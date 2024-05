El dólar blue llegó a los $1.120: ¿hay riesgos en la estrategia cambiaria de Caputo?

En la última rueda de la semana, el dólar blue finalizó este viernes con una suba de veinte pesos, a $1.120 en las cuevas del microcentro porteño. De esta manera, la divisa informal marcó en la semana una suba de $80. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.103 y el MEP se ofreció en $1071.

En el dinámico escenario económico de Argentina, la reciente baja de tasas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) generó un debate sobre su efecto en el mercado de divisas. Especialistas relevados por iProfesional resaltaron la reacción inmediata en el mercado cambiario ante la disminución de la tasa de política monetaria, observando un incremento en el valor de los dólares libres.

Para los analistas, este fenómeno se atribuye a una estrategia de los exportadores, quienes, anticipando la reacción del mercado, ralentizan la liquidación de divisas para maximizar el beneficio del esquema 80/20%, impactando así en el tipo de cambio efectivo de sus exportaciones.

Mirando hacia el futuro, los expertos sugieren que, aunque la brecha cambiaria podría mantenerse contenido a corto plazo debido a la liquidación de la cosecha gruesa, existe un potencial significativo para un aumento en la brecha entre el dólar MEP/CCL y el dólar oficial. Esto se debe a la posibilidad de que el gobierno mantenga su táctica actual y a la incertidumbre sobre si la reciente baja de tasas será la última.

En este contexto, los analistas anticiparon que la brecha pueda expandirse a un rango del 30-40% en los próximos meses si se mantiene la política monetaria actual y no se observa presión en el mercado de cambios. Por último, subrayaron la importancia de una salida ordenada del cepo para corregir las disparidades inflacionarias entre sectores y reducir el riesgo económico.

Los dólares libres avanzan tras baja de tasa

Para el bróker Portfolio Personal Inversiones, en la primera rueda luego del nuevo recorte de tasas del BCRA, el dólar CCL "rebotó", pero continua manteniéndose en niveles relativamente bajos. Sin embargo, al mirar las últimas cuatro bajas de tasas, detectaron un patrón: la reacción inicial del principal dólar financiero es al alza.

El dólar blue se vende arriba de $1100 y el mercado anticipa los riesgos en la estrategia cambiaria de Caputo

"En un contexto en el que el BCRA desplomó la tasa de política monetaria de 100% a 40 desde el 11 de marzo, el CCL subió 7,3% frente a una inflación que acumuló 20,8% aproximadamente. Los recortes de tasas suelen confluir no casualmente con una menor oferta de los exportadores, lo cual se traduce en una menor liquidación teórica vía el mercado financiero por el blend 80/20%", explicaron.

Lejos de ser obra del azar, estimaron que los exportadores desaceleran la liquidación justamente para obtener un mayor blend para liquidar. Dado que el esquema 80/20% sigue en pie, el dólar "exportador" se calcula tomando 80% del valor del dólar oficial y 20% del financiero. Con el crawling fijado en 2% mensual, la variación del CCL es la que impacta más en el tipo de cambio efectivo de las exportaciones.

Por lo tanto, que los exportadores esperen la reacción del mercado a la baja de tasas para liquidar refuerza la idea de que "el CCL aumenta sin su oferta", precisaron desde PPI. Con el correr de las ruedas, estimaron que terminará borrándose la suba exhibida post decisión del BCRA ante una aceleración de la liquidación de los exportadores.

¿Puede seguir subiendo el dólar?

De acuerdo con la consultora Econviews, con la nueva baja de tasas y con un piso "teórico" del 17.5% por encima del dólar oficial, el spread entre el MEP/CCL y dólar oficial "tiene que estar muy cerca del piso".

Para la consultora que dirige Miguel Kiguel, "no es que no pueda bajar un par de puntos", pero a su criterio tienen mucho más espacio para subir. Además, no descartaron que en unos meses la brecha se mueva en el espacio 30-40% sobre el dólar oficial si es que el gobierno mantiene la táctica actual que hoy luce lo más probable a menos de que empecemos a ver presión en el mercado de cambios en el futuro.

Con respecto a la política monetaria del BCRA, se plantearon la pregunta si esta vez es la última baja, dado que los bancos van a pagar 2,5% por mes en un plazo fijo o algo similar, por lo que estimaron que no habría más espacio para bajar.

"Pero claramente al gobierno le gusta sorprender y le dan más peso que nosotros a la importancia de la emisión endógena (intereses sobre pases). Con esto queremos decir que la mayor probabilidad está en que sea la última, pero no descartamos alguna sorpresa adicional, quizás de 5 puntos si la inflación de mayo sale bien", indicaron.

El Palacio de Hacienda sostiene su estrategia cambiaria-monetaria, pero alertan por focos de incertidumbre para el segundo semestre

A contramano, para PPI, sin grandes cambios en el Cepo, anticiparon que el dólar financiero seguirá contenido en el corto plazo ante una mayor oferta producto de la liquidación de la cosecha gruesa. En definitiva, consideraron que seguirá regido por los flujos como viene sucediendo desde enero.

¿Hay atraso cambiario?

De acuerdo con el economista Fausto Spotorno, el atraso cambiario implicaría que todos los precios de la economía están altos en dólares y no es así, ya que hay precios que sí lo están y otros no. Por lo que estimó que "no es el valor del dólar el problema".

"hay una gran diferencia de la inflación en dólares entre sectores, producto del cepo, controles y otras distorsiones de los últimos años. En la medida que se liberan mercados, se corrijan tarifas y se vaya liberando el cepo se podrá ir corrigiendo", indicó el especialista en su cuenta X (ex Twitter).

Por esta razón, enfatizó en la necesidad de salir del cepo. Sin embargo, detalló que hay que hacerlo ordenadamente y con un Banco Central funcional y patrimonialmente ordenado para reducir el riesgo.

En la misma línea, el economista Salvador Di Stefano precisó que el debate sobre dólar atrasado o no atrasado es una discusión del pasado y aseguró que rodas las devaluaciones terminaron en fracaso, por lo que enfatizó en la necesidad de bajar impuestos.

"El dólar no está atrasado, están adelantados los impuestos. La presión impositiva es muy elevada para sectores de la exportación como el campo, industria y otros. Las pequeñas y medianas empresas están descapitalizadas", observó el especialista.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubicó en $1120 para la venta y a $1100 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.103 y el MEP se ofreció en $1071.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación finalizó a $905,50.

El dólar mayorista se negoció a un promedio de $886,50.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubicaron en $1.448.

La brecha cambiaria

Por último, la brecha cambiaria entre el dólar mayorista y los diferentes tipos de cambio, se encuentra de la siguiente manera:

• Blue: 26%

• CCL: 24%

• MEP: 21%