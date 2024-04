El conflicto entre Israel e Irán y la inflación podrían retrasar la baja de tasas de interés en EEUU

El dato económico más importante de la economía de Estados Unidos en medio del conflicto entre Israel e Irán fue la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente a marzo.

El número publicado de la variación mensual de la definición "core", no sólo superó a las expectativas (0,4% vs. 0,3%), sino que constituyó la tercera lectura consecutiva cercana al 0,4%, lo cual ha sido interpretado como un rebote en el comportamiento de la inflación, lo que no ayuda a poder proyectar el objetivo del 2% anual pretendido por la Reserva Federal (FED).

Lo cierto es que la publicación del IPC modificó las expectativas de las tasas de interés. El mercado pasó a considerar como el escenario de mayor probabilidad, a aquel en el cual la FED en la reunión del 12 junio deje sin cambios a su tasa de política monetaria.

Las expectativas del mercado han pasado a ser más "hawkish" que las proyecciones vigentes de la FED. Este cambio en las expectativas de tasas de interés junto a las repercusiones del conflicto entre Israel e Irán , impulsaron aún más a la tasa de interés de largo plazo a 10 años.

La tasa de interés llegó a zona de resistencia, ¿qué pasará en el futuro?

Al respecto el último informe de Invertir en Bolsa (IEB) señala que "si bien la tasa de interés llegó a una zona de resistencia, no lo interpretamos como una oportunidad para aumentar duration, al menos por el momento.

El cambio de expectativas en las tasas de interés también afectó al "dólar index", llevándolo al máximo del año y afectando negativamente a la deuda en otras monedas.

De acuerdo a la lectura técnica, el índice S&P500 ha quebrado el soporte del canal alcista y también al promedio móvil de 50 ruedas. La publicación del dato del IPC deterioró aún más el grado de convicción. El mercado pasó a considerar como el escenario de mayor probabilidad (77,4%) a aquel en el cual la FED en la reunión del 12 junio deje sin cambios a su tasa de política monetaria.

Mientras que la FED proyectó en marzo tres recortes de su tasa de política monetaria, el mercado está considerando ahora que solo lo haría dos veces en 2024. En ese aspecto hay que considerar las recientes declaraciones del presidente de la FED Jerome Powell de ayer.

Powell, manifestó que la FED podría tener que mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo de lo que se pensaba, ante lo que calificó como una "falta de mayores avances" este año hacia el objetivo de inflación del 2 por ciento.

"Los datos recientes claramente no nos han dado una mayor confianza y, en cambio, indican que es probable que se necesite más tiempo de lo esperado para lograr esa confianza", dijo Powell

Las declaraciones fueron realizadas en un foro en Washington, en la que probablemente sea su última aparición pública antes de la reunión de política monetaria de la FED que se realizará entre el 30 de abril al 1 de mayo.

En general, se espera que las autoridades monetarias estadounidenses mantengan las tasas sin cambios en su próxima reunión, pero los inversores están ansiosos por conocer cualquier indicio sobre cuándo se podría llegar una reducción de los costos de endeudamiento y las declaraciones de Powell sugieren que no será pronto.

"Si persiste una inflación más alta, podemos mantener el actual nivel de restricción durante el tiempo que sea necesario", indicó Powell. "Al mismo tiempo, tenemos un espacio significativo para flexibilizar en caso de que el mercado laboral se debilite de forma inesperada".

La FED podría tener que mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo de lo que se pensaba

Calendario económico

En tanto el vicepresidente de la FED, Philip Jefferson, omitió cualquier mención a recortes de tasas en sus declaraciones más temprano en el día y dijo que la entidad está preparada para mantener su estricta política monetaria si la inflación no se desacelera como se espera.

En lo que respecta al calendario económico, la semana comenzó con la publicación de las ventas minoristas y concentra varios indicadores relacionados con el nivel de actividad.

"Nuestro escenario base es que el índice está realizando un pull back. Tengamos en cuenta, que durante todo el recorrido alcista que transitó el S&P500 desde fines de octubre del año pasado, ha dejado un par de gaps. Uno de ellos se encuentra en la zona de 4.440, por lo que sugerimos proceder con cautela" dice el informe de IEB.

En relación a la "core" inflación hay que destacar el comportamiento tendencial mediante la variación interanual. "Si bien en términos generales se sigue observando una tendencia descendente, la lectura interanual también superó al consenso de expectativas (3,8% vs. 3,7%)" dice el informe de IEB.

La FED toma sus decisiones sobre la base del PCE y no del IPC

Es importante recordar que la FED toma sus decisiones sobre la base del PCE y no del IPC. A su vez, también es relevante tener presente que, si bien el comportamiento de ambos índices tiene algún parecido, no son iguales dado que sus metodologías son diferentes y sus universos de información difieren.

