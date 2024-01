Dólares paralelos: ¿cómo van a reaccionar el lunes tras sacarse el capitulo fiscal a la ley ómnibus?

El dólar blue y las divisas financieras exhibieron gran volatilidad en la última semana al compás de los vaivenes en la negociación parlamentaria entre el gobierno y la oposición por el proyecto de ley ómnibus. Y los analistas auguran que la sorpresiva decisión de retirar el capítulo fiscal de la ley ómnibus (retenciones, blanqueo morataria, impuestos a las Ganancias, jubilaciones) generarán mayor presión al alza de los dólares paralelos en los próximos días, según los analistas.

En un clima de incertidumbre por los tironeos en torno a la ley, el dólar blue y las divisas financieras habían registrado nuevos récords, pero la firma del dictamen de mayoría -aunque con disidencias en puntos claves-ayudó a descomprimir la presión.El dólar blue finalizó el viernes en $1.220, tras haber alcanzado en la semana un récord de $1.255, mientras que el MEP y el CCL cerraron en $1.188,48 y $1.230,57, respectivamente. Pero los analistas prevén una reacción negativa el lunes del mercado que puede leerlo como una "señal de debilidad" haber sacado el capítulo fiscal apenas 48hs después de haber sacado un dictamen de mayoría

A su vez, el Banco Central alargó la racha compradora que alargó a 33 ruedas seguidas, y logró en la última semana un saldo neto positivo u$s802 millones por su intervención en el mercado cambiario en un escenario de demanda restringida de los importadores.

Así, el stock de reservas brutas internacionales el viernes superó la barrera de los u$s 25.000 millones, al quedó en u$s25.004 millones, y es el mayor nivel desde el 12 de octubre de 2023. En tanto, las reservas netas son negativas en alrededor de u$s7.200 millones, con lo cual muestran una mejora de u$s4.000 millones desde la asunción de Milei.

Pero los analistas prevén que en los próximos días se desacelerará el ritmo comprador del BCRA porque habrá mayor demanda de importadores -el viernes se sumaron al acceso al mercado los sectores de alimentos, productos farmacéuticos, y el resto de bienes (excluyendo autos y energía), lo que dificultará la acumulación de reservas.

Dólares paralelos: ¿por qué se desinflaron?

Los analistas atribuyeron fuerte caída de los dólares financieros, en parte, a la expectativa favorable que generó en el mercado haber logrado el dictamen para el proyecto de ley ómnibus que sería tratado en el recinto de Diputados este martes, pero fundamentalmente al buen resultado de la quinta licitación del BOPREAL -el bono para los importadores.

El dólar Contado con Liquidación bajó el viernes 4% al cerrar en $1.230

El BCRA logró una adjudicación de u$s2.454 millones, con lo cual en las cinco licitaciones realizadas hasta ahora colocó un total de u$s4.096 millones por lo que queda disponible un monto remanente de la Serie 1 por u$s 904 millones para completar el cupo de u$s5.000 millones que era el objetivo.

Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras comentó a iProfesional que "con la licitación de Bopreal, el BCRA logró dar un paso enorme para despejar el frente de deuda de importadores con el exterior y a la vez absorber pesos por el equivalente al 20% de la base monetaria". Y destacó que "eso descomprime la demanda en los dólares alternativos".

En sintonía, el analista financiero Gustavo Ber destacó que "a partir de la sólida licitación del BOPREAL, que viene acompañada de una importante absorción (de pesos), los dólares financieros se desinflaron luego de haber testeado una brecha¨ de hasta el 60%".

Con la misma mirada, la consultora LCG sostuvo que parte de la presión sobre los dólares paralelos obedecía "a importadores comprando dólar CCL para cancelar sus compromisos con el exterior, tanto los nuevos como los asumidos con anterioridad", y aseveró que "el aumento de la brecha hizo que la conveniencia de suscribir Bopreal para hacerse de dólares aumentara, actuando como barrera de contención al alza del CCL".

Asimismo, el economista Federico Glustein también vinculó el derrumbe de los dólares financieros "a la excelente licitación de BOPREAL" y evaluó que además incidió favorablemente "algunos movimientos en temas políticos que permitieron darle más fuerza al ministro de Economía Luis Caputo en el gobierno, lo que es un respaldo", en alusión al despido del ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, y la decisión de trasladar las secretarías de esa cartera a la órbita de Economía.

Dólares paralelos: ¿cómo reaccionarán el lunes?

Antes del sopresivo anuncio de Caputol, los analistas preveían que la calma de los dólares financieros podía extenderse si se consigue un buen resultado en la próxima la licitación de BOPREAL que se realizará entre martes y miércoles, a lo que se se suma que a partir del jueve 1 de febrero 10.000 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) podrán acceder al mercado cambiario, lo que le quitará presión también a esas divisas.

Analistas atribuyen la baja de los dólares financiero al buen resultado de la licitación del BOPREAL

Sin embargo, los especialistas esperan ahora más tensión cambiaria. Y además el mercado también tendrá un foco puesto en la reunión que mantendrá el directorio del FMI el miércoles 31 de enero para analizar el acuerdo que se alcanzó con el staff técnico que debe ser aprobado formalmente para dar luz verde al desembolso de u$s4.700 millones que permite cubrir el pago de vencimientos de capital con el organismo hasta abril, lo que en la práctica es un puente hasta que comienza el ingreso de divisas de la cosecha gruesa. Y en especial, en que dirá el FMI ante el retiro del capitulo fiscal de la ley, y si habrá otras exigencias.

