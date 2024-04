Martín Redrado analizó el plan de Milei y dio su veredicto sobre la inflación

El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, se refirió a la inflación argentina y realizó un análisis sobre los primeros meses del gobierno de Javier Milei.

"La baja es una tendencia que se va a profundizar en los meses de abril, mayo y junio. Probablemente lleguemos a una tasa de 7% en los próximos meses", afirmó.

Y agregó: "En abril, probablemente no lleguemos tan bajo en cuanto a índice inflacionario porque han subido precios regulados. Para mencionar algunos, incrementos en la luz, gas y agua corriente, que estaban rezagados. Vamos a llegar al 7% en el mes de julio. La clave más tarde va a ser cómo hacer que baje al 1%".

En cuanto a algunos aspectos económicos, Redrado cuestionó la actual gestión y sostuvo que "se ha hablado mucho de licuadora. Se han pisado muchos gastos. Y eso no se pude mantener mucho tiempo. Un ejemplo son las jubilaciones. Un jubilado que cobra la mínima no puede cubrir ni la mitad de la canasta básica. ¿Otro ejemplo? No se le ha pagado a los generadores de electricidad".

En referencia a la moneda estadounidense, el economista afirmó que hoy en día "tenemos las mismas trabas para adquirir dólares que las que teníamos el 10 de diciembre". "La variable cambiaria es algo a lo que hay que prestarle mucha atención", señaló.

Redrado: la inflación y el "dólar tranquilo"

"¿Sabes por qué el dólar está tranquilo hoy? Cualquier exportador tiene la obligación de liquidar el 80% en el mercado oficial y el 20% en el mercado financiero o contado con liquidación. Esto significa que el mercado de CCL tiene una oferta mensual. Si tomamos que las exportaciones son 6 mil millones por mes, 1.200 millones de dólares se le dan al mercado del contado con liquidación. Es una oferta artificial", explicó.

Redrado: Vamos a llegar al 7% en el mes de julio. La clave más tarde va a ser cómo hacer que baje al 1%"

Por último, comentó sobre los próximos pasos que debería dar el Gobierno: "El obstáculo es lograr leyes que le permitan dar sustento en el largo plazo. Necesitamos leyes de estabilidad macroeconómica, que nos pongan en crecimiento económico. Le falta respaldo legislativo para darnos a todos un horizonte".

¿Se viene una recuperación en "V"?

Según el último informe de la Fundación Capital, que dirigen Redrado y Carlos Pérez, "la actividad económica se retraerá unos 4,3 puntos en 2024, sin considerar el impacto positivo del agro (+1,2 puntos el impacto sectorial, -3,1% contando al agro).

El informe señala que "con ingresos reales similares al 2003/2004 y una revisión de tarifas de servicios públicos que limita el poder adquisitivo de las familias, los sectores vinculados al consumo difícilmente presenten una rápida reactivación.

Asimismo, la falta de un horizonte despejado para la inversión también limitará la dinámica de rubros como la construcción o la producción de bienes de capital. De esta forma, en nuestro escenario base la recuperación económica se demora, previéndose una leve mejora hacia el tercer trimestre, si bien recién en 2025 se recuperará el nivel previo. Así, la salida de la recesión difícilmente tome la forma de una V".

El informe también señala que "el crecimiento se conforma de tres vectores, el consumo (que representa en torno al 70% del producto), la inversión (20%) y las exportaciones (20% adicional, la suma excede el 100% porque las importaciones restan). Actualmente, el único driver que está operando es el último (+13,6% i.a. estimado 2024), mayormente traccionado por la recuperación frente a la sequía, mientras que los primeros dos se contraerían significativamente en 2024 (-6,2% i.a. y - 13,9% i.a., respectivamente). Así, un verdadero crecimiento sostenido requiere de la recuperación del consumo, con una baja de la inflación que permita una recomposición real de los salarios".

También la FC advierte sobre la inflación. "Si bien el registro de marzo nuevamente ha mostrado una baja mensual (11% vs. 13,2% en febrero y 20,6% en enero), todavía se ubica en los dos dígitos, y los próximos meses contarán con importantes subas de regulados que le pondrán un piso de cinco puntos por mes", concluye el informe.