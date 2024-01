Test decisivo para el dólar: la City advierte que habrá fuerte volatilidad por demora en la votación de la Ley ómnibus

Desde el mercado advierten que, hasta que no se apruebe, la tensión irá en aumento. Fuerte expectativa por la próxima licitación de los Bopreal

La devaluación que llevó el tipo de cambio oficial de $366 a $800 le dio mayor competitividad e impulsó la liquidación de los exportadores, pero esa mejora se fue diluyendo por la aceleración inflacionaria y la decisión de mantener fijo el crawling peg en 2% mensual. El tipo de cambio real equivale a $614, y los analistas plantean que si no se acelera en breve el ritmo devaluatorio es difícil que la brecha baje del 50% y desalentar las expectativas de un salto discreto.

Los analistas de Facimex Valores precisaron que, según los datos actualizados el martes por el BCRA, el tipo de cambio real multilateral se ubica un 23,3% por debajo de los niveles del día de la devaluación.

Ante este deterioro, los analistas auguran que de mantener sin cambios el ritmo del crawling peg podría trabarse en el corto plazo la liquidación de los exportadores, y en ese escenario vislumbran que con una brecha superior al 50% la salida del cepo "luce mucho más lejana", y podría "demorarse más allá de la liquidación de la cosecha gruesa".

En tanto, el dólar blue se mantuvo el miércoles mientras que el Contado con Liquidación superó la barrera de $1.300 en una jornada signada por el paro de la CGT. Tras haberse conseguido dictamen de mayoría para el proyecto de la ley ómnibus, en el mercado prevén que la postergación hasta la próxima semana de la sesión para su tratamiento en la Cámara de Diputados podría generar algo más de volatilidad en la divisa financiera. Por lo pronto, un factor clave será la quinta licitación del BOPREAL -el bono para los importadores- que culmina este jueves, ya que un buen resultado podría contribuir a mantener al CCL en calma.

Dólares paralelos: test clave hasta el martes

El dólar blue cerró estable el miércoles en $1.255, y el dólar MEP también sin cambios. En cambio, el CCL que durante la mayor parte de la jornada estuvo por debajo de $1.300, en el tramo final superó esa barrera y finalizó en $1.304,48, o sea una suba de 1,5%, luego de tres ruedas en la que se había mantenido estable. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en 58,6%.

En este contexto, Juan Manuel Truffa, economista de la consultora Outlier comentó que "el mercado está pendiente de ver qué ocurre con la ley ómnibus", al tiempo que consideró: "Vemos razonable la brecha entre 40% y 50%, está un poquito por encima, pero obviamente el camino no es lineal".

Postergación de sesión para la semana próxima para votar ley ómnibus puede traer más volatilidad a dólares libres

Por su parte, el economista Federico Glustein dijo que "el dictamen del proyecto de ley bajó un poco la presión sobre los dólares, aunque en términos políticos hasta que no se apruebe, el mercado va a seguir con tensión". Y en ese sentido, el analista especuló que al postergarse para la próxima semana el tratamiento del proyecto de ley ómnibus es posible que "puede haber una tendencia al alza en los próximos días".

Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, argumentó que la reacción de los dólares financieros ante la postergación del debate en el recinto de Diputados de la ley ómnibus "dependerá de los motivos, si es la próxima semana porque hay mejores chances es un a cosa, sino es otra".Y es que el dictamen se logró pero con disidencias en temas cruciales como retenciones y jubilaciones. El mercado está con el foco puesto en como salga el texto final de ley en el capítulo fiscal

De todos modos, un factor clave para el rumbo del CCL será el resultado de la licitación del BOPREAL que cierra este jueves, tras el magro resultado de la semana pasada.

Al respecto,Javier Casabal, Estratega de Renta Fija de Adcap Grupo Financiero prevé una mayor demanda. Y comentó: "Ya la última licitación había mostrado mayor interés e incluso muchos importadores reportaron trabas operativas para entrar. Esto se suma a las múltiples consultas que venimos recibiendo del lado de los importadores, que buscan entrar antes del fin de mes para conseguir acceso evitando el Impuesto PAIS".

"A su vez, ya empezamos a ver interés del lado de los inversores tanto locales como extranjeros en niveles que se empiezan a ver operaciones con volúmenes relevantes en un contexto de mercado entre u$s65 y u$s67, y esto reduce significativamente la incertidumbre de los importadores a la hora de calcular el tipo de cambio de salida", afirmó.

El analista destacó que "a estos niveles, significa que pueden cerrar sus deudas con los proveedores del exterior en torno a $1.260 y $1.220, respectivamente, un nivel muy interesante teniendo en cuenta que el CCL se mueve cerca de $1.300".

Este jueves cierra la quinta licitación de BOPREAL, un buen resultado puede contribuir a mantener en calma al CCL

"Por estos tres motivos, trabas en las licitaciones pasadas, ahorro del Impuesto PAIS antes del 31 de enero, y mayor certeza sobre el nivel del mercado secundario, esperamos ver sustancialmente mayor interés en esta oportunidad. No debería llamarnos la atención si vemos suscripciones entre u$s800 y u$s1.000 millones", fundamentó.

El analista fianciero Gustavo Ber concordó que "ante una operatoria secundaria que gradualmente va ganando profundidad, la licitación del BOPREAL podría mostrar una mayor demanda, lo cual de darse también contribuiría a favor de descomprimir a la brecha".

Reservas: ¿mantendrá el BCRA la racha compradora?

La constante apreciación del tipo de cambio real no afectó aún la postura compradora del Banco Central en el mercado cambiario, y la entidad monetaria extendió el miércoles la racha positiva a 31 ruedas consecutivas, al registrar un saldo positivo de u$s164 millones lo que muestra una desaceleración en relación a las compras netas de u$s189 millones de la víspera.

