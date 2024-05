El dólar blue se vende este jueves con una baja de diez pesos, a $1.090 en las cuevas del microcentro porteño, tras alcanzar en la víspera $1100 y anotar un máximo de tres meses. Por su parte, en el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.092 y el MEP se ofrece en $1050.

Según el experto en finanzas Sergio Rodríguez, la city muestra una actitud constructiva ante la disminución del ritmo inflacionario, evidenciando un renovado interés en los bonos a tasa fija, advierte que existe un límite para esta tendencia. La respuesta de los dólares libres a la reciente reducción de tasas de interés marcó un cambio respecto a episodios anteriores de disminución en el costo de la liquidez.

Desde su perspectiva, Rodríguez señala que, a pesar de la caída en las expectativas de inflación, un crawl del 2% está minando las ventajas competitivas obtenidas tras la devaluación de diciembre. El tipo de cambio actual no solo es inferior al registrado tras la eliminación del control de cambios en 2015 (equivalente a $930), sino que también se acerca peligrosamente al nivel observado al final del mandato anterior.

Al respecto, Rodríguez enfatizó en que la confianza en el plan económico de Milei y Caputo es fundamental para justificar la apreciación cambiaria actual. No obstante, subraya que las mejoras en la microeconomía deben materializarse, algo que aún no se ha observado.

¿El mercado la sigue viendo?

Según el experto financiero Sergio Rodríguez, existe una necesidad imperante de que las empresas reciban un estímulo significativo mediante las reformas propuestas en el Congreso. No obstante, reconoce que la incertidumbre sobre el futuro de la Ley de Bases en el Senado también contribuye en el aumento en la cotización de los dólares libres.

Rodríguez considera esencial acelerar el crawl para compensar la inflación resultante del passthrough, pero apuntó que su impacto negativo sería menor que en el pasado debido a la recesión actual.

Por lo tanto, sugiere que es crucial que el gobierno nacional establezca un entorno favorable en el ámbito cambiario para fomentar la liquidación de divisas del sector agrícola, continuar acumulando reservas, mantener el superávit fiscal y dar inicio a la anhelada recuperación económica, lo cual fortalecería la confianza y estimularía los resultados fiscales.

Rodríguez concluye que ahora el gobierno nacional le quedan dos opciones: se aceleran las reformas para impulsar un avance significativo en la productividad sistémica, o el tipo de cambio real deberá, una vez más, (re)ajustarse para equilibrar la economía.

En la misma línea, desde Portfolio Personal Inversiones indicaron que las sucesivas bajas de tasas de política monetaria del BCRA sugieren que el equipo económico todavía no se sentiría cómodo con el nivel de saldos reales que hay en la economía para salir del Cepo.

"Ante la desaceleración de la inflación, el BCRA reestablece el ritmo al que se erosionan los pesos de la economía. Dicho de otra manera, busca sistemáticamente mantener la tasa real en terreno negativo en un rango "target" que garantice este objetivo", detallaron.

Desde el bróker alertaron que el nuevo recorte de tasas "le pone un techo más bajo" a la aceleración del crawling, lo que garantiza que la apreciación real se profundice. Y no descartaron que se baje el crawling peg desde 2% mensual (¿a 1/1,5%?) para ampliarlo.

¿Por qué no se quiere abrir el cepo?

De acuerdo con el bróker Aurum Valores, hoy por hoy se señala que no se quiere abrir el cepo por el temor a afrontar una corrida que genere un salto cambiario. A fin de año, con este ritmo de crawl y con más bajas de tasas de interés, y a pesar de una mejora de más de u$s 7.000 millones en el stock de reservas, "la situación no se vería mejor", explicaron.

Mirando retrospectivamente y pensando en lo traumático que fue para el gobierno de JxC el mes de abril de 2018, precisaron que al ver que el ratio de cobertura de pasivos monetarios con reservas en aquel momento fue del 86%. En ese momento el índice de tipo de cambio real multilateral estaba, como ahora, algo por debajo del nivel de la salida del cepo de diciembre de 2015.

"A fin de 2024 bajo este escenario (mejora de reservas, mejora de la demanda de pesos, baja de tasas) estaríamos con ratios de cobertura peores que en abril de 2018 (71% vs 86%) y si siguiera este ritmo de crawl, aun cuando la inflación sea bastante más baja, el índice de tipo de cambio real multilateral se ubicaría en 84 puntos (versus los 90 puntos de abril de 2018)", precisaron.

Para la ALyC, con libre movilidad de capitales y tasas reales positivas en aquel momento no alcanzó y se debió acudir a un préstamo del FMI para estabilizar la situación, luego de un salto cambiario que llevó al tipo de cambio real a niveles de 120 puntos (luego de un primer overshooting hasta 140).

Y detallaron que esa estabilización se logró luego de perder unos u$s 17.000 millones de reservas netas entre abril y octubre de 2018 con una mejora del ratio de cobertura de Pasivos Monetarios con Reservas Brutas (préstamo del FMI mediante, devaluación y eliminación de Lebacs) que subió hasta 250%.

"Con estos números y tomando como referencia la preferencia que se muestra por mantener las condiciones heredadas del cepo de Massa, es difícil que podamos ser optimistas, al menos por ahora, con la salida del cepo este año", concluyeron.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se ubica en $1090 para la venta y a $1070 para la compra.

Cómo operan los dólares financieros

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negocia a $1.092 y el MEP se ofrecie en $1050.

Cuál es el precio del dólar oficial

La cotización del dólar minorista del Banco Nación arranca a $905.

El dólar mayorista se negocia a un promedio de $886.

Por su parte, el dólar solidario y dólar tarjeta se ubican en $1.448.

La brecha cambiaria

