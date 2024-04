La "avalancha" de dólares desploma la brecha cambiaria: cuál es el impensado problema que alertan los especialistas

El dólar blue se vende este martes con una suba de cinco pesos, a $990 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.034 y el MEP se ofrece en $986.

En la segunda rueda de la semana, se reanudó la "avalancha" de dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), luego de una segunda quincena de marzo más desafiante para el Banco Central, impulsada por el comienzo de la cosecha gruesa. Esta fuerte aceleración en las compras de la autoridad monetaria se explicaría por un incremento en la oferta de los exportadores, que tocó valores similares a los del período de liquidación de la cosecha gruesa, aunque algunos analistas habrían comentado en privado que el aumento no se explicaría tanto por el sector agroexportador, sino que se trataría de exportaciones del sector oil & gas, aunque no hay manera fehaciente de corroborarlo.

No obstante esta particularidad, fuentes de mercado relevadas por iProfesional señalaron que este hecho generó, por un lado, una mayor debilidad de los dólares financieros durante por la mayor oferta derivada del dólar "blend", y con esto, la brecha nuevamente se perforó el piso del 20%. Por el otro, la continuidad de las subas de los bonos "hard dollar" por la mayor fortaleza de las reservas y el desplome del riesgo país, que ya se ubica en la zona de 1200 puntos, valor mínimo desde septiembre del 2020.

En consecuencia, los analistas consultados mencionaron que las expectativas devaluatorias continúan desacelerándose y van en línea con el crawling peg de 2% mensual. En este sentido, el mercado descuenta un ritmo de devaluación de 3,4% en abril, 4,1% en mayo y 5,4% en junio, cuando hace un mes atrás esperaba un crawling de 6,5%, 6,5% y 8,1%, respectivamente. Sin embargo, alertaron por la fuerte apreciación del tipo de cambio real multilateral (TCRM) y que en el corto los dólares financieros podrían llegar a ubicarse por debajo del oficial.

La "avalancha de dólares"

De acuerdo con la sociedad de bolsa Delphos Investment, la "avalancha" de dólares del sector agroexportador tuvo dos efectos en el mercado muy visibles. En primer lugar, gatilló mayor debilidad de los dólares financieros por la mayor oferta derivada del dólar "blend", con un MEP que se estacionó nuevamente por debajo de los $ 1.000, mientras que el segundo efecto fue la continuidad de las subas de los bonos "hard dollar" por la mayor fortaleza de las reservas.

"Aquí también vemos la reanudación de la suba acelerada de los "hard dollar" con un objetivo probable de Riesgo país en torno a los 1.000 puntos a corto/mediano plazo", anticiparon.

La "avalancha" de dólares desploma la brecha cambiaria

Con relación a la discusión sobre el ritmo de devaluación del gobierno y el proceso de apreciación real del tipo de cambio continúa, el presidente Milei declaró que no tiene ningún sentido acelerar la suba del tipo de cambio oficial, ya que el tipo de cambio oficial más el impuesto PAIS ya convergió al tipo de cambio financiero. Desde Delphos resaltaron que la devaluación al 2% m/m resulta la principal ancla antiinflacionaria del gobierno junto con el ajuste fiscal.

"La discusión sobre si la apreciación cambiaria es sostenible en el mediano y largo plazo continuará, producto de que es complejo dar una respuesta definitiva. En Argentina las experiencias de estabilización mediante el tipo de cambio han tenido dificultades para manejar shocks negativos de los precios de las materias primas, los impactos de sequías sobre la oferta de divisas y la volatilidad del flujo de capitales a los países emergentes. Por ello se hacen más necesarias las reformas para mejorar la competitividad sistémica y atraer inversión extranjera directa en sectores donde el país resulta competitivo", concluyeron.

Aceleración en las compras del BCRA y caída de la brecha

Según la ALyC Portfolio Personal Inversiones, el ritmo de compras del BCRA se aceleró significativamente respecto a la semana anterior, producto de un incremento en la oferta de los exportadores, que llegó a tocar valores similares a los del período de liquidación de la cosecha gruesa. No obstante, observaron que esta vez el aumento no se explicaría por el agro, sino que, de acuerdo con expertos en el tema, se trataría de exportaciones del sector oil & gas, aunque no hay manera fehaciente de corroborarlo.

"La oferta de los exportadores se aceleró de un promedio de u$s265 millones diarios a u$s424 millones, con el agro explicando sólo 30% de lo liquidado al igual que la semana anterior. Por ende, se descarta la hipótesis de que la cosecha gruesa se haya empezado a liquidar", precisaron.

Los dólares de la cosecha gruesa están llegando en breve a medida que la misma tome mayor ritmo. Cuáles son los dos efectos que generó en el mercado

En este contexto, indicaron que los recortes en la curva de futuro del dólar son consistentes con una nueva baja de tasas del BCRA, la cual se rumorea que podría realizarse en el cortísimo plazo.

"Con el período de alta estacionalidad de la liquidación del agro acercándose, cabe esperar que el ritmo de compras del BCRA se acelere, ya que los importadores tienen incentivos a hacer carry en vez de comprar dólar oficial dada la expectativa de que el crawling peg se mantenga en 2%. La caída de las forwards va en este sentido.", adelantaron.

Por el lado del mercado financiero, precisaron que la mayor liquidación de los exportadores derivada por la gruesa también profundizará la baja del CCL, el cual ya se ubica en el menor nivel real desde fines de agosto 2019. En el extremo, en un contexto de demanda muy restringida y con un fuerte aumento de la oferta, anticiparon que el dólar financiero podría ubicarse por debajo del oficial.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $990 para la venta y a $970 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.034 y el MEP se ofrece en $986.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $883,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $865.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.413,60.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: