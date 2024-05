El BCRA refuerza sus Reservas, pero analistas alertan por la deuda con los importadores: qué anticipan para el dólar

En la primera rueda de la semana, el dólar blue se vende este lunes con una suba de cinco pesos, a $1045 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.120 y el MEP se ofrece en $1064.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) experimentó un notable incremento en sus reservas, impulsado por una serie de maniobras financieras que generaron tanto alivio como inquietud entre los analistas. La entidad monetaria compró una cantidad significativa de dólares en el mercado spot, cifra que sorprendentemente coincide con los montos de importaciones devengadas, pero no pagadas. Este paralelismo plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la estrategia del BCRA y la verdadera naturaleza de estas compras.

Los expertos señalaron que, a pesar de la implementación de los Bopreal y la reducción aparente de la deuda comercial, las restricciones cambiarias vigentes podrían estar ocultando una realidad menos optimista. La discrepancia entre las importaciones pagadas y las devengadas sugiere que la acumulación de reservas podría estar fundamentada en una nueva deuda comercial, lo que a largo plazo podría ejercer presión sobre el tipo de cambio.

A medida que los datos macro comienzan a reflejar un incremento en la compra de bienes en la frontera y una posible sobrevaloración del peso, los expertos alertan sobre los riesgos de mantener un tipo de cambio real unificado sin provocar una volatilidad excesiva. Este delicado equilibrio entre la acumulación de reservas y la estabilidad cambiaria será crucial para el futuro económico de Argentina.

¿Por qué compra dólares el BCRA?

De acuerdo con un informe de la consultora 1816, el BCRA compró u$s 11.400 millones en el spot entre la devaluación de diciembre y fin de marzo, un monto casi idéntico a los u$s 11.100 millones de importaciones devengadas, pero no pagadas a través del MULC en ese período, o en otras palabras, en los primeros 4 meses de Milei el 100% de las compras de BCRA fueron apalancadas en la deuda comercial acumulada por el sector privado.

Según los expertos, a diferencia del incremento de deuda externa comercial, que se puede pensar como una medida para "ganar tiempo" hasta que la estacionalidad del comercio exterior empiece a jugar a favor del Central en el spot, la expansión del crédito privado en dólares debería considerarse como un factor más sostenible de acumulación de reservas, siempre y cuando siga creciendo la confianza en la macro y, por ende, en el sistema financiero.

El BCRA refuerza sus Reservas, pero analistas alertan por la deuda con los importadores

"Se trata de un círculo virtuoso", explicaron, producto que, al aumentar los depósitos privados en dólares, cae el riesgo de una corrida y los bancos se sienten más cómodos sin tener disponibilidades por el 100% de los depósitos, las empresas exportadoras aprovechan para financiarse "barato" en dólares y el BCRA compra esas divisas.

Para 1816, justamente gracias a este flujo es que las reservas netas del BCRA llegaron a estar casi en terreno positivo antes del pago al FMI del 30 de abril por u$s 2.800 millones. Y precisaron que descontando los pagos de Bopreal de los próximos 12 meses (en línea con la metodología del FMI), las reservas netas rondan ahora los u$s -2.800 millones, una cifra considerablemente menos dramática que los u$s -11.200 millones con los que comenzó la actual administración.

"Mientras siguen mejorando las cuentas externas, no dejamos de notar otra tendencia menos alentadora: el stock de préstamos en dólares por consumos con tarjeta de crédito superó los u$s 435 millones el viernes pasado, máximo desde 2018. Este indicador es un proxy muy bueno de los egresos por la cuenta corriente turística y sugiere que Argentina empieza a estar algo cara en dólares", observaron.

En otras palabras, para 1816 ya no se trata solo de noticias en los medios sobre viajes a la frontera para comprar bienes: los datos macro empiezan a dar cuenta del mismo fenómeno. En los próximos meses habrá que tener en cuenta esta variable a la hora de pensar en qué nivel de Tipo de Cambio Real podría unificarse sin un riesgo desmedido de volatilidad.

La incómoda aritmética de los dólares comerciales

De acuerdo con GMA Capital, el equipo económico asumió conociendo el delicado contexto de las reservas netas del BCRA (- u$s 11.000 millones al 7 de diciembre) y de la presencia de un cepo draconiano. La deuda de importadores al 13 de diciembre, según el Padrón de Deuda Comercial, representaba un pasivo de u$s 13.600 millones.

La instrumentación de los Bopreal fue el camino elegido para hacer frente a esta problemática. A pesar de que hasta el momento se emitieron u$s 8.197 millones de las 3 series, lo que implicaría una reducción del 60% de aquel stock inicial, las apariencias podrían ser engañosas mientras que las restricciones cambiarias persisten.

La estimación de expertos se da en medio de una importante apreciación del tipo de cambio real que comienza a complicar la recuperación económica

Para el bróker, el caso más llamativo es el del gap de comercio exterior en las compras al resto del mundo, dado que en el período diciembre-marzo la diferencia entre importaciones pagadas y devengadas ascendió a u$s 11.095 millones.

"En simultáneo, desde la devaluación del 13 de diciembre el Central logró acumular u$s 11.374 millones hasta marzo. ¿Entonces las compras oficiales de esta nueva gestión están explicadas por nueva deuda comercial?", cuestionaron al igual que la consultora.

"Esto es difícil saberlo a ciencia cierta", comentaron, porque las estimaciones del incremento de los compromisos de importadores podrían estar sobreponderadas. Como la brecha entre el "contado con liqui" y el dólar importador promedió 7% en marzo, no pueden terminar de descartar que parte de los compradores de bienes extranjeros hayan cancelado sus pagos vía CCL.

Relacionado con este tema y con la búsqueda de soluciones de ingeniería financiera para resolver parte del stock de deuda producto del cepo, el BCRA anunció que las empresas con dividendos retenidos podrán suscribir al Bopreal Serie 3.

La medida alcanza tanto a las firmas con dividendos pendientes de pago a accionistas no residentes, como también a los no residentes que hayan cobrado utilidades en pesos en el país. A diferencia de los importadores, estos potenciales demandantes del Serie 3 no tendrán acceso al CCL por la diferencia entre el VN y la cotización en el mercado secundario.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1045 para la venta y a $1025 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.121 y el MEP se ofrece en $1072.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $899.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $881.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.438,40.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: