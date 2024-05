El Banco Central anunció que este martes comenzó a circular el nuevo billete de máxima denominación de $10.000, algo que es tomado como positivo por los distintos actores económicos, debido a que permitirá utilizar y transportar menor cantidad de papeles para efectuar pagos y otras transacciones. El "Lado B" de ello es que se advierte que esta cifra "ayuda pero que no alcanza" para solucionar los problemas de efectivo, por lo que analistas opinan cuál debe ser el más alto valor a emitir.

Allí se sugieren alternativas como la de emitir unidades de hasta $100.000, en la que surgen ciertas contradicciones por el mayor incentivo que se estaría dando a su utilización en la economía informal. Incluso, se desliza la posibilidad de sacar tres ceros a la moneda.

Lo cierto es que la elevada inflación de los últimos años generó una pérdida notable del poder de compra del peso argentino, y se requieren mayores cifras para sumar a las billeteras.

En resumen, el BCRA detalló que pone en circulación el nuevo billete de $10.000, con las imágenes de Manuel Belgrano y de María Remedios del Valle, heroína de la Guerra de la Independencia, que será distribuido progresivamente desde este martes a través de la red de sucursales bancarias y cajeros automáticos de todo el país.

"Este billete de $10.000, así como el de $20.000 con la imagen de Juan Bautista Alberdi, que entrará en circulación en el último trimestre del año, facilitará las transacciones entre los usuarios, hará más eficiente y menos costosa la logística del sistema financiero y permitirá reducir significativamente los costos de adquisición de los billetes terminados", resumió la entidad monetaria.

De acuerdo a fuentes del Banco Central consultadas por iProfesional, por el momento, "no está planificado lanzar mayores denominaciones a las anunciadas".

Mientras tanto, los expertos consultados por este medio opinan que las nuevas cifras monetarias previstas sirven para agilizar las transacciones, pero no alcanzan para solucionar el problema de efectivo. De hecho, ni siquiera uno de $10.000 cubre el valor de una cena en restaurante "barato" para dos personas, ni un kilo de helado artesanal o de café molido, una pizza grande u otro consumo cotidiano.

Incluso, desde que se anunciaron estos papeles el pasado 11 de enero hasta la fecha, ya perdieron un poder adquisitivo de alrededor de 35% del valor original. Por lo que, a valores actuales ajustados por inflación, los nuevos papeles de cifra más elevada que acaban de comenzar a circular deberían equivaler a un ejemplar de $15.000.

El nuevo billete de $10.000 servirá para resolver varias transacciones, pero no es suficiente, según los expertos por el nivel de inflación.

Impacto de los billetes de $10.000

Antes que nada, se debe resaltar que el papel de $10.000 mejorará la situación actual del manejo de un gran volumen de efectivo que tiene un poder de compra muy bajo, porque equivale a 5 unidades de la que era hasta el momento la máxima denominación ($2.000).

De esta manera, los usuarios, comercios y bancos requerirán utilizar, almacenar y transportar menos cantidad de papeles, como así también los cajeros automáticos incrementarán su capacidad operativa para dispensar dinero.

"Me parece que el billete de $10 mil está bien que salga ahora, es el primer paso, porque no se podría sacar un billete de $50.000 en estos momentos, porque dejaría sin transaccionalidad a la economía, es decir, no habría cambio para dar", justifica a iProfesional Augusto Ardiles, ex director de la Casa de la Moneda.

De hecho, en la segunda quincena de abril, según los últimos datos oficiales del BCRA, aumentó 30% la cantidad de billetes emitidos de $2.000, que equivale a que comenzaron a circular 220 millones de unidades nuevas de esta cifra, para alcanzar un total de 954,60 millones de ejemplares en circulación.

Aunque ese volumen sigue siendo acotado, ya que los de $1.000 son los de mayor presencia, porque hoy representan más del 50% de todos los billetes en la calle y los bancos, con un total disponible de 6.150 millones unidades.

"Creo que no está mal que el billete de $10.000 sea el de mayor denominación, siempre y cuando la inflación siga bajando y el dólar se mantenga estable", acota a iProfesional Javier Dicristo, gerente de Inversiones de Banco Meridian.

