Luis Caputo: "En enero ya estamos en equilibrio financiero"

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que el Sector Público cerró enero "en equilibrio financiero", a pesar de tratarse de un mes habitualmente "más sensible por los intereses de la deuda".

"En enero ya estamos en equilibrio financiero", sostuvo Caputo en declaraciones a LN+, anticipando el informe que al respecto la Secretaría de Hacienda tiene previsto difundir el próximo 22 de febrero.

¿Qué dijo "Toto" Caputo sobre la Ley ómnibus?

El Gobierno de Javier Milei sufrió una dura derrota el martes en el Congreso, ya que se levantó la sesión en la que se discutía artículo por artículo de la ley ómnibus, luego del rechazo de varios puntos clave de la legislación. En ese contexto, Caputo fue el primero en pronunciarse al respecto.

El mensaje de Luis Caputo luego de que la Ley ómnibus vuelva a comisión.

''La votación o no de la ley no va a cambiar el rumbo económico. No se va a gastar más de lo que se recauda. Y el Banco Central no va a financiar al tesoro'', comenzó, refiriéndose a que, aunque la ley haya fracasado, van a sostener la idea económica.

''Eso es lo que va a garantizar no volver a pasar los problemas de los últimos 20 años. No dramaticemos lo de hoy. Todos sabemos que hay un puñado de legisladores que quieren que todo siga igual, a pesar de que la gente votó un cambio'', agregó.

"De hecho, yo había retirado el paquete fiscal de la ley, pero no solo eso, sino en el armado de ese paquete, la mayor parte del ajuste de las cuentas fiscales ya estaban por fuera de la ley", aclaró.

Luego, aseguró que ya sabía que lo ocurrido podría pasar: "la posibilidad de que esto pasara, estaba" porque -indicó- "estamos luchando contra un puñado de legisladores, la casta, que no quiere ningún cambio en la Argentina".

''El país sigue, y todo va a salir bien, porque por primera vez en décadas, estamos haciendo lo que corresponde'', dijo.

Marcó también Caputo que el ancla fiscal, la no emisión y el mejoramiento del balance del Banco Central "dan sus frutos", y bajo esa postura fue que indicó: "Pronósticos y horizontes nunca son buenos porque si se demoran, uno siempre queda preso de estas predicciones que no son fáciles. Sí tenemos la expectativa de un mejor segundo semestre".

Pese a eso, aclaró que todo llevará tiempo y aseguró que el Gobierno "está abierto al diálogo", pese a los fervientes mensajes que envió anoche el Presidente contra los gobernadores y los diputados que no apoyaron la ley.

Seguro de estar "mucho más cerca" de alcanzar una nueva fórmula jubilatoria en consenso con la oposición, el ministro dijo estar siempre "ocupado y preocupado" por el dólar, aunque defendió este valor del oficial y la marcha del crawling peg, y evitó precisar si habrá una devaluación.