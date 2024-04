El dólar blue y las divisas financieras, Contado Con Liquidación (CCL)y MEP, registraron en la última rueda de marzo una tendencia bajista luego de haberse mantenido durante el mes en calma pese al descenso de la tasa de política monetaria. La mayoría de los analistas prevén que en abril continuará la paz cambiaria aunque será clave que se mantenga el dólar blend que permite liquidar el 20% al CCL y que haya buena liquidación de la cosecha gruesa, aunque hay otros factores a partir de abril que pueden impulsar al alza a los dólares financieros, aunque sin descontrol

El analista financiero Christian Buteler sostuvo que el dólar blue estuvo tranquilo en marzo debido "a ventas de ahorristas minoristas, que es el sector que más se dolarizó antes de las elecciones y es el que hoy más sufre el tema de que no hay plata, y ahora liquidan sus ahorros para cubrir gastos y llegar a fin de mes".

A su vez, Juan Manuel Franco, economista jefe del grupo SBS afirmó que "la calma cambiaria que se viene viviendo desde fines de enero obedece a una serie de motivos, entre ellos al flujo de dólares al CCL que se produce por el esquema de liquidaciones de exportaciones 80-20, que es considerable, y vemos como factor principal".

"También hay que considerar que los férreos controles de cambios siguen vigentes y a que el gobierno encaró un esquema de licuación de stocks de pesos que fuerzan a algunos agentes económicos a vender dólares comprados previamente, ejerciendo presión vendedora. Y la contracción económica es otro de los factores que acota la demanda", señaló.

El dólar blue cerró marzo en $1.010 lo que implica una baja mensual de $20

En sintonía, el economista Federico Glustein también vinculó la calma de los dólares paralelos a que el Banco Central "continuó ingresando divisas a sus arcas". La entidad monetaria registró en marzo compras netas por u$s2.884 millones por su intervención en el mercado cambiario, y acumula un resultado positivo de u$s11.411 millones desde la asunción de Milei.

"Hubo varios efectos. En el marco de la recesión, se dio un proceso de venta de dólares ‘del colchón’ para pagar obligaciones. También han ingresado divisas a las arcas, y por la crisis hay menos importaciones, sumado a la caída en la industria que trae menor cantidad de bienes intermedios. Luego, se han renovado licitaciones de deuda positivamente, por lo que la presión sobre el dólar baja", enumeró el economista sobre las razones de la estabilidad de los dólares libres.

De igual diagnóstico, Fermín López, portfolio manager de Cocos Capital destacó que "en marzo se acumularon reservas por más de u$s 2.800 millones producto de compras de divisas, y esto implicó una gran oferta de dólares en el mercado en el contexto de la política de liquidaciones de exportaciones actual (80% MULC 20% CCL) justificando un tipo de cambio calmo".

Dólares paralelos: ¿habrá estabilidad o presión en abril?

La mayoría de los analistas avizoran que en abril continuaría la estabilidad de los dólares paralelos, con leve tendencia alcista, salvo que haya tensión política o social, o se desacelere fuerte el ritmo de liquidaciones del agro ante el mantenimiento del crawling peg del 2% mensual que le resta atractivo al tipo de cambio.

Al respecto, Andrés Reschini evaluó que "la combinación entre lo que se vuelca al dólar financiero por el esquema 80/20, el ancla fiscal, y desaceleración de inflación con apretón monetario mantienen a los dólares bajo control en un marco de muchas restricciones aún". Y alegó que "de seguir así y si la política y el clima social no nos dan ninguna sorpresa por ahora no veo escalada descontrolada; aún hay una gran masa de pasivos remunerados medidos en dólares y pocas reservas y eso hace que buena parte del cepo no se levante".

No obstante, el especialista enfatizó que "habrá que ver en qué medida va liquidando el agro, que es reticente y enfrenta precios internacionales bajos con alta presión impositiva".

El BCRA acumuló en marzo compras netas por u$s2.884 millones, y es una de las razones que ayudó a la calma cambiaria ese mes

Para Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI, los dólares paralelos "deberían seguir calmos en abril porque viene la cosecha gruesa, y siempre y cuando siga el 80/20". De todos modos, estimó que durante el mes "podría liberarse alguna restricción" de las rigen sobre la operación de los dólares financieros "para evitar que caiga mucho el CCL".

