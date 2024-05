Senado: el Gobierno no logró dictamen, se demora la Ley Bases y peligra el Pacto de Mayo

Luego de una semana de idas y venidas en el plenario de comisiones en el Senado, el Gobierno de Javier Milei no logró emitir un dictamen de comisión por la Ley Bases y por el Paquete Fiscal, por lo cual la discusión se postergó para el lunes a las 16 y ya no se podría tratar en el recinto de la Cámara alta el jueves próximo por falta de tiempo reglamentario. También peligra así el Pacto de Mayo que el Presidente convocó para el 25 de mayo en Córdoba.

El consenso principal fue que los dos proyectos de ley sufrirán varios cambios en su redacción y eso obligará a la nueva redacción a volver a la Cámara de Diputados, que es la cámara iniciadora. Hay consenso para que esta apruebe todos los cambios que salgan del Senado.

Ley de Bases: no hubo dictamen y peligra el Pacto de Mayo

Según pudo saber iProfesional, la principal discrepancia entre el oficialismo y la oposición dialoguista fue la restitución del impuesto a las Ganancias, que afecta fundamentalmente a provincias patagónicas y que no tenía consenso en una mayoría de senadores. Seguramente no saldrá ese impuesto tal como lo dispuso Diputados y el piso para pagar el impuesto sería mayor en los salarios, aunque no hay nada definido.

Además, los 33 senadores de Unión por la Patria faltaron a la sesión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Ezequiel Atauche. El bloque kirchnerista se adhirió al paro en señal de rechazo al gobierno de Milei y del debate de las leyes Bases y Paquete Fiscal.

Finalmente, se pasó la discusión para el lunes próximo a las 16 y así no darían los plazos para llegar a sesionar en el recinto del Senado el jueves 16, porque se necesitan siete días hábiles desde el despacho de comisión.

Blanqueo de capitales y el RIGI, en duda

Entre muchas discusiones y discrepancias, también existen profundas diferencias sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que les facilita el acceso a los insumos y exime de impuestos a inversiones de capitales de más de 200 millones de dólares y puede perjudicar la competitividad de empresas locales. De todos modos, eso se podría subsanar con una nueva ley que beneficie con rebajas de impuestos a las Pymes o industrias locales.

Los 33 senadores de Unión por la Patria se adhirieron al paro y no estuvieron presentes en una nueva reunión de comisión.

También hubo cuestionamientos sobre el blanqueo de capitales para determinar la procedencia y disipar las sospechas del origen en el narcotráfico o la corrupción. En ese caso, podría corregirse con un DNU reglamentario que precisara las normas de prevención.

En el origen de su mandato, Milei dijo que quiere el ingreso de dólares sin importar la procedencia y eso despierta sospechas en legisladores como Carolina Losada, de Santa Fe, donde el principal conflicto es el narcotráfico.

Sin embargo, según confió a iProfesional un senador de La Libertad Avanza, "hubo diferencias en muchísimos temas porque cada bloque planteaba diferencias en una cosa diferente y todos se miraban el ombligo: pareciera que cada uno sale con algo diferente para tener su protagonismo".

De hecho, también surgieron discusiones sobre modificaciones al monotributo, a la moratoria impositiva, a la reglamentación de la selección de las obras públicas que se reanudarían luego de la emergencia y la reformulación de organismos a ser disueltos por el Poder Ejecutivo.

Lo cierto es que la sesión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Atauche, deberá conformar un dictamen junto a las comisiones de Legislación General, y Asuntos Constitucionales, encabezadas por Bartolomé Abdalá y por Juan Carlos Pagotto, ambos de La Libertad Avanza.

Pero este jueves se convocó a un cuarto intermedio hasta el lunes a las 16 y se desconoce cuándo se podrá lograr un consenso para que el proyecto pase al recinto. Lo cierto es que tendrá una serie de modificaciones y habrá un acuerdo para que la Cámara de Diputados acepte las reformas en una sesión rápida y se conviertan en ley.

Debido a las demoras en el Senado, la Ley de Bases que el Gobierno espera aprobar antes del Pacto de Mayo, corre riesgo.

Sin embargo, todo el proceso ahora arroja severas dudas de que alcance a anudarse antes del sábado 25 de mayo, cuando el presidente Milei prevé convocar en Córdoba a los gobernadores a firmar el Acuerdo de Mayo, con diez puntos que presentó el 1° de marzo en el Congreso, al inaugurar las sesiones ordinarias del Poder Legislativo.

Así como este miércoles el principal expositor del Gobierno fue el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que confesó no haber leído bien el proyecto y calificó a algunos artículos de "poco felices", este jueves el representante de la Casa Rosada fue el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para exponer sobre el Paquete Fiscal.

