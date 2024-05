A la espera de más definiciones políticas, el Merval y los bonos soberanos en dólares extienden las pérdidas

La bolsa porteña registra una caída del 0,2%, marcando así la cuarta sesión consecutiva de pérdidas. Esta tendencia negativa se debe a la incertidumbre de los inversores respecto a la aprobación de la Ley de Bases, actualmente en debate en el Senado. La preocupación sobre el futuro de esta legislación clave está impactando la confianza del mercado. En la plaza externa, las acciones de empresas argentinas que se negocian en el exterior marcan mayoría de subas de hasta 2,7%, en una rueda de clima de negocios dispar en la plaza de Wall Street.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares bajo legislación Nueva York operan con mayoría de resultados en rojo a lo largo de la curva de hasta 0,5%, liderados por el Global 30, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER marcan caídas de hasta 0,9%, encabezadas por el TX26.

A nivel local, en el marco del debate en comisión en el Senado, donde el oficialismo busca obtener dictamen para debatir la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara Alta, se dispuso a llamar a un cuarto intermedio, posponiendo así hasta la semana que viene la posibilidad de concretar el dictamen. Fuentes parlamentarias indicaron que los bloques opositores buscarían introducir modificaciones a los proyectos que ya cuentan con media sanción en Diputados, por lo que, de proponerse estos cambios en el Senado, ambas propuestas volverían a la Cámara Baja.

Por otro lado, el BCRA adjudicó VNO u$s1709 millones de la Serie 3 de Bopreal, acumulando así para la serie un total de VNO u$s 2905 millones. Del total adjudicado en esta ocasión, la autoridad monetaria comunicó que VNO u$s 1640 millones vinieron por parte de empresas que demandaron Bopreal para giro de utilidades, mientras que apenas VNO u$s 69 millones provinieron por parte de empresas con deuda comercial por importaciones. El CCL implícito en la operación se ubicó en torno a los $1330. El remanente por adjudicar queda en VNO u$s 95 millones y será licitado la semana que viene.

Qué pasa en los mercados del mundo

Los principales índices de Wall Street operan con tendencia mixta, con un mercado que sigue atento al debate sobre si la Reserva Federal podría postergar el recorte de las tasas de interés este año, dadas las posibilidades de un "no aterrizaje" para la economía. En este sentido, el jefe de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que prevé un único recorte de tipos a finales de este año, pero se hizo eco de la preferencia de su colega Mary Daly por esperar una señal más sólida de que las presiones sobre los precios están disminuyendo.

La creciente convicción de que la Reserva Federal podría recortar las tasas de interés antes de lo esperado (dadas las recientes señales de un enfriamiento del mercado laboral) ha mejorado el humor entre los operadores del NYSE.

A la espera de más definiciones políticas, el Merval y los bonos soberanos en dólares extienden las pérdidas

Por otro lado, la última encuesta sobre la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan publicada hoy reveló una caída del 13% en la confianza general durante mayo. La lectura del índice para el mes fue de 67,4, su nivel más bajo en seis meses, y muy por debajo de las expectativas de los economistas de una lectura de 76,2.

Las expectativas de inflación para el año próximo alcanzaron el 3,5% en el informe del viernes, frente al 3,2% del mes anterior. Las expectativas de inflación a largo plazo aumentaron al 3,1%, frente al 3% del mes anterior.

Wall Street

Los principales índices de Wall Street operan con resultados dispares. Así, el S&P 500 gana 0,19%; el industrial Dow Jones avanza 0,33%; y el tecnológico Nasdaq cae 0,06%.

Merval

El Merval marca una baja de 0,2%. En este contexto, los descensos de las acciones líderes son registrados por Transportadora de Gas del Norte (-1,7%); Cablevisión (-1,7%); e YPF (-1,4%).

ADRs

Los papeles de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street se negocian con mayoría de resultados positivos. De esta manera, las ganancias son para Loma Negra (2,7%); Irsa (2,4%); y Banco Supervielle (2%).

Bonos

Riesgo país

El riesgo país se ubica en torno a los 1.270 puntos básicos.