En sintonía, Franco afirmó que el rumbo de los dólares financieros "hacia adelante, creemos que lo fundamental pasará por los flujos, en especial cuántos dólares se liquidan en la cosecha gruesa, algo que implicará oferta de CCL".

Dólares paralelos: qué precio anticipan para abril

El analista financiero Gustavo Ber prevé en abril "un contexto de relativa calma en los dólares financieros y libre (blue), los cuales seguirían estables dentro de un acotado rango de alrededor de $ 1.000 a $ 1.100".

La liquidación de exportadores continuaría generando una oferta que resultaría superior a la demanda, dentro de una plaza donde aún no anticipo una liberación de restricciones ya que continuaría buscándose fortalecer los frentes fiscales, monetarios y cambiarios camino a una salida del cepo a futuro. Ello se combina con una dura recesión que continuaría inclinando a algunos agentes económicos hacia el descanuto (vender ahorros)", argumentó.

A su vez, Juan Manuel Truffa, director de Outlier indicó que el martes último entraron a puerto más de 4.700 camiones, entre maíz y soja, y "esto marcaría el inicio de la entrega de la cosecha gruesa" con lo cual "podemos llegar a ver más liquidaciones en las próximas semanas".

"Estamos empezando a transitar la cosecha gruesa que es cuando más dólares se liquidan de exportaciones e ingresan al mercado local, con lo cual estamos previendo que el dólar va a tener una presión vendedora que le va a hacer sostener los niveles, no vemos que vaya a bajar mucho, lo vemos medianamente estable", juzgó.

Analistas prevén que los dólares paralelos seguirán calmos en abril si hay buena liquidación de la cosecha gruesa

De todos modos, recordó que" a partir del 1 de abril, más allá de la oferta posible por tema cosecha gruesa, podría haber presión de demanda de los licitadores primarios de BOPREAL (el bono para importadores)que vendieron/venden sus títulos y buscan la diferencia perdida por paridad en el mercado; será un factor para seguir de cerca post Pascuas". Aunque subrayó: "Igual vemos más grande la presión vendedora que compradora".

Por su parte, Buteler consideró que el precio de $1.100 "es un piso" porque "no es sostenible una inflación aún viajando a dos dígitos con un dólar que se movió poco y nada", y auguró que "eso en algún momento va a terminar". Según su visión, "lo más probable es que en abril se acelere un poco la suba, pero sin sobresaltos.

Además, planteó que "entrarán dólares por la cosecha que tienen que ser liquidados y al productor se le dan pesos, parte de esos pesos como tenes un cepo, terminarán yéndose al mercado financiero, al MEP o CCL, y como encima tenes tasa real negativa menos incentivo tiene para quedarse con los pesos". Vaticinó que "esa llegada de dólares, al contrario de lo que muchos piensan que es un factor que tranquiliza al dólar, puede ser un factor que vuelva a impulsar el dólar financiero".

"El productor con esos pesos algo va a tener que hacer, una parte va a ir a capital de trabajo, pero el excedente que tenga de eso en un mercado recesivo, y en un tipo inversor bien conservador como suele ser el productor agropecuario, creo que va a terminar impulsando al dólar en el tiempo. No es que vas a tener una corrida, pero le va a dar más nafta al dólar como para que siga este recorrido alcista que se empezó a ver hace unos días", auguró.

Para Glustein, estimó que "la estabilidad de los dólares paralelos se podría sostener aunque puede haber una alza pequeña como reajuste por inflacion del 10% mensual.

"Al blue en abril lo veo levemente por arriba de $1.000 que ese sería el piso, más cerca de a cerca de $1.030 por efecto paritarias y los aumentos salariales; el MEP creo que oscilará entre $1.030 y $1.060 mientras que el CCL rondará $1.100, va a depender fuerte de si se logra ingresar divisas por comercio exterior o financiamiento, del panorama macro general y de las expectativas sobre el accionar del gobierno", concluyó.