Para los economistas, la economía argentina requiere billetes de $50.000 y $100.000 para poder realizar pagos superiores a los consumos cotidianos en un comercio.

Pesos: billetes de más valor pedidos por economistas

A la hora de conocer qué billetes de máxima denominación que deberían salir a la calle en estos momentos, según los economistas, la coincidencia generalizada es que se requieren unidades de $50.000, como mínimo. Incluso, se desliza que sería necesario uno de $100.000.

"Desde mi óptica Argentina, tiene que ir a un billete de $20.000, que llegará en unos meses, y escalar luego a unidades de $50.000 y $100.000, que van a terminar siendo, en base a proyecciones de inflación y dólar de acá a 18 meses, a un equivalente de un papel de hasta 60 a 70 dólares, que me parece que sería un cono monetario adecuado", resume Ardiles.

Para Fernando Baer, economista de la consultora Quantum, en principio, "uno podría pensar en algo acorde a lo que habitualmente circula en la región, que son los billetes equivalentes a 40 a 60 dólares, pero no es taxativo. El de $10.000 ayuda a mejorar el manejo del circulante, descomprime bastante teniendo en cuenta las denominaciones actuales".

De hecho, el nuevo papel que tiene a Manuel Belgrano como imagen destacada, representa alrededor u$s9,6, en el mercado libre del dólar.

"En plena Convertibilidad, la Argentina llegó a tener en circulación un billete equivalente a 100 dólares estadounidenses, valor en la actualidad representaría alrededor de $100.000. En rigor, la tecnología ha cambiado la dinámica de las transacciones y en la actualidad podría afirmarse que no son necesarios billetes de esa magnitud, salvo en operaciones informales", reflexiona a iProfesional Andrés Méndez, director de AMF Economía.

Y agrega como comparativo: "Si se toma al billete de $1.000, que fue lanzado en diciembre de 2017, y se actualiza su valor por la canasta de bienes y servicios que se adquiría en ese momento con dicho papel, hoy debería tener un poder de compra equivalente a los $50.000".

Claro que se considera que esta cifra quedará de nuevo "chica" dentro de un año por la inercia inflacionaria, que si bien ha descendido en los últimos meses, se ubica ahora en torno al 7% mensual.

Si se tiene en cuenta al valor en dólares, el billete de $10.000 representa unos u$s9. Una cifra muy baja respecto a las otras monedas regionales.

¿Nuevo billete de...$100?

Por el lado de algunos ejecutivos de bancos privados y ex funcionarios expertos en el tema monetario, le revelan a iProfesional que pensar en papeles de más alto valor puede traer inconvenientes de otro tipo, debido a que también puede solucionarles un problema a distintas actividades ilegales para canalizar sus ingresos y también surgir nuevamente las falsificaciones de dinero.

Incluso, también se propone sacarle tres ceros a la moneda para tener billetes de hasta "$100", una denominación que es acorde a las cifras máximas que circulan en Estados Unidos y Europa.

"El billete de mayor denominación que debería circular, siendo disruptivo, es uno de 100 pesos, porque lo que debería apuntar Argentina para disminuir la informalidad es a bajar la nominalidad, no subirla. De hecho, en Estados Unidos y Europa no se suele pagar con un billete de 100", dice a este medio un ejecutivo de un importante banco privado.

Y agrega: "En Argentina, un papel de $50.000 sería importante y el límite tolerable hoy, pero hay que tener cuidado con los billetes de alta denominación porque salen de circulación ya que se los queda como reserva la economía en negro: juego, droga, entre otras actividades ilegales. O sea, resuelve el problema el primer día, pero después empiezan a salir de circulación. Pasó en Europa con el de 500 euros, que debieron dejar de imprimirlo".

Por su parte, Ardiles concluye: "Después de este periodo de estabilización que estamos viviendo, y siempre y cuando la decisión no sea dolarizar sino tener una competencia de monedas que Milei estaba expresando, y de la que estoy de acuerdo, me parece que deberíamos quitarle 3 ceros a la moneda y que el billete de $100.000 se transforme en uno de $100, para hacer más fácil a la nominalidad de la economía".