Los ADRs argentinos en el exterior y los bonos soberanos en dólares operan con cautela

La bolsa porteña avanza un 0,5%, con lo que extiende las ganancias por tercera rueda consecutiva. De esta manera, el índice se ubica ahora en 1193 dólares. En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior marcan resultados dispares, en una rueda de clima de negocios negativa en la plaza de Wall Street.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York operan con altibajos a lo largo de la curva de hasta 2,4%, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcaron subas de hasta 0,8%, encabezadas por el TX26.

A nivel local, el BCRA publicó ayer su último Relevamiento de Expectativas de Mercado, con los analistas reduciendo su expectativa de inflación para marzo con respecto al relevamiento previo. La mediana de los analistas apunta ahora a una inflación de 12,5% m/m en marzo, contra el 14,3% m/m esperado en el relevamiento anterior. Para el resto del primer semestre, las expectativas también cayeron, y se espera ahora que la inflación mensual retorne a un dígito en mayo, cuando antes se esperaba que lo hiciera en junio.

Por otro lado, la autoridad monetaria comunicó que mañana y el jueves continuará licitando Bopreal Serie 3, con el VNO máximo a adjudicar siendo de u$s 2019 millones, considerando que ya adjudicaron VNO u$s981 millones. Esta serie amortiza en cuotas trimestrales desde el 30 de noviembre de 2025, con una tasa de interés de TNA 3% en dólares, pagadera trimestralmente desde agosto de este año. La Serie 3 no puede ser utilizada para pagar impuestos como sí pueden los strips A, B y C de la Serie 1.

Qué pasa en los mercados del mundo

Los principales índices de Wall Street se negocian con tendencia negativa, mientras los inversores con mesura hasta que llegue el informe clave sobre la inflación que potencialmente arroje luz sobre la trayectoria de las tasas de interés. Las acciones se estancaaron antes de la publicación del Índice de Precios al Consumidor el miércoles, visto como un punto crucial para un mercado que enfrenta un próximo tramo alcista más lento después de un primer trimestre sólido.

Los inversores están cada vez menos convencidos de que la Reserva Federal vaya a cumplir los tres recortes de tipos que ha proyectado para este año, dada la persistente demostración de fortaleza de la economía estadounidense. Esto intensificó la atención sobre el IPC de marzo, y cualquier señal de que la inflación ha comenzado a enfriarse nuevamente será vista como una invitación a un cambio de política en junio.

Los ADRs argentinos en el exterior y los bonos soberanos en dólares operan con cautela

Mientras los inversores sopesan los recientes discursos de las autoridades de la Fed y surgió una pregunta clave: ¿necesita la economía estadounidense recortes de tipos? En este sentido, El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, pronosticó que las tasas de interés podrían alcanzar 8% en su última carta anual a los accionistas. Dimon está preparado para un rango muy amplio de tasas, desde el 2% hasta 8%, potencialmente impulsadas por un alto gasto del Tesoro y la necesidad de frenar la inflación. Si bien parece un escenario extremo, se espera que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mañana se sitúe en torno al 3,4% anual en marzo, en comparación con el 3,2% de febrero.

"El higher for longer estuvo en boca de todos en 2023, perdiendo relevancia hacia finales del año pasado. Sin embargo, ha resurgido nuevamente este año. En diciembre de 2023, el mercado se encontraba muy confiado y anticipaba que en 2024 se produciría un ciclo agresivo de recortes de tasas, comenzando en marzo. No obstante, la realidad fue diferente y ahora la incertidumbre predomina. De hecho, hay dudas sobre si el primer recorte de tasas podría llegar en junio. Así, el mercado le asigna una probabilidad del 47% a que esto suceda", indicaron desde Portfolio Personal Inversiones.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street operan con resultados negativos. Así, el S&P 500 cae 0,43%; el industrial Dow Jones baja 0,55%; y el tecnológico Nasdaq cede 0,27%.

Merval

El Merval marca una suba de 0,5%. En este contexto, los ascensos de las acciones líderes son registrados por Grupo Financiero Galicia (3,3%); Central Puerto (2,3%); y Aluar (2%).

ADRs

Los papeles de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street se negocian con resultados dispares. De esta manera, las ganancias son para Grupo Financiero Galicia (4,1%); Telecom Argentina (2,7%); y Cresud (2,5%); mientras que las pérdidas corresponden a Banco Supervielle (-2,5%); Corporación América (-1,9%); y Loma Negra (-1,7%).

Bonos

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York operan con mayoría de resultados en verde a lo largo de la curva de hasta 2,4%, liderados por el Global 46, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcaron subas de hasta 1,6%, encabezadas por el TX26.

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.594 puntos básicos.