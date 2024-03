Javier Milei logró lo impensado: los tipos de cambio libres bajaron considerablemente volviendo cerca de los $1.000 por dólar, valores en los que estaban en diciembre, luego de una inflación en enero del 20,6% y del 13,2% en febrero.

Teniendo en cuenta que el presidente adelantó que planea ir a un esquema de unificación cambiaria y un sistema de libre competencia de monedas que, a raíz de la histórica preferencia de los argentinos por ahorrar en dólares, terminaría en una dolarización, los expertos te cuentan cómo anticiparte a este escenario.

Dólar blue, MEP o cripto: ¿qué aspectos hay que tener en cuenta?

Fernando Villar, asesor financiero independiente, explica que el mejor tipo de cambio para comprar y, por lo general, el más barato, suele ser el "dólar MEP". "Lo usual es que el MEP esté por debajo del dólar blue y el cripto se vaya moviendo entre el MEP y el blue. Ahora, por diferentes razones, muchas veces estos tipos de cambios pueden ir variando en el tiempo, porque el blue tiene una demanda totalmente diferente al cripto y al MEP", señala.

Para el licenciado en administración de empresas esto ocurre porque el blue no es un mercado legal y los otros dos mercados se pueden ingresar en pesos y obtener dólares de manera legal. "Cada uno tiene su oferta y demanda. En general, el blue es para el mercado informal, después el MEP es para el mercado formal, donde pueden comprar a cualquier persona y en general es el mejor precio. En el caso del cripto, es un mercado que es netamente vendedor de dólares porque ahí hay muchas personas que trabajan para el exterior, traen sus dólares a través de criptomonedas y a partir de ahí venden, obteniendo pesos, con lo cual es un tipo de cambio diferente", argumenta.

El dólar MEP es un tipo de cambio legal e ilimitado

"Muchas veces, como es un poco más alto, es más conveniente el cripto para vender que otros tipos de cambio y es preferible para comprar el MEP. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Obviamente el blue es el que tiene más inconvenientes por ser un mercado chico e ilegal, ya que no hay un solo precio, sino que simplemente se publican precios de referencia. Esto conlleva en que, cuando la persona va a comprar los dólares, se encuentre con precios totalmente diferentes a los que esperaba y, en ocasiones, el spread entre la compra y venta es enorme", agrega.

Abel Cuchietti, asesor financiero y creador de ABC Herramientas financieras, explica que la persona al comprar dólar blue, en lo legal, no tiene dólares, sino "pesos". "La persona que compra dólares en el mercado paralelo no puede ingresar los dólares al banco y si los vende por pesos, solo puede ingresar el valor por el cual los adquirió originalmente, ya que esos serán los fondos que se encuentran 'blanqueados'. Por ejemplo, si la persona adquirió u$s100 a $300 ($30.000) solo podrá ingresar nuevamente ese dinero en el sistema financiero y no los $1.000 aproximados que cotiza hoy", advierte.

En otras palabras, los pesos "de más" que la persona "ganó" no se pueden blanquear, por lo que, a menos que haya un blanqueo, el contador advierte que jamás podrá usarlos. "A pesar de que es ilegal y por ende jamás lo recomiendo, mucha gente acude a este mercado y los pesos que obtiene los usa en compras en efectivo", señala.

A su vez, el experto explica que, como el blue no genera intereses, a la larga se devalúa (mucho menos que el peso) y se pierde dinero, por lo que la clave está en invertirlos. En el caso del cripto, considera que es similar, ya que muchas personas acuden a este porque creen que tampoco está blanqueado.

"Ahí incurren en un error, porque también hay ciertos controles e incluso en plataformas más 'anónimas', se suele involucrar el sector bancario para la compra y venta en moneda fiduciaria, por lo que hay que justificar el origen de fondos de la misma forma", enfatiza.

Al comprar dólar cripto, se debe justificar el origen de los fondos

Iñaki Apezteguia, Chief Research Officer de Crossing Capital, considera que las ventajas del dólar cripto es que se puede comprar las 24 horas del día y los 7 días de la semana. "Es una opción muy buena, ya que casi no tiene límites, no tiene restricciones los feriados, parking y se puede contar con esos fondos los 365 días del año. Además, es mucho más fácil acceder al sistema de finanzas descentralizadas para el que ya está en estos activos", resalta.

¿Cuál es el mejor tipo de cambio para ahorrar?

Teniendo esto en cuenta, para Villar, el dólar MEP es el mejor tipo de cambio, ya que es el mercado más transparente en el que uno puede operar, pero la contra es que tiene que ser fondos 100% en blanco, sumado al parking que en la actualidad es de 1 día hábil, por lo que no se cierra la posición en el mismo día.

Con respecto al tipo de cambio cripto, el especialista señala que las personas pueden comprar y vender libremente, aunque si es necesario algún justificativo de fondos, además de que la "metodología" no siempre suele ser amigable para el inversor, por lo que debe conocer de qué manera se tienen que realizar las operaciones.

Para Cuchietti, la respuesta es "simple": entre los tres tipos de cambio siempre aconseja el MEP y si se está dispuesto a asumir algunos riesgos, invertirlos suele ser la mejor opción de todas.

El dólar blue es considerado un tipo de cambio "ilegal"

Finalmente, Apezteguia considera al tipo de cambio cripto como el mejor de todos. "Más allá de que el dólar MEP resulte más económico comprarlo, pero por las restricciones que comenté, me parece mucho más ágil comprar dólar cripto y ponerlo a rendir de forma inmediata", destaca.

"En el caso del dólar blue las ventajas se acentúan aún más, ya que las personas tienen que tener el billete en sus casas y no les genera ningún rendimiento. Además, considero que las opciones de capitalización que genera el dólar cripto son mucho más amplias que el dólar blue o el dólar MEP", agrega.

Ante la multiplicidad de stablecoins en el mercado, iProfesional consultó con el especialista sobre cuál considera más "confiable" o "estable". "La mejor stablecoin es, en mi opinión, USDT de la empresa Tether, ya que es la gran dominante. Más allá de los cuestionamientos que muchas veces se han planteado, lo que tiene que ver con la auditoría de los activos que respaldan la emisión de USDT, me parece que es innegable la adopción que tiene la convierte en la stablecoin más utilizada en el mundo, además de ser la más 'común' en las casas de cambio", concluye.

De esta forma, todos los expertos coinciden en que el dólar blue, pese a su gran popularidad en Argentina, es la peor opción, mientras que hay algunas discrepancias entre el tipo de cambio MEP y cripto, ambos 100% legales.