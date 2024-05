El cambio de la situación económica, con un precio de dólar estable y una inflación en descenso, cambia el panorama de ahorro. Dónde no se debe invertir

La estabilidad del precio del dólar lleva a que los ahorristas busquen otras alternativas para no perder poder de compra del dinero frente a una inflación, que ya ronda el 7% mensual. Aunque también existe el riesgo de elegir un "camino equivocado" al volcar los pesos en una opción que lleve a perder mucho más. Por eso, expertos consultados por iProfesional te cuentan en dónde no tenés que invertir en este momento.

Cabe recordar que en todo el 2024 el precio del dólar libre se ubica congelado apenas arriba de los $1.000, mientras que el billete estadounidense oficial asciende apenas 2% mensual y pierde por lejos frente al avance del índice de precios al consumidor (IPC).

A ello se le suma que el Banco Central ha bajado la tasa de interés de referencia de manera consecutiva unas cuatro veces desde marzo pasado hasta la fecha.

"La baja acelerada de las tasas por parte del BCRA, sorprendió a los mercados y obliga a replantearse las estrategias de inversión", advierte Joaquín Marque, economista y director de UG Valores.

De esta manera, los analistas detallan que todos los instrumentos que ajustan en base a una tasa fija en pesos, por inflación o por el movimiento del tipo de cambio oficial, hoy no lucen como apuestas atractivas.

Plazo fijo tradicional, hoy no es negocio

La herramienta de inversión más utilizada por los ahorristas de la que economistas recomiendan "huir" es el plazo fijo tradicional, debido a que la tasa nominal anual (TNA) que hoy paga es de 40% para depósitos minoristas. Es decir, si se realiza un depósito a 30 días, en ese lapso apenas rinde 3,29%.

"La primera inversión que ahora no aconsejo es el plazo fijo a tasa fija, porque ahora la tasa esta en 40% de TNA o menos en algunos casos, y no cubre para nada la expectativa de inflación para los próximos 12 meses. En cambio, aconsejo hacer a plazo fijo UVA, que ajusta por el índice de precios", afirma a iProfesional Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders (RfT).

El plazo fijo tradicional está puesto en la lupa por algunos analistas como inversión por la baja tasa que paga al mes.

A ello agrega José Ignacio Bano, economista y analista financiero: "El primero que está en la lista de lo que no se debe hacer es el plazo fijo tradicional, más en este contexto del país, porque está brindando una tasa en pesos súper negativa, sin acceso del dinero durante un lapso de por lo menos 30 días y, para colmo, no tiene resguardo frente a un salto del tipo cambio, ni cobertura frente a la inflación. Es decir, se está desprotegido con este mecanismo y a cambio no brinda ninguna recompensa".

Bonos que ajustan por dólar e inflación

En sintonía a un precio de dólar libre estable y a que el tipo de cambio oficial avanza apenas 2% mensual, mientras la inflación en el mismo período osciló en abril el 8%, varios analistas aconsejan salir de aquellos bonos en pesos que ajustan en base a estos indicadores.

"Por un lado, se me ocurre que se debería salir de los instrumentos dólar linked, que son los que siguen el avance del tipo de cambio oficial, mientras se mantenga el crawling peg (devaluación lenta) del 2% y no haya indicios de movimientos más fuertes en el billete oficial", resume a iProfesional Lautaro Franco, gerente de clientes de ppi.

Y, por otro lado, suma a los instrumentos que ajustan por el índice CER (precios de la economía), sobre todo, "si seguimos por este sendero de desinflación".

También Neffa agrega, en la curva de los bonos con CER, al del Tesoro Nacional en pesos emitido al 30 de junio de 2026 (TZX26), que "nos parece caro, por lo que aconsejamos arbitrarlo por otras alternativas con CER, como el del 30 de junio de 2025 (TZX25), o el que finaliza en noviembre 2025 (TX25) o el que caduca en noviembre de 2026 (TX26) para uno a más largo plazo".

A ellos, Neffa le suma otro título para no invertir, que es el Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) al 2025, que es el que se emitió para los importadores, porque la tasa de rentabilidad es "muy baja respecto a la tasa que ofrece la versión 2026, debido a que el primero brinda 4% de TIR, mientras que el Bopreal 2026 (BPI26) ofrece 16,6%, que es el que estamos recomendando. O sea, ese título a 2025 está carísimo".

Algunos bonos en pesos y en dólares se encuentran en la lupa de los ahorristas porque su rendimiento es menor por la baja de la inflación o por el tipo de cambio planchado.

Obligaciones negociables poco líquidas o con renta en dólares

Para Bano, se debe tener cuidado también con aquellas obligaciones negociables (ON) de empresas pequeñas que tienen poca liquidez y después pueden resultar muy difíciles de negociar, porque "son muy chicas y cuesta colocarlas. Incluso, puede haber riesgo de precio en su emisión. Hay que ser cuidadoso".

También, agrega Bano, "hay que tener cuidado con las ON en dólares con baja tasa de retorno (TIR), incluso de varias empresas desarrolladas y con buenos fundamentals, porque tienen tasas de rendimiento demasiadas bajas que llegan al 5% o 6% en dólares, y eso es demasiado poco en Argentina, porque un bono del Tesoro en EE.UU. rinde eso o más. Queda fuera de contexto porque no cubre el nivel de riesgo que tiene el papel local. Por eso, se deben buscar ON con rendimientos de, al menos, 10% en dólares".

Algunas acciones que son "caras"

Finalmente, los expertos recomiendan salir de algunas acciones de empresas líderes que el año pasado resultaron ser interesantes como cobertura cambiaria o de escalada inflacionaria, y que hoy lucen demasiado caras.

"Creo que hay que ser cuidadosos con las acciones argentinas por los niveles de precios que se ven ahora. En especial, en algunas escaparía, como son los casos de Aluar y Loma Negra, porque si bien como empresas son buenísimas, en la Bolsa fueron consideradas como activos de protección y fueron muy compradas en su momento por los inversores contra la devaluación, por pertenecer a sectores separados de los problemas de coyuntura política y económica. Entonces, ahora, entre las acciones argentinas, son las que menos potencial tienen para subir", resume Bano a iProfesional.

En consecuencia, para Marque, hoy los inversores minoristas "continúan direccionando sus ahorros a títulos públicos hard dólar, acciones bancarias y, principalmente, empresas exportadoras, quienes deberían ser el motor de la recuperación económica".

Por eso, se debe estar atento en qué no se debe invertir en estos momentos, para no perder poder adquisitivo de los ahorros frente a un precio de dólar estable y una inflación en descenso.-