La semana comenzó con la publicación de las ventas minoristas y concentra varios indicadores relacionados con el nivel de actividad como producción industrial, inicios de construcción y permisos, ventas de casas existentes, etc. En el caso particular de la producción, el consenso de estimaciones relevado por Econoday indica un aumento mensual del 0,4%. El cambio en las expectativas de tasas, impulsaron aún más a la tasa a 10 años, la cual ya había quebrado la resistencia de 4,35% y terminó de confirmar un comportamiento dentro de un canal alcista.

Si bien la tasa llegó a la resistencia del canal, no lo interpretamos como una oportunidad para aumentar "duration", dado que consideramos que en el actual escenario sigue siendo conveniente acotar riesgo en los portafolios.

Este contexto más complejo, afectó las licitaciones que el Tesoro de EE.UU. tenía programadas la semana pasada. En todos los casos el Tesoro se vio obligado a convalidar tasas de corte más altas. El cambio de expectativas en las tasas de interés también afectó al "dólar index", impulsándolo al máximo del año.

Resultados del primer trimestre

La temporada de resultados correspondiente al primer trimestre del 2024 (1T24) ha comenzado con un buen porcentaje de sorpresa positiva (86,2%), el cual compara con un promedio histórico de 66,7% y de los últimos cuatro trimestres de 78,5%. No obstante, es muy prematuro poder emitir un juicio al respecto, dado que, al viernes 12 de abril, sólo han presentado resultados 29 de las 500 que componen el S&P500.

Hay que recordar que en su última reunión de marzo la Reserva Federal (FED) mantuvo su tasa de política monetaria en el rango de 525/550 puntos básicos que se mantiene sin cambios desde el año pasado. Paralelamente decidió continuar con la reducción del total de activos de la FED.

En ese entonces el presidente de ese organismo, Jeromme Powell, manifestó que los integrantes del comité de la FED creen que es probable que la tasa se encuentre en su punto máximo del actual ciclo de endurecimiento y que si la economía evoluciona como se espera, probablemente sea apropiado comenzar a moderar la política restrictiva, en algún momento de este año.

No obstante, volvió a advertir que las perspectivas económicas son inciertas y que están atentos a mantener el rango objetivo por más tiempo, si corresponde. Una vez más, volvió a introducir el concepto de que los miembros del comité de la FED necesitan tener la confianza suficiente para avanzar en el proceso de reducción de la tasa de política monetaria.

En relación al impacto del conflicto entre Israel e Irak el director de IEB,el economista Norberto Sosa destacó a Iprofesional que "el momento, parecería que quedó relativamente encriptado y normalmente este tipo de eventos tiene un primer impacto de risk-off. Es decir, ante la duda de no saber que sucede se suele reducir el riesgo en los portafolios: más cash, menos acciones, mejor calidad crediticia (flight to quality), bonos del Tesoro de EEUU, dólar. Paralelamente, dada la zona donde ocurre el evento, puede tener impacto sobre el precio del petróleo.

Sosa subrayó una cuestión de fondo y previa al ataque iraní. "No nos olvidemos que hace dos semanas que el mercado internacional viene gestando una situación de tratar de bajar el riesgo.

Sorpresa en la primera semana de abril el reporte de la situación de empleo de EEUU

En la primera semana de abril el reporte de la situación de empleo de EEUU sorprendió por la fuerza de los números. A eso se sumó algunos miembros de la FED que comentaron que es temprano para bajar la tasa, y la semana pasada el mercado ya no está tan seguro de que en su próxima reunión la FED comenzará a reducir la tasa de interés de referencia de corto plazo , aunque sea levemente.

Desde comienzos de abril hay un mercado internacional con menos ganas de asumir riesgos. El evento de ayer contribuye, pero no creo que por ahora sea determinante. En cuanto a los impactos sobre la Argentina, se alejan en el tiempo las bajas de tasas y la posibilidad de financiamiento barato. Eso es malo para Argentina, que necesita volver a los mercados internacionales y le convendría un mundo con tasas más bajas y apetito de riesgo, resaltó Sosa.

Los analistas y los inversores no han dejado de rebajar la probabilidad y el calendario de los recortes de tasas de la FED, ya que las autoridades monetarias tienen problemas para conciliar una economía que desafía a la gravedad con su valoración de que la política monetaria es "restrictiva".

Estas ideas han sido cuestionadas por el crecimiento del empleo, el gasto minorista, la inflación y otros datos que siguen desafiando la sensación de la Fed de que la economía se deslizaba hacia una menor demanda, un crecimiento más lento y un aumento de los precios cercano al objetivo del 2 por ciento.