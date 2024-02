Dólar versus plazo fijo UVA: cuál será la inversión ganadora en los próximos meses, según expertos

El dólar está en el foco del ahorrista, al igual que los instrumentos que ajustan por inflación, como es el caso del plazo fijo UVA, en estos momentos donde los precios al consumidor "vuelan". Por ende, en esta competencia, iProfesional relevó entre economistas cuál puede ser la inversión ganadora para los próximos meses y a qué valor debería ubicarse el MEP o el blue para equiparar al índice inflacionario.

El billete estadounidense se ubica en el arranque de febrero en $1.175, un nivel de incremento que sería muy similar al avance de la inflación en el mismo período.

Por lo tanto, la lupa de los ahorristas se ubica en lo que ocurrirá en febrero y marzo para saber quién puede ser el ganador entre el dólar y los instrumentos que ajustan por el índice de precios al consumidor (IPC).

El eje de las perspectivas de los analistas es que tanto en tipo de cambio como el IPC tenderán a aminorar su marcha. Aunque se prevé una menor inercia al alza para la moneda norteamericana.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central entre un grupo de 37 economistas, indicó proyecciones de inflación para febrero de 18,2% y para marzo de 15%.

En cambio, según las negociaciones en el mercado de futuros y opciones del Matba-Rofex, se aguarda una suba del dólar mayorista de alrededor de 4% en febrero y 8% en marzo.

"Aún queda camino para corregir distorsiones, por lo que es de esperar que en el primer trimestre del año convivamos con un IPC marcando tasas arriba del 20%. Por el lado cambiario, luego de la suba de diciembre, el Gobierno optó por un esquema de crawling peg (devaluación lenta) del 2%, lo que en términos reales llevaría a un atraso. Si bien con el dólar a $800 se ganó bastante terreno, ahora la suba del tipo de cambio va a correr por atrás a la suba de los precios", resume a iProfesional Andrés Salinas, economista e investigador de la Universidad de La Matanza (Buenos Aires).

El plazo fijo UVA puede ser más rentable que el dólar libre en los próximos meses, todo dependerá de la marcha del plan del Gobierno.

Dólar e inflación: perspectivas

De esta manera, la cuestión que se mira con atención en la City es hasta cuándo el Gobierno va a mantener este valor del dólar, con el conocimiento que a medida que pasan los días esta situación quita más incentivos a los exportadores para liquidar.

Ahora bien, el escenario que se plantea para los ahorristas para decidir si se inclinan por un plazo fijo UVA o por el dólar, dependerá de las novedades tanto políticas como económicas.

"La brecha cambiaria pareciera haberse estabilizado, el Banco Central sigue comprando dólares en el mercado cambiario y también licuando y absorbiendo pesos con el bono BOPREAL, algo que favorece un tipo de cambio paralelo estable", dice a iProfesional Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go.

De hecho, el BCRA compró u$s3.000 millones en todo el mes y desde diciembre a la fecha lleva acumuladas adquisiciones de divisas por u$s5.894 millones para las reservas.

Por el otro lado, la inflación sigue en niveles elevados, pero "pareciera haber indicios que la medición núcleo estaría desacelerando más rápido de lo previsto. Esto no quita que en los próximos meses la IPC baje de los dos dígitos, ya que, incluso, hay servicios regulados con fuerte aumentos en estos meses. Pero la inflación de un dígito la podríamos ver antes de junio, lo cual hace unos meses era impensado", proyecta Garay Méndez.

Ahorristas atentos: ¿dólar o plazo fijo UVA?

Antes que nada, se debe recordar que el ahorrista no puede comprar dólares en el mercado oficial, por lo que debe recurrir a la plaza libre, donde su valor se mueve bajo distintas lógicas, que dependen de la coyuntura y de la oferta y demanda.

"Hoy los dólares financieros en torno a los $1.200 reflejan valores de crisis, con lo cual, si se aprueba la Ley Ómnibus y se vislumbran reformas estructurales a futuro, es esperable un relajamiento de los dólares financieros y que pierdan valor en términos reales", sentencia a iProfesional Santiago Casas, economista colaborador de la Fundación Libertad y Progreso.

Para que el precio del dólar libre equipare a la renta que brindaría un plazo fijo UVA en 180 días, a fines de julio debería costar $3.000.

En tanto, para aquél ahorrista que busca protegerse de la inflación y pensó en hacer un plazo fijo UVA, tiene como principal obstáculo que el tiempo mínimo de permanencia es de 180 días. Es decir, no puede tener liquidez y salir rapidamente con el capital ajustado por inflación en caso de necesitar el dinero.

"Salvo que la situación se descomponga de una manera muy significativa, el ajuste UVA hasta fin de marzo debería estar bien por encima de la suba del dólar. Tomando como referencia la inflación proyectada, el dólar libre debería subir hasta aproximadamente $1.800 a fin de marzo para acompañar el ajuste UVA", revela a este medio Pablo Repetto, jefe de Research en Aurum.

Y si se proyecta la inflación para el final de una colocación de un plazo fijo UVA, que es de 6 meses, "para que sea indiferente suscribir al plazo fijo UVA o comprar dólar MEP, el valor de este último a mediados de julio tendría que cotizar en torno a los $3.000", concluye Casas.

Por su parte, Fernando Baer, economista de Quantum, indica que el plazo fijo UVA sigue ganando en febrero y marzo, "por más que se espera para marzo una probabilidad que se acelere la devaluación oficial".

"Desde el punto de vista del ahorrista, lo lógico en este escenario de tasas de inflación muy por arriba del movimiento del dólar es optar por instrumentos que lo cubran frente a la pérdida del poder adquisitivo. El problema radica en que hoy no tenemos un instrumento que te cubra al 100%, y probablemente no lo tengamos en el corto plazo. Lo más cercano es el plazo fijo UVA que, como sabemos, tiene la particularidad de inmovilizar el dinero 180 días, lo que no es poco tiempo en Argentina", reflexiona Salinas.

Por lo cual, el análisis que hace este experto es que si el Gobierno en los próximos meses mantiene el 2% de devaluación oficial con una tasa de inflación arriba del 20%, es "probable que los dólares financieros aumenten, tratando de seguir o compensar ese atraso oficial".

"Esto se va a dar hasta que se produzca la corrección cambiaria o el Gobierno tome algún otro tipo de medidas que afecte a dicho mercado. Para saber bien dónde ir, la clave es saber qué espalda tiene uno, qué horizonte puede afrontar y entender que la mejor alternativa siempre es diversificar y no poner todos los huevos en una sola canasta", finaliza Salinas.

La "batalla" entre plazo fijo UVA y dólar está planteada, la coyuntura y los planes del oficialismo marcarán cómo quedarán posicionadas ambas variables para los ahorristas.-