El Banco Central volvió a bajar la tasa y la llevó a 50%: cómo queda el interés del plazo fijo

El directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso otra reducción de la tasa de política monetaria, apenas una semana después del último anuncio. De esta forma, la tasa de los Pases Pasivos a un día de plazo pasó de 60% a 50% de TNA a partir de hoy.

El BCRA explicó que para tomar la decisión se tuvo en cuenta "el contexto financiero y de liquidez" y se fundamentó "en el rápido ajuste de expectativas de inflación, en el afianzamiento del ancla fiscal, y en el impacto monetario contractivo derivado de la estacionalidad en los pagos externos del Tesoro del trimestre en curso".

La semana pasada, la tasa nominal anual (TNA) de referencia cayó desde 70% hasta el 60%, por lo que esa baja notoria comenzó a reflejarse en el plazo fijo tradicional, que cayó hasta alrededor del 50% de TNA.

Ahora, el TNA de referencia cayó desde 60% hasta 50%, por lo que el plazo fijo tradicional rendirá poco más del 40%.

En menos de un mes hubo tres bajas de tasas. Además de la de la semana pasada, hubo una previa el 11 de abril. Y este número se amplía si se toma en cuenta el último mes y medio. Al comenzar marzo se ubicaba en el 100% de TNA y han descendido en la actualidad hasta el 50%.

La tasa mensual de los Pases ahora es del 4,2%, cuando previamente era del 5%. En paralelo, se prevé que el Índice de Precios al Consumidor arrojará un aumento del 8%, contra el 11% que había dado en marzo, mientras que la política cambiaria mantiene el "crawling peg" cercano al 2% mensual para la corrección del valor del dólar.

Por su parte, la tasa efectiva anual (TEA) de los Pases ahora es del 64,8%, contra una inflación anual esperada del 190% para todo 2024 y una suba del tipo de cambio del 124% para el mismo período, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA.

¿Qué harán los ahorristas?

Ahora bien, ante un escenario en el que la tasa del plazo fijo se ubicará en torno al 50% al año (TNA), 10 puntos porcentuales menos de lo que venían pagando hasta ahora, los ahorristas comienzan a preguntarse cuánto le estará sirviendo realizar un depósito en pesos. Sobre todo, porque la renta se ubica cada vez más negativa respecto a la inflación.

El dato a tener en cuenta es que el precio del dólar se encuentra planchado en todo el 2024, en torno a los $1.000, por lo que en el segmento libre avanza sólo 2% en los primeros 4 meses del año. En resumen, igual el plazo fijo tradicional le está ganando por "goleada".

Por este tema, ante la falta de alternativas que sirvan para ganarle a la inflación, para los economistas el plazo fijo tradicional sigue sirviendo en este escenario, más allá que su renta sea negativa frente al avance de los precios de la economía.

"La lógica es la misma que venía en los últimos meses: no conviene porque te gana la inflación, pero sí sirve desde el punto de vista que le gana a la devaluación mientras el Gobierno no deprecie más rápido a la moneda. Algo que hasta uno o dos meses más no debería ocurrir. Por ende, desde ese lado conviene el plazo fijo. De hecho, hoy son pocos instrumentos y muy riesgosos los que le ganan a la inflación, por lo cual, antes de no hacer nada, un depósito a 30 días puede aminorar el efecto del índice de los precios al consumidor", resume a iProfesional, Andrés Salinas, economista e investigador de la Universidad de La Matanza (Buenos Aires).