Tras el discurso de Milei, las acciones y los bonos soberanos en dólares operan con altibajos: qué anticipa el mercado

La bolsa porteña cae un 0,3%, tras el discurso realizado ayer por la noche por el presidente Javier Milei en el que anunció que se alcanzó superávit financiero en el primer trimestre por primera vez desde 2009. De esta manera, el índice se ubica ahora en 1195 dólares. En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior marcan altibajos en sus cotizaciones, en una rueda de buen clima de negocios en la plaza de Wall Street.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York operan sin tendencia firme a lo largo de la curva, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcan caídas de hasta 0,9%, encabezadas por el TX26.

Al respecto, Paula Gándara, CIO de Asset Manangment de Adcap Grupo Financiero, señaló que Milei no hizo anuncios significativos para el mercado y que en materia de sorpresas todas las buenas noticias ya están en el precio. Por esta razón, precisó que para que el mercado continúe rolleando piensan en el tratamiento de la Ley Bases y consideró que es muy importante que continúe en buen tono, qué pasa con el Pacto del 25 de Mayo, cómo son las negociaciones que se dan con los gobernadores y el trato con las provincias.

"Un punto que me parece interesante es cuando él dice que no es todo licuadora, acá hay motosierra. Acá si es interesante porque muchos economistas y participantes del mercado estuvieron un poco críticos cuestionando el tema de la recomposición del gasto vis a vis, la recuperación de la economía. El ministro había dicho que la recuperación era en "V" cuando otros están diciendo que quizás no sea de tal manera dada la política monetaria y fiscal tan restrictiva. Acá hay que pensar entonces tres factores: se continúa con la austeridad fiscal con el superávit fiscal, más alguna recuperación, sumado siempre al tratamiento de las leyes en el Congreso y buena capacidad para negociar con las provincias. Así podríamos pensar que el mercado continúe testeando máximos", señaló Gándara.

A nivel local, ayer el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional que el resultado fiscal de marzo base caja trajo un superávit tanto primario como financiero. Yendo a los números, el superávit primario se ubicó en $625.034 millones, alcanzando así en el primer trimestre del año un superávit primario de 0,6& del PBI. En tanto, el superávit financiero fue de $276.638 millones, cerrando el primer trimestre del 2024 con un superávit financiero de 0,2% del PBI.

En marzo, los ingresos totales cayeron 8,6% interanual, con todos los ingresos, a excepción de derechos de exportación y "resto tributarios" (incluye Impuesto PAIS), contrayéndose en términos reales interanuales. El gasto primario cayó 28,6% interanual, con las asignaciones siendo la única cuenta en mostrar un crecimiento real interanual. Las jubilaciones cayeron 30,9% a/a real, los subsidios económicos se contrajeron 20,9% a/a real, las transferencias a provincias cedieron 75,7% a/a real y el gasto de capital se desplomó 86,6% a/a real.

Qué pasa en los mercados del mundo

Los principales índices de Wall Street operan con tendencia positiva, con un mercado que espera que la avalancha de ganancias de las grandes empresas tecnológicas de esta semana saque a las acciones de la crisis que las ha afectado desde principios de año, aunque algunos analistas se muestran con menos esperanzas.

Algunos analistas estiman que es probable que las ganancias de Tesla sean un catalizador para el S&P 500, dado el peso de la acción en el índice. Los resultados, que se publicarán después del cierre del mercado, se consideran fundamentales para el fabricante de vehículos eléctricos de Elon Musk, cuyas acciones se han visto muy afectadas por unas perspectivas de entrega decepcionantes, la cancelación de planes para un modelo largamente esperado de menos de 30.000 dólares y un cambio de estrategia, entre otros vientos en contra.

Como el primero de los "Siete Magníficos" en informar, Tesla prepara el escenario para los resultados muy esperados de Meta, Microsoft y Alphabet más adelante en la semana, aunque algunos sospechan que el impulso de las megacaps se está desvaneciendo.

No obstante, de acuerdo con Portfolio Personal inversiones, no está tan claro que la temporada de balances pueda encarrilar al S&P 500 nuevamente en un sendero alcista, dado que el panorama geopolítico puede complicar las cosas y la situación fiscal de Estados Unidos es delicada, con lo que se puede llegar a ver agravada en caso de tener que aumentar el gasto en estrategias militares.

"Otros de los factores determinantes para el equity es la evolución de la política monetaria. Por el momento, el mercado tiene en precios un recorte de la tasa de referencia este año. En caso de que no haya recortes en 2024 o incluso si llegara haber una suba, podría ser una complicación extra para las acciones. Caso contrario, si hubiera más de un recorte en 2024, podría ser un driver positivo. Por el momento, el clima geopolítico se calmó y el mercado descuenta un solo recorte de la tasa de referencia de política monetaria. Por lo tanto, las expectativas están puestas en la temporada de resultados", indicaron.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street operan con resultados positivos. Así, el S&P 500 gana 1,11%; el industrial Dow Jones avanza 0,63%; y el tecnológico Nasdaq sube 1,46%.

Merval

El Merval marca una baja de 0,3%. En este contexto, los descensos de las acciones líderes son registrados por Edenor (-1,4%); Pampa Energía (-0,5%); y Transportadora de Gas del Sur (-0,4%).

ADRs

Los papeles de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street se negocian con tendencia mixta. De esta manera, las ganancias son para Despegar (3,1%); Mercado Libre (2,6%); y Globant (1,6%); mientras que las pérdidas son para Edenor (-3%); Irsa (-2,2%); y Ternium (-1,8%).

Bonos

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.162 puntos básicos.