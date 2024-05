Las tres condiciones para salir del cepo cambiario que analizan Javier Milei y el mercado financiero

En caso de mantenerse la fuerte suba del valor del dólar blue y los financieros esta tendencia a la suba podría complicar la posibilidad del gobierno de levantar el cepo cambiario más rápido de lo que se esperaba.

Ayer el dólar blue subió $50 hasta tocar los $1.230. De esta manera, la divisa marcó un nuevo récord nominal desde finales de enero y acumula en lo que va de mayo una suba de $170.

El valor del dólar blue el lunes subió $60 en el día, su mayor suba diaria desde el 9 de enero y alcanzó 1.180 pesos y la brecha con el dólar oficial aumentó al 33%.

Milei condicionó la salida del cepo a la resolución de tres problemas

En relación al levantamiento del cepo cambiario ayer en la Convención del Instituto de Ejecutivos en Finanzas (IAEF) el presidente de la Nación Javier Milei manifestó que "estamos muchísimo más cerca de abrir el cepo cambiario, pero tenemos 3 problemas de stock que debemos resolver".

En ese aspecto, condicionó la salida del cepo cambiario a la previa resolución del problema de los stocks de los pasivos remunerados del BCRA, de los puts o seguros de liquidez y de los dividendos acumulados por las empresas extranjeras.

"Es verdad, estamos tardando más en estabilizar, básicamente porque decidimos no violentar la propiedad privada. '¿Qué día vas a abrir el cepo?', no lo sé, porque depende de la decisión de los individuos", señaló Milei frente a los empresarios especializados en finanzas.

Luis Caputo y el levantamiento del cepo: "Si lo sacáramos, sería inapropiado".

"Hemos tomado medidas muy concretas en términos de reducir los pasivos remunerados. Y vamos a seguir esa tendencia. Estamos ya con acuerdos muy avanzados con los bancos para cerrar el tema de los puts y de los dividendos retenidos ya se limpió un tercio. Por lo tanto, cada vez estamos muchísimo más cerca de abrir el cepo cambiario. El cepo se va a abrir cuando hayamos solucionado esos tres problemas de stock estaremos listos para levantar el cepo" manifestó Milei.

También hizo referencia a la estrategia conjunta del Banco Central y el Tesoro que la semana pasada adoptaron medidas tendientes a migrar la liquidez bancaria a títulos de deuda del Tesoro para avanzar en la licuación del stock de pasivos remunerados y eliminar el déficit cuasi fiscal y eligió la tarea del ministro de Economía Luis Caputo, del presidente del BCRA Santiago Bausilli y del secretario de Finanzas Pablo Quirno.

Entre esas medidas, el BCRA bajó la tasa monetaria 10 puntos de 50% a 40% TNA, buscando redirigir la demanda hacia las nuevas Lecaps cortas que emitió el Tesoro. A su vez, la Tesorería por primera vez fijó para las Lecaps que se licitaron tasas mínimas superiores a la tasa monetaria.

La maniobra dio resultado y en la última licitación de deuda del Tesoro colocó $11,7 billones, con lo cual obtuvo un financiamiento neto récord de 8,6 billones. Los economistas subrayan que la baja de la tasa monetaria contribuye a la licuación de los pasivos, pero advierten que para poder abrir el cepo la tasa debe estar en terreno real positivo.

Caputo manifestó que podrían llegar nuevos fondos frescos del FMI para salir del cepo

En su exposición, el ministro de Economía Luis Caputo, al referirse a un futuro levantamiento del cepo explicó que "si lo hubiéramos sacado en enero, hubiese sido una calamidad. Si sacáramos el cepo hoy, sería inapropiado".

Según Caputo existen cuatro requisitos para quitar el control de cambios, "un ancla fiscal, normalizar el flujo, normalizar el stock, y tener una relación razonable entre las reservas internacionales y los pasivos remunerados del BCRA y esto último se podría resumir con el saneamiento del balance del BCRA y la normalización se logró en un 70 o 75%", manifestó y señaló que "en el último punto es en el que más alejados estamos".

El dólar blue llegó a su precio máximo en 100 días

En este aspecto destacó que "si hoy entráramos en un nuevo programa con el FMI, que implicara nuevos desembolsos, esa relación de pasivos remunerados y reservas, estaría en un nivel más razonables" y agregó "estamos empezando a trabajar en un nuevo programa de desembolso con el Fondo. Hicimos la revisión del programa anterior y ahora vamos a empezar a explicarles la segunda etapa del programa".

Al parecer existiría la posibilidad que de firmarse un nuevo acuerdo el gobierno consiga entre unos 5.000 a 10.000 millones de dólares.

No están dadas las condiciones para levantar el cepo cambiario

Por su parte las economistas Marina Dal Poggetto de Eco Go y Mariana Camino de ABCEB coincidieron en sus exposiciones en que por el momento no están dadas las condiciones para levantar el cepo cambiario porque no están resueltos esos problemas de stock que señaló Milei.

La mayoría de los analistas consultados por iProfesional en ese evento sostuvo que la apertura del cepo aún no está cerca y que queda bastante camino por recorrer. En ese sentido destacaron que es incierto timing necesario para realizarlo.

Algunos creen que podría ser eliminado a fin de año mientras que, para otros, recién se podría eliminar a mediados del año próximo.

Pero la salida del cepo es tema de conflicto entre los economistas porque hay opiniones muy divididas.

Para muchos expertos, no están dadas las condiciones para levantar el cepo

El experto Salvador di Stéfano explicó a iProfesional que "la salida del cepo cambiario es una utopía en el marco de la escasez de reservas, la falta de crédito externo, los remolones que están en el campo por vender la cosecha, y hasta el nuevo acuerdo con el FMI esto no se dice, esto no se hace y esto no se toca y a Milei le conviene mantener el cepo hasta que se recupere la economía".

Al respecto el superintendente de Entidades financieras del BCRA Juan Curutchet expresó que "no tenemos plazos para levantar el cepo cambiario y lo importante para esta gestión es que está claro el norte hacia donde vamos que nos marca el presidente Javier Milei".

En tanto, que la economista de Eco Go Marina del Poggetto explicó a iProfesional que por ahora no están dadas las condiciones para levantar el cepo pero que, tras la última licitación de deuda del Tesoro, el cambio de pases por Lecaps permitió reducir en $7,63 billones los pasivos remunerados que se ubicarían ahora en $23,6 billones y destacó que así el gobierno redujo el stock de pases remunerados en 24% y consecuentemente la creación endógena de pesos".

Dal Poggetto agregó que "a precios de hoy en diciembre se emitían $5,5 billones por mes y con el nuevo nivel de pasivos remunerados y la actual tasa de interés esta emisión se reduce a $0,8 billones"

Pero señaló que "la contracara es el aumento en la deuda del Tesoro y consecuentemente un aumento en la carga de intereses del Tesoro y un acortamiento del perfil de vencimientos que no favorece para abandonar el cepo cambiario.

Por su parte el economista Marcelo Elizondo titular de la consultora DNI destacó que "los pasivos remunerados cayeron de 13,5% a 8,6% del PBI desde el traspaso de mando, y el déficit cuasi fiscal se redujo a 1/5 desde diciembre y si desagregamos por moneda, los pasivos remunerados en pesos cayeron desde 12,7% a 6,9% del PBI por la eliminación de Leliq y Notaliq y el desarme de pases. De esos 5,8 punto porcentuales, hubo 0,9 puntos porcentuales que fueron a engrosar el stock de pasivos remunerados en dólares, que aumentaron de 0,8% a 1,7% del PBI por la colocación de Bopreal".

En tanto que el director de IEB, el economista Norberto Sosa subrayó que el gobierno busca seguir licuando pesos con el objetivo de salir del cepo. Y planteó que para levantar el cepo hay que cumplir 3 condiciones: que haya pocos pesos; que el BCRA tenga muchas reservas para poder defender el dólar; y un valor del dólar que no se perciba como barato.

"Seguimos pensando que el Plan de Estabilización va bien pero aún no están dadas las condiciones para levantar el cepo y hay muchos pesos en la economía, unos u$s 30.000 millones a dólares oficiales, el nivel de reservas mejoró, pero sigue siendo nulo, y los niveles de dólar oficial se van atrasando por el crawling del 2%".

Además, señalo que "el déficit cuasi fiscal, considerando el devengamiento de pasivos en pesos y dólares, cayó desde el 119% al 25% de la base monetaria amplia, definida como la suma de la base monetaria y los pasivos remunerados en pesos y dólares y el déficit cuasi fiscal ya es un quinto de lo que era",

La mayoría de los economistas consultados coincide que el principal problema es que dado el actual stock de dólares y puts que los bancos tienen sobre los bonos no es factible salir del cepo sin que exista la posibilidad de un aumento del tipo de cambio. Por lo tanto, para la eliminación completa del cepo no solo hace falta resolver el problema del balance del BCRA sino también apuntalar la recaudación.

Además, coinciden que, para reducir el stock de pasivos remunerados, se necesitaran varios meses en los que la inflación y el riesgo disminuyan para que el BCRA siga acumulando reservas internacionales.