De esta manera, el BCRA acumula un saldo favorable en lo que va de enero de u$s2.716 millones y acumula un resultado positivo u$s 5.613 millones desde la asunción de Javier Milei.

Los analistas atribuyen esa racha positiva a la mejora competitiva tras la devaluación y una demanda todavía restringida de los importadores. Pero vaticinan que el panorama se puede complicar en el corto plazo.

Y es a partir del viernes se empezará a notar una mayor demanda de los importadores porque volverán a acceder gradualmente al mercado - de acuerdo al esquema diseñado por el BCRA-ya que se cumple el plazo de 30 días de las primeras operaciones bajo el SEDI (Sistema Estadístico de Importaciones, que reemplazó a las SIRA). En este contexto, los analistas de PPI prevé que el BCRA "merme significativamente su ritmo de compras, o que pase a vendedor neto".

BCRA extendió racha compradora a 31 ruedas consecutivas pero preven dificultades en corto plazo

A su vez, en Delphos Investment señalaron que "la capacidad de seguir acumulando reservas en los próximos meses será el test fundamental que deberá superar el crawling peg".

Algunos analistas consideran que es insostenible el crawling peg de 2% mensual y que en febrero el BCRA debería acelerar el ritmo de ajuste Y es que los expertos advierten que de persistir en esa estrategia -como ratificó días atrás el BCRA- el tipo de cambio real quedará muy atrasado con una inflación que en diciembre alcanzó a 25,5% y en enero se proyecta en torno al 20%, Y es que los expertos advierten que de persistir en un crawling peg de 2% mensual, y la brecha se seguiría ampliando a un nivel riesgoso.

Al respecto, un informe de Aurum Valores indicó que al día martes el tipo de cambio real equivale a $614 y ya se ubica debajo del valor de $650 que se planteó como base antes de la decisión de devaluar. Y precisó que "este nivel está inclusive debajo del dólar de fines de 2020 y bien por debajo del dólar de $60 post PASO 2019", precisó.

Ante ese panorama, Glustein opinó que "el dólar oficial se está apreciando fuertemente tras la devaluación, entonces, hacia fines de febrero, debiera hacer una nueva depreciación menor para sostener el ritmo (de compras) hasta la cosecha gruesa".

Por su parte, Reschini consideró que "si bien el dólar oficial va al 2% mensual, el dólar para exportación (80/20) lleva en lo que va del mes 9% y puede que esté dándole una mano con la liquidación". Y estimó que, "de seguir así, puede que le ayude a BCRA a transitar febrero bajo este esquema pero eso dependerá de lo que pase con el CCL y la inflación".

En sintonía, Juan Manuel Truffa, economista de la consultora Outlier, alegó que "el tipo de cambio se fijó nominalmente más alto de lo que esperaba el mercado con lo cual un poco de apreciación creo que hay margen como para aguantarla, pero todo va a depender de cómo de la inflación de enero, si da por debajo de diciembre, va a ser una buena señal, y le dará aire al gobierno como para transitar el puente hasta abril que es cuando entra el dinero de la cosecha gruesa".

Analistas ven lejana la posibilidad de abrir el cepo con una brecha que se consolida arriba de 50%

Dólar con brecha superior a 50%: complicada salida del cepo

En la actual coyuntura, en Aurum Valores evaluaron que "parece difícil que con este ritmo de apreciación producto de la inflación y un crawl exiguo, el gobierno consiga bajar la brecha y/o desalentar expectativas de un salto discreto si no comienza con un crawl bastante más acelerado en breve".

A su vez, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas cree que el BCRA puede seguir comprando "por el momento" pero aseguró que "si la brecha se amplía, le va a ser cada vez más difícil". Y vatincinó: "En este contexto acumular de acá a la cosecha se puede tornar cada vez más complicado. Por ahora no veo margen para que baje la brecha porque el desequilibrio monetario se va corrigiendo, pero por licuación más que por "reestructuración de pasivos".

La apuesta inicial del gobierno era poder liberar el cepo entre abril y mayo, con la llegada de la cosecha gruesa, aunque algunos analistas no ven probable esa posibilidad en el corto plazo. En ese sentido, un análisis de Consultatio Plus planteó que "el hecho de que el gobierno haya mantenido prácticamente todas las restricciones cambiarias introducidas por el gobierno anterior aún cuando la brecha llegó al 9% no fue una buena señal". Y remarcó que "con una brecha superior al 50% la salida del cepo luce mucho más lejana, más costosa y más incierta".

Al respecto, el analista financiero Ber juzgó que "el crawling peg del 2% no debería seguir mucho tiempo más allá de.marzo ya que pone presión sobre la brecha, y va generando desincentivos a la liquidación". Y estimó que "la salida del cepo podría demorarse más allá de la liquidación de la cosecha, dado que requeriría de avanzar hacia una etapa de plan de estabilización integral, con un clima de mayor confianza, luego de las medidas de urgencia con que arrancó la nueva gestión"

Asimismo, Glustein sostuvo: "Salir del cepo es complejo por la deuda comercial elevada, si sale rápido es peligroso, hay que canalizar las demandas por vía financiera inicialmente para una vez estabilizada la macro, salir del cepo. Lo veo más hacía fin de año".

Por su parte Baer dijo que "el cepo no se va a abrir hasta que no se resuelva la cuestión monetaria, independientemente de la brecha. Y acotó: "Salir del cepo dependerá de cómo se resuelva el desequilibrio monetario, la etapa ideal es la de la liquidación de la cosecha claramente, pero dependerá de cómo se vaya normalizando el mercado de dinero".