Una inversión, por definición, es un activo que genera o tiene el potencial de generar un flujo de fondos como los bonos y las acciones. Sin embargo, algunos activos que históricamente se consideraron una inversión hoy son puestos en duda.

¿Cuáles son los motivos por los que algunos expertos señalan que tener una casa propia no es una inversión?

Muchos expertos argumentan que la compra de una casa propia nunca es una inversión. Esto se debe a que no trae flujos de fondos, además de necesitar refacciones, entre otros gastos para mantener el activo.

De esta forma, adquirir un inmueble propio, siempre que el objetivo sea vivir en ella, no es considerado inversión, sino un gasto y uno de los más grandes. Además, los especialistas señalan que este tipo de activo, siendo por lo general el más representativo del patrimonio de una persona, genera "dependencias".

En este sentido, los especialistas consideran más sensato invertir ese capital de forma diversificada, a diferencia de una casa o departamento donde el capital se concentra en un solo activo, obteniendo una rentabilidad que permite cubrir un alquiler de una casa en similares condiciones, más un retorno extra.

Además, los expertos argumentan que, a diferencia de activos financieros clásicos, las personas no "ven" la suba y baja constante del valor de su inmueble, ya que no tienen intenciones de vender (y el criterio no es uniforme como en el caso de las inversiones tradicionales para armar una cotización diaria generalizada).

¿Cuáles son las razones por las que una casa propia debe considerarse una inversión?

Muchas otras personas, especialmente en Argentina, consideran que tener una casa propia es una inversión. Si bien coinciden en cuestiones como la suba y baja del valor de este activo que, a pesar de no ser tangible, ocurre, otras se cuestionan.

Una de ellas es el aspecto de que no se considera inversión por no traer flujos de fondos, siendo parcialmente falso. Esto se debe a que, si bien no genera un flujo de fondos positivo, si lo hace de forma directa, ya que las personas no tienen que gastar su dinero en un alquiler.

Por ejemplo, si una familia que obtiene ingresos por $600.000 y gasta $300.000 en alquiler, de forma real dependen de $300.000. En cambio, si esa familia obtiene una casa propia, ya sea por herencia, adquisición, entre otros factores, pasa a depender de $600.000, significando un aumento de $300.000 pudiendo gastarlos, invertirlos, ahorrarlos, entre otras posibilidades.

Un alquiler puede llegar a representar más del 50% de los ingresos de una familia promedio

Además, hay dinero que "se pierde" constantemente sin afectar al patrimonio de la persona. Por ejemplo, comisiones inmobiliarias, gastos de renovación, depósitos que suelen devaluarse, gastos en mejoras que, en algunos casos, queda en manos del propietario sin ninguna retribución, mudanzas, pérdidas por compra y venta de muebles al mudarse a lugares más grandes o chicos.

En cambio, en el caso de una casa propia, todos esos gastos no solo no existen, sino que las mejoras que se hagan quedan a favor de uno mismo.

Conclusión: ¿invertir en una casa es o no una inversión?

Como muchos aspectos económicos y financieros, todo dependerá de "a quién se le pregunte". Para los expertos que únicamente tienen en cuenta el flujo de fondos positivo, no será considerado una inversión, mientras que aquellos que tienen en cuenta la disminución de los flujos negativos como un "flujo positivo encubierto" si lo será.

Asimismo, hay especialistas que se ubican en el medio. Es decir, si bien admiten que se disminuye los flujos negativos y que este gasto no es reemplazable, ya que, a diferencia de las vacaciones o un auto, las personas deben tener un techo para su día a día si lo consideran una inversión, aunque aplican limitantes.

Por ejemplo, si la persona es soltera y compró una casa de u$s500.000 con una gran pileta, dos pisos, jardín, etc es un gasto o lujo, ya que podría vivir perfectamente alquilando algo menos imponente.

En este sentido, suelen tomar de referencia a esta inversión considerando únicamente un alquiler de la opción más económica para este tipo de familia (por ejemplo, el rendimiento de un monoambiente para una persona soltera), mientras que el resto sería un gasto.

Por último, las "casas de veraneo" como una propiedad en la costa, salvo que se alquile a terceros, es un gasto, ya que no es indispensable y genera un gasto permanente se use o no.