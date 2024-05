Caputo, en una encrucijada: apreciar al peso sosteniendo el "crawling peg" o devaluarlo mejorando la competitividad

El dólar blue se vende este miércoles con una suba de cinco pesos, a $1045 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.094 y el MEP se ofrece en $1048.

El Gobierno continúa avanzando en su audaz estrategia cambiaria-monetaria, gracias a un BCRA que sostuvo su racha compradora; una brecha que se mantuvo estable en niveles bajos; y con contratos a futuro del dólar que siguen descontando un crawling peg del 2% en lo inmediato, aunque con tasas forward por encima del deslizamiento cambiario oficial.

Al respecto, de acuerdo con un informe de Ecolatina, la firme acumulación de Reservas del BCRA se sostiene en una histórica posición compradora neta en el MULC, marcando un récord durante el primer cuatrimestre de 2024. Y "varios son los factores que ayudan a explicar este desempeño", segú precisaron. Para la consultora, el principal motivo es el apalancamiento en el esquema de pagos de 25% para el grueso de las importaciones de bienes. La liquidación de divisas del agro se torna fundamental para empalmar con una demanda creciente de divisas y sostener la dinámica compradora que viene mostrando la autoridad monetaria.

"No obstante, con un tipo de cambio real apreciándose un 43% a la fecha y un fuerte sendero de reducción de tasas del BCRA, afectando el rendimiento del carry en dólares, el principal desafío del gobierno pasará por alinear las expectativas de los exportadores, importadores y los diferentes actores del mercado financiero sobre el sostenimiento del crawling peg al 2% mensual", observaron.

Por tal razón, precisaron que el principal desafío pasará por alinear las expectativas de los exportadores, los importadores y los diferentes actores del mercado financiero sobre el sostenimiento del crawling peg al 2% mensual.

"Con un tipo de cambio apreciándose un 43% desde el 13 de diciembre, se entiende el esfuerzo del equipo económico por dar señales de una desaceleración de la inflación mayor a la esperada, en vista de apaciguar expectativas de un tipo de cambio real más castigado a futuro. En tal sentido, resultará imprescindible implementar medidas para evitar cambios disruptivos que distorsionen la dinámica del esquema cambiario vigente", finalizaron.

Caputo, en una encrucijada: apreciar al peso sosteniendo el "crawling peg" o devaluarlo mejorando la competitividad

Se recuperan las Reservas

Para Ecolatina, la autoridad monetaria finalizó abril con Reservas Brutas en u$s27.574 millones, lo que representó una mejora de u$s6.365 millones respecto del 7 de diciembre pasado.

"¿Qué explica este aumento de las Reservas? La posición compradora neta en el MULC fue clave para este desempeño. Sólo en abril, la autoridad monetaria acumuló compras por u$s3.348 millones y acumula en los primeros cuatro meses del año u$s11.859 millones, récord histórico para la serie que inicia en 2003", observaron.

Además, precisaron que se registró una oferta elevada fruto en gran medida de la recuperación del agro, con una liquidación del orden de los u$s 6.432 (+23% respecto a la sequía 2023), y una notable mejora en el saldo de divisas del sector energético, que logró revertir un balance deficitario de dos años, fundamentalmente por un desplome de las cantidades importadas (-64% i.a.). Y en marzo se comenzó a registrar un repunte de las financiaciones locales otorgados a privados (dirigidas a la industria petroquímica), significando un ingreso neto de u$s 674 millones, el más elevado desde diciembre del 2017.

Más allá de esto, señalaron que la principal explicación sigue estando en una demanda de divisas reprimida por el pago escalonado del 25% para el grueso de las importaciones (sumado a restricciones cruzadas MULC-CCL). Producto de este esquema, el ratio de importaciones pagadas/devengadas viene creciendo paulatinamente, alcanzando el 61% de las compras externas durante marzo (vs 17% en diciembre).

"Por tal motivo, sostenemos que el éxito de la estrategia cambiaria monetaria del Gobierno depende de la liquidación de divisas proveniente de la cosecha gruesa: no sólo se pondrá en juego la recuperación de las Reservas Internacionales necesarias para la eventual unificación cambiaria, sino también la estabilidad de la brecha cambiaria (recordar que el 20% de la oferta se vuelca al CCL). En números, la liquidación de divisas del agro durante el segundo trimestre suele mostrar un incremento del 60% contra el primer trimestre gracias a la comercialización de la cosecha gruesa", concluyeron.

El mercado acompaña

De acuerdo con un informe de la ALyC Cohen, el mercado se muestra cada vez más confiado en el plan del gobierno para ordenar la economía con eje en la política fiscal, la recuperación de reservas internacionales y el control de la inflación que espera una fuerte desaceleración para los próximos meses.

El desafío del Ministro pasa por alinear las expectativas de los exportadores, importadores y los agentes sobre el sostenimiento del crawling peg al 2%.

"Si bien el control de cambios continúa y es poco probable que se relaje en lo que resta del año, la brecha cambiaria continuó muy cerca de la banda inferior y estable, en tanto que las perspectivas de devaluación siguen ancladas y no se esperan grandes movimientos confiando en que el BCRA no se moverá de la política cambiaria que viene llevando adelante y que el atraso del tipo de cambio no será un factor de riesgo", apuntaron.

De acuerdo con el bróker, en mayo continuará la buena performance del mercado, que confía que los datos económicos seguirán evolucionando favorablemente y estimaron que la inflación de abril continuará desacelerando.

"Esperamos que la brecha siga estable de cara a la temporada alta de las liquidaciones del agro. El fortalecimiento de las reservas, en conjunto con la venta del CCL producto del esquema 80/20, y la mayor absorción fiscal por retenciones deberían ser suficientes para mantener contenida la demanda de dólares", finalizaron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1045 para la venta y a $1025 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.094 y el MEP se ofrece en $1048.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $900.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $881,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.440.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera: