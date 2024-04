Por qué para expertos de la city todavía no están dadas las condiciones para eliminar el cepo: qué pasará con el dólar

En la última rueda de la semana, el dólar blue se vende este viernes con una baja de diez pesos, a $1015 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.066 y el MEP se ofrece en $1022.

Fuentes de mercado consultadas por iProfesional señalaron que aún no están dadas las condiciones para levantar el cepo debido a que la brecha es baja por regulaciones que desaparecería si se levantan los controles; una acumulación de reservas que responde a la postergación del pago de importaciones; una "demanda cautiva" de dólares por los controles de los últimos años; y el potencial riesgo de una corrida que es "considerable" pues continúa habiendo un stock de ahorro en pesos importante.

En este sentido, indicaron que se espera una flexibilización de los controles de capital para "más adelante" y que se avanzaría hacia un tipo de cambio de "flotación administrada", régimen que sería el óptimo para apoyar los esfuerzos de estabilización macroeconómica.

Por otro lado, los analistas alertaron que -según lo firmado con el FMI- el dólar blend debería dejar de existir en el segundo semestre y el gobierno deberá tomar una decisión respecto al tipo de cambio: darles a los exportadores un tipo de cambio menor al actual, o justar el tipo de cambio para no generar una pérdida de competitividad.

Por esta razón, los expertos coincidieron en que la eliminación del cepo es un paso importante, pero debe realizarse con precaución y considerando las condiciones económicas y financieras, dado que el gobierno necesita buscar estabilidad y control antes de avanzar en esta dirección.

¿Sin salida del cepo para el 2024?

Para Pedro Gaite, economista jefe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), aún no están dadas las condiciones para levantar el cepo básicamente por cuatro razones: la brecha es baja por regulaciones que desaparecería si se levantan los controles; la acumulación de reservas en el último tiempo se debe a la postergación del pago de importaciones; hay una "demanda cautiva" de dólares por los controles de los últimos años; y por último la fuga puede ser considerable, pues continúa habiendo un stock de ahorro en pesos importante.

Sobre el primer punto, precisó que el blend 80%-20% para la liquidación de exportaciones genera una oferta en el CCL de unos u$s1.200 millones mensuales, por lo que el CCL no es un "dólar libre" o "de equilibrio" y la devaluación por levantar el cepo puede ser muy superior a la brecha actual, en torno al 20%.

"Las reservas netas siguen siendo negativas, y la compra de divisas del BCRA en los últimos meses se explica por la postergación del pago de importaciones (pagó apenas el 26% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024), lo que generó "ahorro" por casi u$s9.500 millones. Si BCRA pagaba la totalidad de las importaciones las reservas brutas habrían caído. Esto compromete la acumulación futura de reservas", alertó.

En tercer lugar, Gaite comentó en su cuenta de X (ex Twitter) que el cepo generó una "demanda cautiva" sobre todo por deuda comercial y dividendos que no pudieron ser remitidos. La retención de utilidades superaría los u$s5.000 millones y en 2016, por ejemplo, la remisión de utilidades superó los u$s3.000 millones.

En este sentido, señaló que la deuda comercial vieja neta de BOPREAL supera los u$s20.000 millones y la nueva de este gobierno supera los u$s10.000 millones. Aunque una porción menor de la "demanda cautiva" se dolarice ante levantamiento del cepo puede forzar una devaluación excesiva.

"La licuación del stock de pesos es considerable en relación con la inflación, el PBI, etc. pero no en relación con el dólar. A un tipo de cambio de 900 pesos, los plazos fijos superan los u$s 30.000 millones. FAE promedio de años sin cepo orilla los u$s 20.000 millones", detalló.

Por esta razón, para el economista jefe de Fide el riesgo de que levantar el cepo genere una devaluación excesiva es alto y mayor cuanto más drástico y repentino sea el levantamiento de los controles, aun si el Gobierno consigue financiamiento externo (algo que hoy luce improbable).

Gracias a la temporada alta de liquidaciones agrícolas y al cepo, el BCRA continúa adquiriendo divisas, pero expertos advierten por atraso cambiario

Nada es para siempre, el dólar tampoco

De acuerdo con el economista Salvador Di Stefano el dólar blend 80% mayorista y 20% dólar CCL no se podrá mantener todo el año, ya que el Banco Central perdería dólares para sus reservas, ya que si se mantiene este esquema de liquidaciones el ingreso de dólares al BCRA durante el año 2024 sería negativo en u$s 418,2 millones.

"Según lo firmado con el FMI este dólar blend debería dejar de existir en el segundo semestre, por ende, el gobierno debería tomar una decisión respecto al tipo de cambio, darles a los exportadores un tipo de cambio menor al actual, o bien ajustar el tipo de cambio para no generar una pérdida de competitividad. En este contexto sería ideal suprimir el impuesto país, para no generar distorsiones entre un dólar exportación e importación", anticipó.

Para el especialista financiero, si hay un cambio en la forma de medir el tipo de cambio, se podría tener un cambio en los precios futuros de las materias primas, ya que en la actualidad copian el valor actual y proyectan esta distorsión a futuro. Por lo tanto, podrían estar sobrevaluados los precios futuros de muchas materias primas, entre los cuales estaría la soja, el maíz, el trigo, entre otros.

Por esta razón, el economista vaticinó que sin un tipo de cambio único para la exportación e importación será difícil que se generen dólares para incrementar las reservas. Y el cambio seguramente va a operar a partir del segundo semestre.

¿Cuándo anticipa JP Morgan la salida del cepo?

De acuerdo el mayor banco de Estados Unidos, se espera una flexibilización de los controles de capital más adelante en el año, dado que se planean controles, probablemente avanzando hacia un tipo de cambio de "flotación administrada".

Para el JP Morgan, este régimen sería el óptimo para apoyar los esfuerzos de estabilización macroeconómica. Sin embargo, estimaron que el Banco Central no muestra urgencias en este frente y resaltaron que lo harán solo cuando se cumplan las condiciones y tras reforzar su balance.

"Las principales preocupaciones en este frente estaban relacionadas con la sostenibilidad de algunos de los recortes de gastos (tanto desde un punto de vista práctico como legal), el riesgo de eso se reduciría significativamente con la aprobación de la ley general", alertaron.

Por último, resaltaron que el gobierno apunta a una tasa de inflación mensual del 2% al 3% para fin de año, pero el Banco Central, variable clave a monitorear en los próximos meses, ya que cualquier descarrilamiento de esta tendencia, por causas locales o externas, pondría en peligro la capacidad de bajar las tasas de interés y presionaría a la moneda, generando también una potencial presión devaluatoria.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1015 para la venta y a $995 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.066 y el MEP se ofrece en $1022.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $889.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $870,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubicaron en $1.422,40.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: