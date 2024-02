Tras la caída de la Ley ómnibus, los bonos en dólares y las acciones argentinas se desplomaron más de 9%

La marcha atrás que dio el proyecto de Ley ómnibus en el Congreso durante la tarde del martes tiene su efecto negativo este miércoles en Wall Street, donde los bonos argentinos y las acciones argentinas caen fuertemente. Ahora los inversores se preguntan si Milei podrá impulsar las reformas que prevé, especialmente sin provocar malestar social. La esperanza de que se aprobara la ley habían empujado parte de los bonos en dólares a su máximo valor en tres años. Sin embargo, esta ilusión sufrió un duro golpe.

Así, en el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación extranjera tuvieron una pésima jornada: el Global 30 perdió 3,4%, el Global 35 retrocedió más del 5%, mientras que, en la parte más larga de la curva, el Global 2046 bajó 3,3%.

Bonos y acciones argentinas se desploman en Wall Street

En cuanto al equity, la bolsa porteña compartió la tendencia y retrocedió un 5,2% medida en pesos, mientras que en dólares perdió más de un 6%. De esta manera, el índice se ubica ahora en 912 dólares medido contra el "contado con liqui". En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior dejaron fuertes bajas de más de 9%, en una rueda de clima negocios positivo en Wall Street.

El proyecto de ley, que era la primera prueba importante de Javier Milei en el Congreso, había sido aprobado en general la semana pasada después de tres días de debate. Pero naufragó en la votación en particular, cuando se analiza artículo por artículo. El ministro de Economía, Luis Caputo, salió a calmar las aguas con un tuit a la noche, pidiendo "no dramatizar" el revés legislativo, pero los mercados no le hicieron caso.

Qué anticipan los expertos para los activos locales

De acuerdo con el bróker Portfolio Personal Inversiones, la votación particular de la Ley bases significó un fracaso para el oficialismo quien, tras varias votaciones negativas definió que el proyecto vuelva a comisión y si bien ya se conocían fuertes diferencias con la oposición "dialoguista" respecto a varios puntos relevantes de la ley, este escenario no estaba descontado por el mercado.

"La derrota juega en contra y por eso hoy habrá una reacción negativa, aunque no esperamos un desplome. Sin embargo, falta mucho tiempo y la situación es remontable. La actitud política frente a este paso en falso y el ímpetu que ponga la administración en el recorte fiscal (en temas que no dependan del Congreso) y la disciplina monetaria pueden revertir este paso en falso. En otras palabras, nadie dijo que el camino iba a ser un camino fácil", señalaron.

Para la sociedad de Bolsa, preocupa el devenir de la Ley, la cual consideraron fundamental para la reconstrucción del sector privado. Asimismo, la publicación realizada por el Gobierno no va en línea con generar consensos y conseguir aliados, por lo que las negociaciones probablemente sean cada vez más ásperas, por lo que alertaron sobre cómo reaccionaron ciertos sectores de la oposición dialoguista a comentarios que realizaron desde el oficialismo.

"Más allá de los dichos de Luis Caputo, que aseguró que el impacto económico no sería grave, ya que Argentina llegaría a equilibrio financiero incluso sin la aprobación de la Ley, sabemos que el mercado no tomará positivamente los hechos ocurridos. La señal no es buena y denota la falta de capacidad de La Libertad Avanza de negociar en el Congreso".

Qué pasa en los mercados del mundo

Las principales acciones de Wall Street se negociaron con tendencia positiva, mientras el debate sobre el momento de los recortes de las tasas de interés aún sigue latente en la plaza del NYSE y con inversores que asimilaban una nueva tanda de informes de ganancias trimestrales.

El mercado hizo un balance del desempeño de esta temporada de resultados, con alrededor de un 66% de los informes de las empresas del S&P 500 ya disponibles. En promedio, los resultados superaron las expectativas de Wall Street, pero surgieron dudas vinculadas al frente económico, con una Fed que no quiere recortar las tasas antes de tiempo.

Las principales acciones de Wall Street se negocian con tendencia positiva

En el frente corporativo, los crecientes problemas en New York Community Bancorp avivaron las preocupaciones sobre los bancos regionales y la salud del sector inmobiliario. Moody's rebajó la calificación crediticia del prestamista a basura, y varias brokers redujeron su precio objetivo. Al respecto, New York Community Bank publicó hoy un comunicado buscando tranquilizar a los inversores de que la caída del 60% en el precio de sus acciones y la rebaja de algunas de sus calificaciones crediticias por parte de Moody's el martes exageran los desafíos que enfrenta el banco.

"Tomamos medidas decisivas para fortalecer nuestro balance y fortalecer nuestros procesos de gestión de riesgos durante el cuarto trimestre. Nuestras acciones son una inversión para mejorar un marco de gestión de riesgos acorde con el tamaño y la complejidad de nuestro banco y proporcionar una base sólida en el futuro. A pesar de la rebaja de las calificaciones de Moody's, nuestras calificaciones de depósitos de Moody's, Fitch y DBRS siguen siendo de grado de inversión", dijo en un comunicado el director general de NYCB, Thomas Cangemi.

Y después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señalara en una entrevista televisiva que las presiones en el mercado inmobiliario comercial podrían provocar más cierres de bancos, sugeriría que los inversores podrían consideran que el NYCB está particularmente en riesgo.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street registraron resultados positivos. Así, el S&P 500 ganó 0,79%; el industrial Dow Jones sumó 0,42%; y el tecnológico Nasdaq avanzó 0,95%.

Merval

El Merval marcó una baja de 5,2%. En este contexto, los descensos de las acciones líderes fueron registrados por Transener (-9,6%); Grupo Supervielle (-9,5%); y Transportadora de Gas del Norte (-9,4%).

ADRs

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas terminaron la rueda con mayoría de resultados negativos. De esta manera, las pérdidas corresponden a Banco Supervielle (-9,7%); BBVA Argentina (-7,8%); y Banco Macro (-6,8%).

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.928 puntos básicos.