumento de los casos de blanqueo de dinero, trata clandestina y fraude cibernético, además de otros delitos como chantaje y extorsión.

En paralelo, el ente informó que en los últimos años hubo un incremento del uso de equipos "sofisticados y rápidos de blanqueo de capitales" especializados en la extorsión, además de que los delincuentes anuncian sus servicios en plataformas como Facebook, Telegram y TikTok.

Muchos delincuentes suelen ofrecer sus servicios por redes sociales

Los casinos criptos en la mira de las organizaciones internacionales

Según la ONU, las plataformas de apuestas online aparecieron como un vehículo para blanquear dinero, especialmente con la utilización de criptomonedas (sobre todo Tether).

De hecho, el especialista Jeremy Douglas ha declarado que la delincuencia organizada creó un "sistema bancario paralelo" aprovechando el ecosistema cripto, debido a que la regulación de este es poca y, en algunos lugares, nula.

Cabe recordar que la mayoría de los casinos cripto no están regulados y, al permitir únicamente el pago con criptomonedas, no es necesario pasar por el sistema financiero tradicional, por lo que no quedan registros de las transacciones.

¿Qué es Tether?

Tether es una criptomoneda estable, conocidas como stablecoins, la cual mantiene una paridad con el dólar estadounidense, por lo que un Tether equivale a un dólar estadounidense. Es decir, a diferencia de las criptomonedas tradicionales como Bitcoin y Ether, las cuales fluctúan constantemente, este tipo de cripto no suele tener variación en el precio.

De esta forma, son el "puente" entre el dinero fiduciario (pesos argentinos, dólares, euros, etc) con el ecosistema cripto. Tether, a diferencia de otras criptomonedas, según datos de Coin Market Cap, es la criptomoneda más operada y la tercera en capitalización de mercado, solo por debajo de bitcoin y ether.

Tether funciona como un "puente" entre el dinero cripto y el fiduciario

¿Cuáles son los métodos más comunes de blanqueo de dinero con criptomonedas?

Si bien existe una gran variedad de métodos ilícitos de blanquear dinero a través de las criptomonedas, se destacan los siguientes:

Mezcladores de cripto : se trata de mezclar las cripto de diferentes usuarios para dificultar aún más el rastreo de las transacciones. Es decir, las transferencias entrantes se juntan y se "mezclan" con los fondos que ingresan otros usuarios del servicio . Al mismo tiempo, las transferencias salientes se hacen en cantidades aleatorias según un cronograma, también aleatorio, y monederos distintos, haciendo que sea imposible coincidir las cantidades entrantes y salientes e identificar las transacciones

: se trata de mezclar las de diferentes usuarios para dificultar aún más el rastreo de las transacciones. Es decir, las . Al mismo tiempo, las transferencias salientes se hacen en cantidades aleatorias según un cronograma, también aleatorio, y monederos distintos, haciendo que sea imposible coincidir las cantidades entrantes y salientes e identificar las transacciones Monederos de criptomonedas intermediarios : los delincuentes distribuyen las criptomonedas en distintos monederos, para fraccionar las grandes sumas de dinero a blanquear en fracciones pequeñas e incluso utilizan " monederos falsos " para despistar

: los delincuentes distribuyen las en distintos monederos, para fraccionar las grandes sumas de dinero a blanquear en fracciones pequeñas e incluso utilizan " " para despistar Exchanges anidados: esta estrategia consiste en que, en lugar de transferir directamente las criptomonedas a un exchange, los ciberdelincuentes las transfieren a otro exchange que no esté directamente relacionado con ellos. Luego, las criptomonedas se transfieren a otro exchange y así sucesivamente, hasta que finalmente se transfieren a un exchange que está relacionado con los ciberdelincuentes. De esta manera, se dificulta el rastreo de las transacciones

En conclusión, la utilización de Tether en la industria del crimen no se debe a cuestiones relacionadas con la empresas, sino que, al ser una criptomoneda estable, "puente" entre el ecosistema cripto con el fiduciario y gozar de características muy importantes como una aceptación casi generalizada la hacen la preferida por parte de los usuarios, pero también por los delincuentes.