Impuesto a las Ganancias: el tira y afloje entre el Gobierno y el peronismo

Precisamente, allí se discutió el aspecto más conflictivo que es la restitución del impuesto a las Ganancias para salarios de más de 1,8 millones de pesos para solteros y 2,2 millones para casados. Mientras se debatía en el Senado, la CGT calificaba de masivo el paro general al que adhirieron los senadores peronistas, aunque en la calle había mucho movimiento en comercios, restaurantes y escuelas, además de varias líneas de colectivos.

De los 17 senadores de la Comisión, hubo 9 que asistieron. Además de Atauche, estaban Martín Lousteau, Víctor Zimmerman, Flavio Fama y Pablo Blanco, por la UCR; Guadalupe Tagliaferri, por el PRO, Juan Carlos Romero y Andrea Cristina, de Cambio Federal; Alejandra Vigo, de Unidad Federal, Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza, y Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro.

"Los dictámenes se trabaron en el deporte", le dijo un senador libertario a otro. "¿Vos te referís a las privatizaciones de clubes de fútbol?", le preguntó otro. "No, en el deporte de dilatar todo, lo hacen por deporte", se despachó a carcajadas.

Respecto del Acuerdo de Mayo, es un hecho que Milei no podrá contar con las presencias de los gobernadores Axel Kicillof, de Buenos Aires; Ricardo Quintela, de La Rioja; Gildo Insfrán, de Formosa; Sergio Ziliotto, de La Pampa, y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego. Pero, además, tampoco es segura la presencia de Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, y de Alberto Weretilneck, de Río Negro, que dijo que irá si lo invita la Casa Rosada.

El gobernador Gustavo Melella pelea por evitar la vuelta de Ganancias y no confirmó su presencia el 25 de mayo en Córdoba.

El acuerdo principal entre el Gobierno y los senadores opositores es que los proyectos de Ley de Bases y Paquete Fiscal sufrirán cambios en su redacción y eso los obligará a volver a la Cámara de Diputados, donde según se acordó el oficialismo y la oposición aceptarían los cambios del Senado.

"Ya no llegamos a sesionar el jueves 16, porque si se sacara dictamen la semana que viene se puede sesionar la otra. Siempre debe haber un plazo de 7 días desde el dictamen y no hay dos tercios como para poder tratarlo sobre tablas", dijo a iProfesional, preocupado, un senador libertario.

El bloque de la UCR, que preside Eduardo Vischi, acordó este miércoles con los gobernadores radicales que todos votarán en favor de ambos proyectos en general en el recinto. Pero cada senador tendrá libertad para rechazar y pedir modificaciones en cada artículo en particular. Por ejemplo, el fueguino Pablo Blanco rechazará el impuesto a las Ganancias, en línea con los demás patagónicos.

En esa reunion de gobernadores estaban Alfredo Cornejo, de Mendoza; Carlos Zadir, de Jujuy, Gustavo Valdes, de Corrientes, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. Mientras tanto, Leandro Zdero, de Chaco, no pudo asistir. "Fue una excelente reunión donde se acordaron muchas cosas", dijo a iProfesional, la santafecina Carolina Losada.

Ella y su gobernador -Maximiliano Pullaro- acordaron oponerse al blanqueo de capitales, tal como está redactado, porque no hay garantías de verificar la procedencia del dinero negro, con el riesgo de que provenga del narcotráfico, que afecta esa provincia.

"Nosotros proponemos que se acuerde una reglamentación de la ley del Poder Ejecutivo para precisar más controles especificados", añadió Losada en diálogo con este medio.

La santafesina Carolina Losada rechazó el nuevo proyecto de blanqueo de capitales por la falta de controles respecto del narcotráfico.

También Lousteau planteó serias discrepancias sobre el régimen de inversiones RIGI en un fuerte debate con Rodríguez Chirillo este miércoles. Por eso ahora imaginan una ley complementaria para las Pymes que contemple los beneficios de importación y así no quedar en inferioridad de condiciones frente a las grandes empresas.

La senadora macrista Tagliaferri también pidió este jueves muchas modificaciones en varios artículos, aunque ninguna quedó en firme y el debate continuará el lunes. Todavía hay que redactarlas entre todos los bloques.

"En cuanto al impuesto a las Ganancias, los gobernadores necesitan que se restituya porque requieren los recursos coparticipables. Podría hacerse con el impuesto al cheque, pero el Ejecutivo no lo quiere coparticipar", señaló un senador del bloque radical. Por otro lado, frente a esa necesidad recaudatoria, los mandatarios patagónicos no quieren aplicar esos pisos porque afectan a la masa crítica de trabajadores petroleros de sus provincias.