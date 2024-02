¿El plazo fijo va a pagar más en febrero?: esto prevén expertos

Ante un escenario donde la inflación de enero estaría en torno al 20% frente al pico 25,5% de diciembre y donde el costo de vida en febrero seguiría desacelerando su ritmo, según los pronósticos privados, la mayoría de los analistas considera que el Banco Central dejará sin cambios este mes la tasa de referencia monetaria y el rendimiento del plazo fijo.

Los especialistas alegan que la prioridad del gobierno es seguir licuando los pasivos remunerados del BCRA para sanear su balance. De hecho, el presidente Javier Milei aseguró la semana pasada que el gobierno está "a muy poco de poder dolarizar" al destacar la recomposición de las reservas internacionales.

"Nosotros prácticamente no expandimos la base (monetaria) dado lo que se está contrayendo por sector público y sin embargo hemos comprado en poco más de un mes u$s 5.000 millones. La base monetaria en Argentina es de u$s 7.500 millones. Estamos a muy poco de poder dolarizar. Si pudieramos limpiar todos los pasivos remunerados, Argentina con muy poquita plata estaría en condiciones de dolarizar", fundamentó el primer mandatario.

Sin embargo, los analistas advierten que la estrategia de mantener la tasa de interés en términos reales fuertemente negativa para favorecer la licuación de los pesos de la economía "es una jugada riesgosa" en un mes donde demanda de dinero suele caer fuerte lo que podría meter presión sobre los dólares paralelos e impulsar la brecha cambiaria.

Tasa: efecto licuación

El BCRA el 18 de diciembre último bajó la tasa que paga el plazo fijo unos 23 puntos porcentuales al reducirla de 133% a 110% anual, lo que equivale a un rendimiento mensual de 9,1%, con lo cual quedó en terreno real muy negativo frente a la inflación. Y dispuso que la tasa de interés de política monetaria pasara a ser la tasa de los pases pasivos a un día de plazo, tasa que desde el 13 de diciembre fue establecida en 100%, o sea 8,3% mensual.

Los analistas plantearon que el objetivo fue licuar los pasivos remunerados del Banco Central (el stock de leliqs y pases) para mejorar el balance de la entidad monetaria.

En ese sentido, un informe de la Fundación Capital puntualizó que "los pasivos remunerados verificaron una contracción real del 11,9% desde diciembre (-16,8% interanual promedio enero-diciembre), y el stock alcanzó los $ 30 billones, desde los casi $ 34 billones de comienzos de diciembre (a valores de hoy) y los máximos de $42 billones de agosto de 2023 (-29% real)".

"Adicionalmente, la base monetaria exhibió una baja en términos reales del 17,6% desde el 10 de diciembre y del 43,8% interanual en el promedio del bimestre diciembre-enero", detalló.

Por su parte, un informe de GMA Capital remarcó que "la licuadora del BCRA pulverizó tanto pasivos remunerados como a los depositantes; y las tasas reales históricamente negativas fueron una invitación a escapar de la moneda local". Así, el CCL en enero trepó 31,8%, la variación más alta para un enero desde 2014 (+33%).

En este sentido, un informe de LCG indicó que "las colocaciones a plazo cayeron 19% mensual real en enero, continuando con la dinámica del mes previo" mientras que "en términos anuales caen al 55,9% real y acotó que "las tasas de interés muy por debajo de la inflación explican este resultado".

Tasas: ¿por qué los analistas creen que el BCRA la dejará estable?

Los analistas concuerdan que la entidad monetaria no modificará este mes el nivel de la tasa dadas las proyecciones de desaceleración inflacionaria. Las consultoras estiman que la inflación en febrero reducirá su ritmo a un rango de entre 14% y 18,8%

Ante este panorama, Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, dijo que "creemos que el BCRA va a mantener la tasa sin cambios, porque el objetivo es licuar los pesos, y lo van a seguir haciendo". Y razonó: " si la bajaron en diciembre cuando hubo una inflación del 25,5% no tienen incentivos hoy a subirla ni a bajarla ya que tampoco ayudaría mucho a la demanda de pesos".

El economista Federico Glustein coincidió en que la tasa "quedará sin cambio teniendo en cuenta la desaceleración inflacionaria que se prevé para enero y febrero", y sostuvo que ahora "la prioridad es licuar para seguir secando plaza aún con caída de consumo y actividad".

De igual mirada, Juan Manuel Truffa, de la consultora Outlier evaluó que si la inflación de enero que se difundirá el miércoles 14 de febrero "sale en línea con el 20% que están esperando, no vemos que vayan a subir la tasa, por más que el Tesoro hizo un pequeño ajuste (al alza) la licitación de deuda de los BONCER cupón cero que sacó la semana pasada con respecto al mercado, porque el proceso de licuación lo está llevando a cabo con bastante vehemencia".

"Van a continuar en este proceso tratando de alinear todo y converger hacia un proceso de unificación (cambiaria)que se dará en algún momento de mayo-junio si la brecha los acompaña. A nuestro juicio tendría que haber algún evento en la inflación inesperado o poco auspicioso para que subieran la tasa", explicó.

Francisco Ritorto, analista de ACM, coincidió en que "en el corto plazo parece que no habrá novedades con las tasas al menos que se evidencie una mayor presión cambiaría o la inflación no tienda a desacelerar como cree el mercado". En tanto, el operador Gustavo Quintana, de Pr Cambios, consideró que "por lo que se ve hasta hoy, todo hace presumir que la tasa permanecerá en los actuales niveles por lo menos hasta bien entrada la primera quincena del mes, el dólar blue por ahora no exhibe una reacción alcista desmesurada por lo tanto en ese aspecto cede el estímulo para tocar las tasa".

En sintonía, Nery Persichini, estratega de GMA Capital también comentó que "nuestro escenario base no contempla un aumento de la tasa de interés" y sostuvo que "dejar el premio de los pesos muy rezagado frente a la inflación, aunque representa un riesgo para la estabilidad cambiaria y de los precios, es una decisión premeditada para licuar los pasivos monetarios del BCRA".

A su vez, Pablo Repetto, jefe de research de Aurum Valores, juzgó que "es más probable la tasa la suba el Tesoro, como lo hizo la semana pasada en la licitación, para incentivar un poco más la demanda de títulos".

Tasa: ¿podría el BCRA bajarla este mes?

Jeremías Morlandi, Director de Políticas Públicas del Centro de Estudios Económicos Argentina XXI (CEEAXXI), esgrimió que "estamos en un escenario en el cual el BCRA resolvió un tema clave, relacionado con la deuda importadora, que era crucial para la demanda de dólares a corto plazo; el BOPREAL comienza a activarse, incluso en el mercado secundario"

Además, argumentó que "se están registrando fuertes rescates de Fondos Comunes de Inversiones T+1, dollar linked y renta fija CER. estos privados suscriben deuda del Tesoro en pesos indexados, ya sea por tipo de cambio o por CER, el Tesoro entrega esos pesos al BCRA, y este los utiliza para recomprar reservas o pagar intereses de los pasivos". Así, recalcó que "observamos una mejora en la hoja de balance del BCRA".

"De hecho, el Medidor de Estrés Monetario elaborado por el CEEAXXI se encuentra en 179 puntos (versus. 401 puntos en noviembre de 2023), valores que no veíamos desde abril de 2022, cuando las reservas Internacionales totalizaron más de u$s 40.000 millones", subrayó Morlandi. Y agregó que "la recomposición de reservas por compras en el MULC y el acuerdo con el FMI contribuyen a esta mejora".

En este escenario, el analista estimó que "probablemente veamos una nueva baja de tasas en febrero-marzo como resultado de estas dos situaciones, descompresión de demanda de dólares por BOPREAL y mejora de la hoja de balance". Y opinó que "lo ideal sería que el Tesoro ofrezca mejores tasas que el BCRA", opinó.

Asimismo, Aldo Abram, director Ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso, juzgó que "es poco probable que, con la política que está siguiendo el BCRA tienda a subir la tasa de interés". Y alegó que "dado que se desacelera la inflación, parecería hasta más probable que la baje antes de subirla; sin embargo, nosotros creemos que eso sería sumamente inconveniente porque, guste o no, va a desanimar a los tenedores de ahorros en pesos".

Y advirtió que, en ese caso, "una mayor caída de la demanda de dinero va a hacer que haya más presiones a la suba del tipo de cambio y, además, una mayor pérdida de poder adquisitivo, y esto va a implicar que, hacia adelante, haya más inflación". Abram aseguró que "básicamente, porque se va a notar en los próximos 4 meses esa mayor pérdida de poder adquisitivo de la moneda en el conjunto de los precios de los bienes y servicios, lo más probable es que no mueva las tasas".

Tasa: los riegos de mantenerla estable

Los analistas advierten que si se deja la tasa invariable se corre el riesgo de que la brecha tome más temperatura en un contexto de demanda de pesos estacionalmente adversa. La Fundación Capital recordó que "febrero, es un mes donde estacionalmente se produce una baja en la demanda de dinero, lo que podría ser un factor de presión sobre la inflación y los dólares financieros". Y remarcó: "donde la inflación persista sostenidamente, esto comienza a ser un gran riesgo".

Alejandro Giacoia, analista de EconViews manifestó "este mes es probable que el BCRA deje sin cambios la tasa" y alertó que "como ya vimos en enero, el riesgo de esta medida es que se escape la brecha, pero mientras pueda va a seguir tratando de licuar los pasivos".

Ritorto también alertó que "al tener las tasas reales drásticamente negativas, se genera una presión cambiaría por parte de los agentes, a lo que se le suma la estacionalidad en la demanda de pesos en febrero (y en marzo), cuando históricamente se empieza a reducir la demanda de pesos por parte de la población".

Repetto también afirmó que "corren el riesgo de que a medida que empiecen a venir los ajustes salariales un poco más acordes a la inflación que hubo, la gente se vaya al dólar o a la compra de bienes" lo cual puede presionar al alza los precios.

Tasa:¿Cuándo estiman que podrían volver a subir?

El staff report del FMI hizo hincapié en la necesidad de una política monetaria más estricta para aumentar la demanda de dinero y controlar la inflación. Al respecto, en Aurum Valores plantearon que ese endurecimiento de la política monetarai sea "probablemente para el período marzo-abril". Y añadieron que "seguramente, el gobierno especule con que esto ocurra más por una baja de la tasa de inflación que por una suba de la tasa de interés".

Por su parte, la consultora EconViews evaluó que "traducido, seguramente quiere decir tasas de interés reales positivas una vez que la inflación encuentre un nuevo piso cuando baje la espuma de los efectos de la devaluación sobre los precios (probablemente a un nivel de entre 8% y 10%).

Repetto dijo que "no veo al BCRA subiendo la tasa a menos que aceleren el crawling peg del 2% mensual, porque la intención es licuar todo lo que más puedan".En la misma línea, Giacoia estimó que el BCRA "va a subirla cuando acelere el ritmo de devaluación, quizás en marzo".

Asimismo, Glustein prevé que "cuando ingresen divisas del agro, el BCRA deberá subir la tasa para que el excedente de pesos vaya a tasa y acumule reservas, sumado a bajar expectativas alineadas a una devaluación fuerte" estimó que "puede ser en marzo". Y recalcó que "se necesita un ingreso de dólares, una baja inflacionaria y una menor caída de la actividad para endurecer la política monetaria junto a las tasas".

En la misma línea, Giacoia estimó que el BCRA "va a subirla cuando acelere el ritmo de devaluación, quizás en marzo".

Por su parte, Morlandi subrayó que "el FMI siempre desea una tasa de interés lo más positiva posible, pero el Tesoro es quien debería jugar esa carta y no el BCRA, para no incrementar la velocidad en la que crecen sus pasivos y poder continuar con la mejora de la hoja de balance".

Según su visión, el BCRA "podría considerar subirla en un escenario de estrés donde la inflación retome un sendero alcista y/o caiga mucho la demanda de dinero y se quiera evitar un desarme de pases o plazos fijos masivo; aún así, hay que considerar que el Tesoro intentará actuar primero".

Para Persichini, "correcciones en el costo del dinero serían más probables dentro de un plan de estabilización, del cual todavía no hay indicios".

