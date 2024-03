Dólar por el piso: ¿es funcional al Plan Caputo la caída de los tipos de cambio?

El dólar MEP y el blue siguen con tendencia bajista, ya perforaron los $1.000 este miércoles, y el Contado con liquidación (CCL) sigue el mismo camino: se acerca cada vez más a ese umbral de precio clave. Así, los dólares paralelos mantienen la tendencia bajista de febrero. Pareciera que el plan del Gobierno para controlar el mercado cambiario está dando resultado, pero la gran pregunta es qué tan funcional le es al oficialismo esta caída de las cotizaciones, pensando en su meta de levantar el cepo.

Lo concreto es que el tipo de cambio informal se ubicó en $960 para la compra y $990 para la venta y cayó $20 en la jornada, mientras que la bolsa se ubicó por debajo de ese valor en los $983. Y el blue cotiza apenas por arriba de los $1.000, en $1.014,7.

El economista Jorge Neyro señala a iProfesional que "el actual precio del dólar es funcional para el Gobierno porque muestra bajas tensiones financieras y baja demanda de moneda extranjera".

Por otro lado, apunta que el dólar bajo es un reflejo de la buena expectativa que hay en general en el mercado respecto del rumbo del Gobierno, pero no descarta que esa previsión pueda cambiar por un montón de razones.

Lo que pasó con el dólar en los últimos días

Recordemos que, este martes, el dólar MEP llegó a los en $1.015, que es su mínimo valor nominal desde principios de año y también uno de sus valores reales más bajos de los últimos cinco años, teniendo en cuenta la evolución de la inflación.

El blue, en tanto, cayó $5 este martes y se ubicó en $980 para la compra y $1.010 para la venta. Así, mantuvo la tendencia del lunes, cuando cayó $35 y las brechas con el dólar oficial se ubican en torno al 20%, el menor nivel desde mediados de diciembre.

¿Es funcional la paz del dólar al Plan Caputo?

Ante este escenario, la economista Elena Alonso señala que esta tendencia en los tipos de cambio "puede serle funcional por la expectativa de inflación, porque ese índice venía en crecimiento y empezó a moderarse tras tocar un techo del 25,5% en diciembre como consecuencia de la recesión por un congelamiento del consumo".

Claudio Caprarulo, de Analytica, coincide en que la menor brecha en el mercado cambiario es positiva para el Gobierno y también para la economía "porque genera menos distorsiones de precios y hace que el mercado piense que, si se va a una unificación del valor del dólar, el salto cambiario requerido va a ser menor que con una brecha mayor". Y es que, si bien lo ideal es cerrar la brecha por abajo, lo esperable es que terminen convergiendo al tipo de cambio paralelo.

En esa línea, Alonso advierte que, si el tipo de cambio aumenta, puede impactar al alza en precios hacia adelante y eso haría que la inflación retome sendero alcista. Pero, por otro lado, Alonso indica que "le puede traer problemas un tipo de cambio pisado, como viene manteniendo el dólar oficial, en materia de liquidación de granos" porque, si los exportadores no encuentran atractivo el precio del dólar, eso redundaría en una escasez de ingreso de divisas, lo que también generaría presión en el mercado cambiario.

Cabe recordar en este sentido que, si bien hubo una devaluación del 54% en diciembre, el ritmo de microdevaluaciones diarias se mantiene en el 2% mensual, muy por detrás de la inflación y los costos de producción han aumentado más que el dólar. "En ese escenario, con un tipo de cambio planchado, se desalienta la exportación", apunta Alonso.

Una disyuntiva entre metas necesarias

Así, se genera un "trade off" entre inflación y reservas, por lo que el Banco Central (BCRA) se debe encontrar una política monetaria que logre equilibrar ambos elementos: un menor freno de la actividad que no le dispare la inflación y un ingreso de dólares que permita mantener la calma cambiaria y la recomposición del su balance.

Se observa, tal como señala a iProfesional la economista de EcoGo, Rocío Bisang, "una convergencia de los dólares paralelos que se acercan al oficial" y la analista indica que, sin dudas, esa "es condición necesaria para levantar el cepo, pero no suficiente".

Bisang afirma que hay varios puntos clave para avanzar en ese sentido, como la acumulación de reservas y la estabilización de la demanda de pesos, entre otros, que se deben tener en cuenta si se quiere levantar el cepo.

En consecuencia, explica que, "si bien hoy algunos de los datos son alentadores, parte de estos resultados tiene que ver con la licuación y el shock que implicaron las medidas de diciembre", pero advierte que hay que ver si se logra mantener en el tiempo y cómo se equilibra la política económica.

No obstante, Neyro aclara que "aún hay que levantar muchas de restricciones para desarmar el cepo" y que una jugada en ese sentido requiere sacrificar ingresos fiscales (como el impuesto PAIS). Esto es un problema porque el Gobierno debe demostrar que el ancla fiscal de enero permanente y no pasajera y eso no está tan claro a largo plazo.

En ese sentido, considera que, si bien la baja del dólar del último tiempo ayuda a la expectativa de que levantar el cepo es posible, pero no necesariamente va a permanecer en el tiempo. No descarta que haya más volatilidad, aunque con una brecha cambiaria más baja que la que hasta diciembre, por ejemplo.