El analista Christian Buteler alegó que "cuando el gobierno da una noticia el viernes a la tarde es porque no es buena para el mercado, y quiere que tengan 48hs como para que las cosas decante". De todos modos auguró una presión al alza de los dólares financieros porque "lo único que miraba el mercado eran estas medidas que le daban la posiblidad de cumplir con el equibrio fiscal, y ahora van a tener que ser mucho más fuerte en el ajuste".

"Para el mercado no es una buena noticia, y no lo va a recibir bien, no va a ser una bueno para el dólar, creo que los que compraron el viernes compraron a buen precio. El mercado lo van a tomar como una señal de debilidad. Están retirando las medidas que implicaban mayor ingreso para llegar al equilibrio fiscal, 48hs después de haber sacado dictament. Muy desprolijo todo", juzgó.

Buteler aseguran que la tendencia de fondo de los dólares financieros es al alza mientras continúen las tasas reales negativas en 9% frente a una inflación que en diciembre fue de 25,5% y en enero se proyecta en torno al 20%.

De igual diagnóstico, el economista Amilcar Collante vaticinó que "creo que puede ser un motivo para la toma de ganancias, que bajen bonos y acciones, y veremos algo mas de presión cambiaria". Y argumentó que "el ancla del gobierno es fiscal y es el capítulo que se saca de la ley, ceo que Caputo invierte que lo prioritario es el resto y no lo fiscal. para no mostrar que cede; se ve que no tenían los votos para que avance".

"No creo que haya un salto abrupto (de los dólares) porque BOPREAL cerró bien y es una ventanilla que descomprime pero se puede volver a la tensión", pronosticó.

El gobierno anunció que retira el capitulo fiscal de la ley ómnibus tras los tironeos con los gobernadores El gobierno anunció que retira el capitulo fiscal de la ley ómnibus tras los tironeos con los gobernadores

Por su parte, el analista financiero Gustavo Ber evaluó que "hasta conocer más detalles respecto a cómo se manejará el paquete fiscal, se puede abrir una etapa de mayor prudencia en los dólares financieros, especialmente tras haber aflojado en los últimos días", y especuló que el CCL podría volver a la zona de $1.300.

"Creo que podría haber un reacomodamiento alcista, especialmente tras desinflarse en las últimas ruedas, a la espera de precisiones respecto a cómo se continuará con el paquete fiscal y la búsqueda del equilibrio de las cuentas públicas como objetivo central", opinó.

En este contexto, el especialista Salvador Vitelli prevé que el lunes "el mercado puede abrir con alguna debilidad sobre todo lo que es renta fija, el impacto lo veo más en bonos que pueden caer tanto en pesos como en dólares, al resignar el gobierno ese capitulo fiscal están resignando un fuerte componente del plan económico".

A su vez, el economista Federico Glustein vislumbra "suba en los dólares financieos porque cambiar la parte fiscal es un signo de debilidad, puede haber presión en el mercado e impulsar al alza las cotizaciones financieras para mostrarle al gobierno que si no hace el ajuste anunciado habrá tensión, y suma mucha incertidumbre por lo que va a venir"

Reservas: qué panorama prevén los analistas

Con un mercado de cambios que la última semana siguió restringido para importadores, el BCRA continuó siendo el único comprador del excedente comercial, y así suma en lo que va de enero un saldo favorable de u$s3.032 millones, y acumula un resultado positivo de u$s 5.929 millones desde la asunción de Milei.

Pero los analistas advierten que a partir del lunes y en las próximas semanas se empieza a jugar otro partido. Al respecto, el economista Juan Manuel Truffa destacó en su cuenta de la red social X que "el lunes comienza a haber demanda importadora (por el 25%), ahí empieza la pelea".

Analistas prevén que el BCRA desacelere desde el lunes el ritmo de compras en el mercado cambiario

A su vez, la consultora LCG aseguró que hacia adelante, "será un desafío para el BCRA sostener este ritmo de acumulación de reservas teniendo en cuenta que desde febrero se les permitirá el acceso al MULC para que Mipymes con deudas comerciales hasta u$s 500 mil puedan cancelarlas en su totalidad, a la vez que, en base al cronograma previsto, los importadores de productos farmacéuticos podrán acceder al 100%, mientras que el resto ya podrán acceder por el 25% del total".

Por su parte, la consultora Outlier también dijo que "esperamos que las compras del BCRA en el mercado libre de cambios, en porcentaje del volumen operado, comiencen a reducirse a partir de la semana que viene y alimenten nuevamente, en un contexto en donde las exportaciones no abundan durante febrero y marzo las dudas de si el crawl al 2% es suficiente para llegar con un tipo de cambio competitivo a los ingresos por la cosecha gruesa en abril".

"Por el momento el mercado está creyendo que el crawl se puede mantener y fue borrando la expectativa de un salto cambiario en marzo", remarcaron.