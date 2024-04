Las reservas vuelven a ser positivas, pero alertan por la vigencia del cepo cambiario: que pasará con el dólar

El dólar blue se vende este miércoles con una suba de cinco pesos, a $1035 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.052 y el MEP se ofrece en $1007.

En los últimos meses, Argentina fue sido testigo de un fenómeno económico que capturó la atención de los analistas: el retorno en cuatro meses a un saldo positivo en las Reservas Internacionales Netas (RIN). Este cambio fue impulsado por una serie de factores que convergieron para alterar el panorama financiero del país, con un Banco Central que desempeñó un papel crucial en este giro, y con compras significativas en el mercado de cambios que elevaron las Reservas a su nivel más alto desde fines de abril de 2023.

No obstante, fuentes de mercado relevadas por iProfesional destacaron que, aunque las Reservas experimentaron un crecimiento impresionante, fue realizado en el marco de un cepo y postergaciones de pagos a importadores. Además, la sostenibilidad de esta recuperación depende en gran medida de la continuidad de las políticas de control cambiario y de las expectativas de devaluación.

Si bien los analistas coinciden en que el corto plazo presenta perspectivas favorables, impulsadas principalmente por la liquidación de la cosecha gruesa, que podría incrementar aún más el stock de RIN, advirtieron por los riesgos a mediano plazo, como el atraso del tipo de cambio real y la volatilidad en los precios de commodities clave como la soja y el maíz. Estos factores, junto con la depreciación de las monedas emergentes, podrían ejercer presión sobre el mercado de cambios.

En este sentido, los expertos subrayaron la importancia de las expectativas de los productores y tenedores de granos. A pesar de que las autoridades podrían ofrecer incentivos para fomentar la liquidación, la percepción de una posible devaluación del peso podría disuadir a los productores de vender sus productos, lo que a su vez afectaría la dinámica del mercado de cambios. En resumen, la situación actual de las reservas argentinas es un delicado equilibrio entre la confianza económica y la incertidumbre cambiaria.

Las reservas vuelven a ser positivas, pero alertan por la vigencia del cepo cambiario

¿El Mecon la ve?

De acuerdo con la consultora Invecq, las reservas netas (RIN) volvieron a terreno positivo. Con un BCRA que compró u$s 600 millones en el mercado de cambios la semana pasada, que se suman a los más de 424 millones de dólares, las RIN cerraron en u$s 730 M, el valor más alto desde fines de abril 2023; lo cual no debería sorprender: desde el 11 de diciembre, la autoridad monetaria acumula compras netas por u$s 14.000 millones en el MULC, lo que permitió una notable recuperación en el nivel de reservas.

Según la consultora, las perspectivas de corto plazo son favorables: el volumen de exportaciones liquidadas debería repuntar con la cosecha gruesa, y por ende el BCRA podría incrementar aún más el stock de RIN. Aunque algunos factores matizarían esta mejora.

"En particular: el gobierno deberá pagarle u$s 1.900 millones al FMI a fines de abril; la demanda de divisas por importaciones debería crecer; y, a mediano plazo, la situación será menos holgada, dado que el atraso del tipo de cambio real, la baja en el precio de la soja y el maíz, y la depreciación de las monedas emergentes presionarán al MULC", indicaron.

Por último, en relación con la Argentina, el FMI estimó una contracción del PBI de 2,8% i.a. en 2024, y un crecimiento de 5% en 2025. Respecto a la inflación, se proyecta que cierre el año en 149% i.a., para luego caer a 45% en 2025. De acuerdo con la consultora, ambos datos parecen optimistas, este año la actividad caería 4%, y los precios minoristas subirían 180% i.a. -en los dos casos asumiendo éxito en el plan de estabilización-.

¿Qué explica la recuperación de las Reservas?

Para la consultora Ecolatina, en primera instancia, las Reservas Brutas crecieron u$s 4.000 millones durante el primer trimestre de 2024 y la explicación se encuentra en las holgadas compras netas que registró la autoridad monetaria en el MULC y, en menor medida, el ingreso del desembolso del FMI neto de los pagos.

Sin embargo, detallaron que el incremento fue parcialmente compensado por pagos de vencimientos en dólares del Tesoro, erogaciones a otros Organismos Internacionales y el paulatino desarme de las posiciones que tenía la autoridad monetaria en el BIS.

El desafío del Gobierno pasa por alinear las expectativas de los exportadores, importadores y los agentes sobre el sostenimiento del crawling peg al 2%.

"La posición compradora neta en el MULC fue clave para este desempeño. No obstante, el sostenimiento de las compras y la brecha cambiaria dependen de la vigencia del cepo y las expectativas de devaluación. Durante los últimos cuatro meses, las compras del BCRA se apalancaron en una demanda reprimida por el pago escalonado del 25% para el grueso de las importaciones (sumado a restricciones cruzadas MULC-CCL)", observaron.

Como consecuencia, indicaron que durante diciembre-febrero el ratio importaciones pagadas/devengadas fue tan sólo del 28% (mínimo histórico para la serie iniciada en 2003) y se acumuló nueva deuda comercial por u$s9.400 millones, cifra que supera los cerca de u$s 8.000 millones adjudicados por BOPREAL.

¿Qué pasará con el dólar?

Desde Ecolatina sostienen que que la dinámica de la brecha cambiaria en el marco del cepo depende más de los flujos que de los fundamentos macroeconómicos o las novedades político-legislativas. Y para que perdure esta dinámica durante el segundo trimestre, será esencial lo que ocurra con la liquidación de la cosecha gruesa: no sólo se pondrá en juego la recuperación de las Reservas Internacionales necesarias para la eventual unificación cambiaria, sino también la estabilidad de la brecha cambiaria.

En números, precisaron que la liquidación de divisas del agro durante el segundo trimestre suele mostrar un incremento del 60% contra el primer trimestre gracias a la comercialización de la cosecha gruesa.

"Si bien las autoridades podrían ofrecer mayores incentivos a los productores para fomentar la liquidación (ejemplo de ello es la reciente reducción de alícuotas para insumos importados), la cuestión pasa por las expectativas: el esquema se considerará sostenible siempre y cuando los tenedores de los granos no perciban que puede ocurrir un nuevo salto discreto del tipo de cambio oficial en el corto plazo. En pocas palabras, frente a una expectativa de devaluación, no hay incentivo que sea suficiente", anticiparon.

En suma, concluyeron que el principal desafío pasará por alinear las expectativas de los exportadores, los importadores y los diferentes actores del mercado financiero sobre el sostenimiento del crawling peg al 2% mensual.

"Con un tipo de cambio real apreciándose un 41% desde el 13 de diciembre, se entiende el esfuerzo del equipo económico por dar señales de una desaceleración de la inflación mayor a la esperada, en vista de apaciguar expectativas de un tipo de cambio real más castigado a futuro. En tal sentido, resultará imprescindible implementar medidas para evitar cambios disruptivos que distorsionen la dinámica del esquema cambiario vigente", finalizaron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1035 para la venta y a $1015 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.052 y el MEP se ofrece en $1007.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $892,50.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $873.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.428.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: