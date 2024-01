El Bitcoin se derrumbó 20% en 10 días y atemoriza a inversores: ¿conviene invertir o esperar?

El Bitcoin vuelve a ser noticia, pues por primera vez en varias semanas su cotización se ubica por debajo de los u$s39.000. De esta manera, la más famosa de las criptomonedas acusa una caída del 20% desde que alcanzó el máximo de u$s49.000, el más alto en dos años.

Cabe señalar que ese "top" lo alcanzó precisamente el 11 de enero cuando la comisión de valores de los EE.UU. (SEC) aprobó la creación de los fondos cotizados (ETFs) vinculados al precio al contado.

Según el director de Formación Institucional de Bit2Me, Javier Pastor, el último rally alcista comenzó el año pasado cuando Grayscale le ganara a la SEC un juicio en relación con su solicitud de conversión a ETF al contado.

Como consecuencia de ello, la moneda se valorizó un 170% en 2023, pues pasó de un piso de u$s17.000 a los u$s40.000 a fines de año, pero el rally continuó hasta alcanzar los 49.000 dólares, para luego comenzar a caer con fuerza hasta el presente. En la práctica, se cumplió el viejo principio de la bolsa según el cual "se compra el rumor y vender la noticia".

Sin duda que la llegada de estos ETF propició un escenario de toma de ganancias, que hizo retroceder al precio, luego de que su espera potenciara la demanda del activo, lo cual contribuyó a que actualmente, el mercado de Bitcoin experimente el periodo más largo de toma de ganancias en 3 años.

Cabe señalar que desde el lanzamiento de los ETF, el mayor de ellos, que es Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), ha registrado salidas multimillonarias diarias que lo obligaron a desprenderse de miles de Bitcoin. Esto es algo que también está generando presión a la baja en el precio.

El Bitcoin se derrumba rápidamente y los inversores se preguntan qué hacer en este escenario

Se derrumba el Bitcoin, ¿conviene invertir o esperar?

Según los analistas estas salidas se relacionan con el cambio de carteras que se está observando entre las diferentes compañías del sector, debido a las notorias diferencias de costos de gestión entre unas y otras.

Asimismo, Pastor agrega que "el precio ha caído porque se están vendiendo Bitcoin no solo mediante Grayscale, sino también a través de operaciones OTC, ("Over the Counter"), que son aquellas realizadas fuera de los mercados, y también por "una venta muy alta", por parte de los mineros de Bitcoin.

Los expertos de eToro también comparten la idea de que la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado ha demostrado ser un acontecimiento de "vende con la noticia", y que desde su puesta en marcha, el precio de la criptomoneda ha bajado con fuerza, y algunos de sus titulares a largo plazo han aprovechado la oportunidad para tomar beneficios.

El analista de Activos Digitales de Julius Baer Manuel Villegas ha precisado que el lanzamiento de los ETF se ha catalogado "de éxito arrollador a pesar de la desfavorable evolución de los precios". Además, señaló que no se puede descartar una mayor consolidación de los precios, pero ha asegurado que "los fundamentales siguen siendo sólidos".

En cuanto a lo que pueda pasar en el corto plazo, quienes analizan la evolución dede el punto de vista técnico, consideran que "el Bitcoin perdió el soporte de los 39.290 puntos. En estos precios se encuentra el hueco alcista sin cubrir que se dejara a comienzos de diciembre".

Es por ello que consideran que "su comportamiento en este nivel de precios es muy importante. Si lo pierde, se confirmaría el inicio de una corrección que se podría extender hasta el nivel de los 35.000 dólares, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones", según César Nuez, analista técnico de Bolsamanía.

Un pronóstico similar efectuó el analista colombiano Juan Rodríguez, ya que pronostica que continúe la tendencia bajista, tal como había anticipado antes del lanzamiento de los ETF. En su opinión, no es descabellado esperar una caída de precio que incluso llegue al 30%, por lo que ubicaría al Bitcoin en el orden de los 34.300 dólares.

Para aquellos inversores que están a la espera de un cambio de tendencia, Rodriguez resalta que, si bien es importante conocer el volumen de comercio general que maneja cada ETF, el factor clave es el flujo neto (entradas) de lo que le queda a cada fondo para comprar Bitcoin.

Por otra parte, algunos expertos creen que para que el Bitcoin revierta su actual tendencia bajista, necesitaría superar una nueva zona de resistencia, que es la que menciona Rodriguez. Si no logra ese objetivo, la posibilidad de una nueva caída está sobre la mesa.

"Para prever el futuro del mercado de criptomonedas, es importante entender las lecciones de 2023, que luego de una profunda caída, la industria demostró tener una enorme capacidad para adaptarse, innovar y crecer, incluso en medio de importantes desafíos. La fuerte recuperación de 2023 sirve como base para más avances, crecimiento y posibilidades para el mundo cripto", señalan en Binance Research.

Por su parte, en eToro, creen que ahora que los inversores institucionales pueden exponerse al Bitcoin a través de un vehículo regulado, podríamos estar ante un 2024 explosivo.