Luego de la reunión que finalizó hoy, tal como el mercado financiero de Wall Street descontaba, la Reserva Federal (FED) de los Estados Unidos anunció que dejó sin cambios la tasa de política monetaria en el rango de entre 5,25% y 5,50% anual, en una decisión que fue unánime por parte de los miembros del Comité de Política Monetaria (FOMC) comité del organismo.

El comunicado de la reunión señala: "La actividad económica viene creciendo a un ritmo sólido, al tiempo que la creación de empleo se mantuvo fuerte y la tasa de desempleo en baja". Además, agrega que "la inflación se desaceleró, pero sigue en niveles altos".

En cuanto a la hoja de balance, la entidad indica: "No hay cambios en el ritmo de reducción de las tenencias de bonos del Tesoro y activos respaldados por hipotecas", aunque el foco estará en las minutas de la reunión de hoy, que se conocerán más adelante.

Lo cierto es que con esta decisión de no modificar las tasas de interés, las mismas se mantienen en un rango entre el 5,25 y 5,5%, su valor más alto en los últimos 20 años, desde verano pasado, después de las diez subas realizadas desde marzo de 2022.

De acuerdo al análisis de los principales expertos, la decisión de la FED está relacionada con la tasa de inflación en los Estados Unidos, que si bien está baja no está contenida definitivamente.

Índice de precios al consumidor subió 3,2 % anual en febrero

La semana pasada se conoció índice de precios al consumidor (IPC) que subió 3,2 % anual en febrero, mientras que respecto al mes anterior aumentó un 0,4%, por encima de lo esperado por los analistas y muy por encima del objetivo del 2% anual proyectado por la FED para este año.

Con esta decisión de no modificar las tasas de interés, las mismas se mantienen en un rango entre el 5,25 y 5,5%

La mayor parte del alza, un 60%, se debe al aumento de los precios de la vivienda y los combustibles, y el índice de precios de la energía creció un 2,3% respecto a enero, mientras que el precio de los alimentos se mantuvo casi sin cambios, según informó el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Un segundo mes consecutivo de inflación por encima de lo esperado cerró definitivamente la posibilidad de un recorte de las tasas de interés de la FED y se estima que el mismo no llegará antes de junio, aunque algunos operadores y analistas apuestan a que la posibilidad que una suba de la tasa de interés podría extenderse más allá de ese mes.

En relación con la evolución de los precios, un trabajo de la consultora Invertir en Bolsa (IEB) destaca que el índice de precios subyacente, sin contar a los alimentos y los combustibles, aumentó un 0,4% en febrero frente a enero, al mismo ritmo que el mes anterior.

La inflación interanual subyacente o "core inflación", que no incluye los precios de alimentos ni energía por su volatilidad, se situó en el 3,8%, mientras que los precios de la energía disminuyeron un 1,9 % interanual y los alimentos registraron un aumento del 2,2 %.

En cuanto a la variación interanual de la definición "core", quedó ligeramente por encima del consenso relevado por Econoday (3,9% vs. 3,7%). No obstante, dicha variación marcó una nueva desaceleración con respecto a la lectura anterior (3,8% vs. 3,9%).

"Si bien en términos de tendencia, la variación interanual dejó una señal mixta, la variación mensual de la definición core constituyó una señal poco constructiva", dice el informe de IEB.

La decisión de la FED está relacionada con la tasa de inflación en los Estados Unidos, que si bien está baja no está contenida definitivamente

El dato publicado superó también al consenso (0,4% vs. 0,3%), pero no significó una desaceleración con respecto a la previa, sino que coincidió (0,4% vs. 0,4%). Profundizando el análisis, el denominado "super core" (servicios excluyendo vivienda) subió 0,47%, un nivel incómodamente alto, aunque mejoró con respecto al impactante 0,85% de enero.

El BLS también publicó el índice de precios al productor. Lo novedoso es que la variación mensual del mismo quedó claramente por encima del consenso (0,6% vs. 0,3%) y que la misma también duplica a la lectura anterior (0,6% vs. 0,3%).

Lo que se observa es que los indicadores de precios de la economía americana de febrero hicieron tomar conciencia al mercado, que, si bien se ha avanzado en el control de la inflación, aún queda trabajo por realizar y la FED con su desciño dejó en claro que la evolución de la inflación es clave.

El Tesoro de EE.UU. colocó deuda a 3, 10 y 30 años

La semana pasada, el Tesoro de EE.UU. colocó deuda a 3, 10 y 30 años. Como resumen de las licitaciones, se puede concluir que el Tesoro en dos de los tres casos ha tenido que reconocer una tasa de corte mayor y el mercado por ahora sigue prefiriendo plazos cortos.

El cambio en las expectativas de tasas de interés interrumpió la baja de la tasa a 10 años, haciéndola retornar a la que ha sido recientemente zona de resistencia de 4,35%.

"En este contexto, seguimos convencidos de nuestra sugerencia de aprovechar el devengamiento del rendimiento que ofrecen los instrumentos de corto plazo y de ser extremadamente cuidados con la ´duration´ del portafolio" dice el informe de IEB.

"La actividad económica viene creciendo a un ritmo sólido", afirma la FED en un comunicado

De acuerdo a la lectura técnica, el mercado de acciones mantiene su tendencia alcista, aunque hay indicadores como el MACD que han definido señal de venta. Pasando a los indicadores relacionados con el nivel de actividad, como en semanas previas, estos dejaron la señal de una economía que pierde aceleración.

Con respecto a las ventas minoristas, si bien las mismas registraron un crecimiento del 0,6% durante febrero, las mismas quedaron ligeramente por debajo de lo esperado (0,6% vs. 0,7%). A su vez, la medición anterior fue revisada a la baja (-1,1% vs. -0,8%).

Pasando a la producción industrial, el dato publicado superó ligeramente al consenso (0,1% vs. 0,0%), pero la lectura previa fue revisada significativamente a la baja (-0,5% vs. -0,1%). Por lo tanto, como en semanas previas, los indicadores de nivel de actividad dejan la señal de una economía que pierde aceleración.

Caen las expectativas de tasas de interés

Las publicaciones del IPC, del PPI y las estimaciones del índice de precios del PCE han golpeado las expectativas de tasas de interés. En ese aspecto, se puede señalar que las mismas se ajustaron en línea con las proyecciones que el FOMC publicó en diciembre.

El informe de IEB señala que de acuerdo al Fed Watch Tool del CME, el mercado está estimando tres recortes de 25 puntos básicos durante 2024 y hasta septiembre de 2025 (última fecha disponible) también tres.

El mercado descartaba un recorte de la tasa en esta reunión, por lo que le asignaba un 98,0% de probabilidad que la misma quedase en el rango de 5,25 a 5,50 % anual, tal como ocurrió. Sin embargo, hay que considerar que el presidente de la FED Jerome Powell, reconoció en el 31 de enero pasado, que los miembros habían debatido sobre la hoja de balance de la FED, y que habían acordado profundizar el debate en la reunión que finalizó hoy.

Powell ha advertido que podría llegar a convivir un proceso de reducción gradual de la tasa de interés junto con una continuación de la reducción de la hoja de balance, lo cual para algunos podría resultar confuso, pero que forman parte de la normalización de la política monetaria.