El riesgo país volvió a caer el viernes y se ubicó en los 1.432 puntos, exactamente la mitad que seis meses atrás y muy cerca de perforar la barrera de los 1.400 puntos básicos en la próxima semana corta, que cerrará el miércoles por el feriado largo y el mercado local volverá recién el próximo miércoles 3 de abril.

La baja del riesgo país es el reflejo de la suba de precios sostenida que vienen mostrando los bonos en dólares, que recién ahora están logrando superar los valores que mostraban cuando debutaron tras el canje de deuda que lanzado por el ex ministro Martín Guzmán en septiembre de 2020.

"Esa baja del riesgo país representa las expectativas de los inversores sobre la hoja de ruta económica que está proponiendo el gobierno de Javier Milei y los resultados fiscales que hasta ahora está mostrando la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo" comentó a Iprofesional el experto Salvador di Stéfano quien sostiene que la baja del riesgo país es prácticamente imparable y el mismo podría perforar la barrera de los 1.000 puntos básicos antes de fines de junio próximo.

El bono GD30 está sólo un 1% debajo de los máximos históricos, que coinciden con los precios de salida tras el canje de Guzmán y borró todas las perdidas desde el peor canje de la historia de reestructuración de deuda.

En tanto que el bono GD46 de más largo plazo cotiza en sus máximos históricos. Para entender el llamado "Efecto Milei" hay que mencionar que estos bonos del canje de deuda lanzado en septiembre de 2020 llegaron a perder un 60%.

"Efecto Milei": baja del riesgo país y ¿retorno a los mercados internacionales?

Sobre el retorno a los mercados internacionales, el panorama se complejiza dado que el indicador aún está lejos de perforar los 1.000 puntos básicos y luego de perforar ese valor la Argentina despejaría el riesgo de un futuro default de su deuda en dólares.

Los inversores locales y extranjeros apuestan en el futuro a las reformas de fondo que plantea el presidente Javier Milei

En este sentido, un primer desafío del gobierno fueron los 1.550 millones de dólares de intereses de los Bonares y Globales que se pagaron en enero pasado y los casi 500 millones de dólares que se pagaron a organismos internacionales.

El mercado financiero local sigue mostrando que los inversores locales y extranjeros apuestan en el futuro a las reformas de fondo que plantea el presidente Javier Milei y en la medida que los fundamentales se recuperen las posibilidades de una mejora de la situación económica desde el último trimestre del año como espera el equipo económico no se puede descartar.

En ese aspecto hay que mencionar una fecha clave. El próximo 9 de julio vencerá la primera cuota de amortización de capital de los bonos esa reestructuración de la deuda en dólares de septiembre de 2020.

Lo preocupante es que tanto el elevado riesgo país y la alta inflación no son problemas que enfrentan otros países de la región. Uruguay tiene un riesgo país inferior a los 100 puntos; el de Chile ronda los 138 puntos; en Perú está en 170; en Brasil y Paraguay está en los 200 puntos; en Colombia súpera los 300 puntos y en Ecuador está en niveles similares a los de nuestro país.

El riesgo país es la tasa de interés extra, medida en puntos básicos, que paga un bono en dólares soberano emitido bajo ley de Estados Unidos, en comparación con un bono similar emitido por el Tesoro de los Estados Unidos.

Según el gobierno el 70 por ciento de la gente cree que Milei va a bajar la inflación

En el caso de Argentina si hoy tuviese que salir al mercado internacional de capitales para colocar un bono soberano debería pagar una tasa cercana al 18% anual. Esto es la tasa de un 4% anual que paga un bono del Tesoro Americano más los 14 puntos de sobretasa que se deben pagar por el elevado riesgo país. En el caso de Uruguay pagaría una tasa del 5% anual ya que su riesgo país es de sólo 100 puntos básicos.

Argentina, si hoy tuviese que salir al mercado internacional de capitales, debería pagar una tasa cercana al 18% anual

Hay que destacar que el riesgo país más bajo que tuvo Argentina fueron los 500 puntos básicos que se registraron el 5 de octubre del 2000 antes de la renuncia del vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez en el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa por el escándalo de sobornos en el Senado por el llamado caso de la "Banelco".

Con respecto al futuro económico el ministro de Economía Luis Caputo explicó en la reunión del CYCIP que se realizó el jueves pasado en el Hotel Alvear que el 70% de la gente cree que este Gobierno va a bajar la inflación, pero sorprendió a los empresarios con dos nuevos conceptos que nunca había manifestado en público referidos a cómo ve el gobierno a la gente y a la política.

El primero al afirmar que "la gente es la nueva gobernabilidad porque votó un cambio y lo está apoyando" pero el segundo concepto, tal vez el más disruptivo fue al afirmar que "nosotros no es que no entendemos el juego de la política como dicen algunos, nosotros no lo queremos jugar. Lo ideal sería un camino en el que la política acompañe, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Pero si la política no nos acompaña, nosotros vamos a seguir con el mismo rumbo igual que nos impone el presidente Javier Milei".

Lo concreto es que el gobierno de Milei tuvo como uno de sus ejes principales de campaña electoral el objetivo de eliminar la inflación. Para ello se comprometió a restablecer el equilibrio fiscal y así eliminar el financiamiento monetario del Tesoro.

La pregunta relevante es si la inflación descenderá abruptamente o se tratará de un proceso gradual. La respuesta del mercado a esta pregunta es contundente: en los resultados de la licitación del Tesoro del jueves, el optimismo en relación a la baja de la nominalidad esperada es indudable.

Consultoras estiman que en marzo la inflación podría bajar

En términos de inflación la estrategia oficial empezó a rendir sus frutos muy pronto. Ya en febrero la inflación sorprendió con una desaceleración mucho más significativa de lo esperado por el mercado. Y los datos preliminares de marzo se suman a esas señales promisorias, con una batería de indicadores de alta frecuencia que apuntan a una continuidad en el proceso de desaceleración del mes pasado.

Tras el fuerte aumento de diciembre, la inflación comenzó a bajar

"El mercado validó una tasa efectiva mensual del 5,5% para la nueva Lecap, que de ser arbitrada con los rendimientos en mínimos históricos de la curva CER arroja una inflación implícita promedio hasta ene-25 de 7,85%" dice el último informe de la consultora Consultatio Plus.

El informe destaca además que "la postergación del aumento de precios regulados anunciado por el gobierno en la última semana podría potenciar la desaceleración de los precios, al menos por algunos meses más y la postergación de los aumentos acordados de transporte público, tarifas de gas y naftas supondría un ahorro en términos inflacionarios de aproximadamente 1.3 puntos porcentuales".

También puntualiza que a ello se le suma la apertura de importaciones de los productos de la canasta básica y la suspensión del cobro de IVA adicional e impuesto a las ganancias por un plazo de 120 días a las importaciones de estos mismos productos. Pasado ese plazo, los determinantes más importantes de la inflación volverán a ser de origen macro.

En los cruciales primeros 100 días de su mandato, Javier Milei dio fuertes señales de compromiso sobre estos objetivos y el mercado celebró, como lo evidencia la impresionante suba de los Bonos Globales.

La drástica caída del riesgo país esta semana perforó la barrera de los 1500 puntos básicos y llegó a los 1.432 puntos básicos, un piso de hace más de tres años, y comparable 1.456 puntos básicos que tocó el 12 de febrero de 2021.

Además, hay que destacar que desde que el presidente de la Nación Javier Milei ganó las elecciones el 22 de noviembre pasado el riesgo bajó unos 1000 puntos básicos, una de las caídas más fuertes del riesgo país de los últimos años.

La fuerte suba de los títulos del canje de la deuda de septiembre de 2020 muestra por ejemplo que el bono AD 30 pasó de 25 a casi 50 dólares y prácticamente recuperó todo lo que perdió desde que el ex ministro Martín Guzmán realizó esa reestructuración de deuda en dólares. Los bonos en dólares acumulan una ganancia en un rango del 15% al 21% en cinco alzas consecutivas y del 40% en dólares en lo que va del año.