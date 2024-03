Cuáles fueron las duras advertencias de Luis Caputo a los empresarios en el almuerzo del CYCIP

El mercado financiero sigue mostrando que los inversores locales y extranjeros apuestan en el futuro a las reformas de fondo que plantea el presidente Javier Milei y en la medida que los fundamentals se recuperen las posibilidades de una mejora de la situación económica desde el último trimestre del año como espera el equipo económico no se puede descartar.

Para entender lo que viene haciendo y lo que hará el gobierno en materia de política económica es importante destacar algunos conceptos vertidos el jueves por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el almuerzo con empresarios organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CYCIP) en el Hotel Alvear.

El ministro dijo que es importante destacar la herencia recibida y al respecto manifestó que: "el gobierno heredó un país con 15 puntos de déficit consolidado, 5 puntos de déficit fiscal y 10 puntos de déficit cuasi fiscal, un Banco Central literalmente quebrado". Además agregó que el BCRA mostraba unos 11.500 millones de reservas internacionales negativas, un vencimiento con el FMI a la semana de haber asumido en el que no estaban los dólares, y un vencimiento con el mercado a un mes en el que tampoco estaban los dólares. "No se exagera cuando se dice que era la peor herencia de la historia" manifestó Caputo.

El ministro explicó a los más de 300 empresarios que lo escuchaban que el problema real siempre fue el déficit fiscal, "porque eso es responsabilidad de los políticos y siempre quieren gastar más de lo que recaudan" señaló.

"La estabilidad vino para quedarse", le dijo Caputo a los empresarios

En relación a las proyecciones económicas de diciembre pasado Caputo les dijo a los empresarios que: "la mayoría de ustedes tienen asesores económicos, pero seguramente ninguno les habrá dicho en diciembre que el Gobierno de Milei iba a estar actualmente con equilibrio fiscal, con inflación a la baja, habiendo resuelto gran parte de ese problema comercial, habiendo recomprado algo más de 10.000 millones de dólares el Banco Central y llegamos con un dólar libre de 1100 pesos y después de todas las cosas que hicimos sigue en 1100 pesos.

Caputo fue muy enfático con respecto al futuro al manifestar que: "la estabilidad va a continuar porque nosotros vamos a seguir en ese mismo rumbo. No nos vamos a desviar de este curso, la estabilidad vino para quedarse y las cosas están calmas en el mercado porque en poco tiempo van a empezar a escasear los pesos".

Con respecto a la tasa de inflación, el ministro explicó que el 70% de la gente cree que este Gobierno va a bajar la inflación pero él sorprendió a los empresarios con dos nuevos conceptos que nunca había manifestado en público referidos a cómo ve el gobierno a la gente y a la política.

El primero al afirmar que: "la gente es la nueva gobernabilidad porque votó un cambio y lo está apoyando" pero el segundo concepto, tal vez el más disruptivo fue al afirmar que: "nosotros no es que no entendemos el juego de la política como dicen algunos, nosotros no lo queremos jugar. Lo ideal sería un camino en el que la política acompañe, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Pero si la política no nos acompaña, nosotros vamos a seguir con el mismo rumbo igual que nos impone el presidente Javier Milei".

Caputo habló de una baja de impuestos: ¿para cuándo?

Caputo también se refirió a la desregulación de la economía al afirmar que: "cuando avancemos en eso se va a traducir para la gente en mayor empleo, mejores salarios, crecimiento económico, superávit fiscal, y logrado el superávit fiscal viene la baja de impuestos".

Caputo dejó en claro que para el gobierno la devaluación no es bajo ningún punto de vista la solución a los problemas de la economía argentina. "La solución pasa por bajar la presión tributaria, pero antes hay reducir el gasto público" manifestó el ministro quien se mostró muy confiado y muy satisfecho con la evolución del mercado financiero.

El comentario de los empresarios en la reunión del CYCIP fue la drástica caída del riesgo país que ayer perforó la barrera de los 1500 puntos básicos y llegó a los los 1.460 puntos básicos un piso en más de tres años, desde los 1.456 puntos básicos que tocó el 12 de febrero de 2021.

"El dato es que desde que el presidente de la Nación Javier Milei ganó las elecciones el 22 de noviembre pasado el riesgo bajo unos 1000 puntos básicos, una de las caídas más fuertes del riesgo país de los últimos años" comentó, Cristiano Ratazzi a iProfesional.