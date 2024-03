Altas tasas y dólar planchado obligan a inversores a cambiar de estrategia: las apuestas del mercado

Las altas tasas de interés en pesos hacen poco atractivo al dólar. La tasa de interés es 16% anual más alta que la inflación futura y rendiría el 35,5% anual en dólares.

El Banco Central República Argentina dejó la tasa de política monetaria en el 100% anual, esto representa una tasa efectiva del 171,46% anual. Sin embargo, los bancos están obligados a tomar plazos fijos a tasas del 110% anual, que representa una tasa efectiva del 186,5% anual.

Según el relevamiento de expectativa de mercado, la inflación a febrero del año 2025 se ubicaría en el 146,9% anual, esto implicaría que el plazo fijo tendría una tasa positiva de casi 16% anual sobre la inflación.

Según el mismo relevamiento tomamos la devaluación esperada, la misma se ubica en el 114,4% anual, lo que medido sobre la tasa de plazo fijo nos da un rendimiento en dólares del 35,5% anual.

Tasa nominal de plazo del 110%: ¿es conveniente?

Claramente la tasa nominal de plazo fijo del 110% anual, o efectiva del 186,5% anual es altamente positiva sobre la inflación y la tasa de devaluación. Esto trae consecuencias negativas y positivas. Entre las consecuencias negativas es que si la tasa tomadora es positiva sobre la inflación, la tasa a la que se coloca financiamiento será también positiva, los emprendedores se financiaran a tasas más altas que combinadas con una caída de ventas hacen un cóctel muy negativo para las empresas. Por el lado positivo, el ahorrista comienza a tener instrumentos de inversión que le permitirán acceder a mayor cantidad de bienes a futuro.

La tasa de plazo fijo para más de 20 millones de pesos se ubica en el 106,5% anual, los bancos no desean tomar plazos fijos, en primer lugar, no hay donde colocar este dinero en el mercado a tasas atractivas, las empresas no desean tomar financiamiento, los individuos están complicados por sus magros sueldos y si colocas ese dinero en pases en el Banco Central te pagan una tasa nominal del 100% anual por la cual pierdes dinero.

Altas tasas y dólar planchado obligan a inversores a cambiar de estrategia

Con una tasa de interés tan positiva frente a la inflación, no hay atractivo para comprar dólares en el mercado. El 31 de diciembre del año 2023 el dólar cotizaba en $995 y el viernes cerró en $1.000,47 cuando la inflación de los primeros dos meses rondaría el 40,0%. Claramente los que hicieron plazo fijo UVA o compraron bonos en pesos que ajustan por inflación tuvieron una ganancia en dólares excepcional.

Oportunidades de inversión con dólar planchado: conclusiones