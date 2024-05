La escalada que tiene la cotización de una acción de una empresa líder durante mayo en la Bolsa porteña se destaca como la "estrella" en el mercado porque, incluso, supera de forma notoria al fuerte avance del precio del dólar. Se trata de Comercial del Plata (COME) y llega a ascender casi 50% en todo el mes.

De esta manera, no solo supera con creces al 17% que aumenta en el mismo período el índice Merval de acciones de grandes compañías, sino que también le gana por lejos al incremento que tiene en mayo el dólar Bolsa (o Mep), que es de 16%, similar a la suba mostrada por el blue en el mismo período.

Y sobresale mucho más si se lo compara con la inflación a la baja, que se estima que este mes será de alrededor del 5%. Ni que hablar si se lo compara con la tasa nominal mensual del plazo fijo, que es de un promedio de 2,5%.

No solo eso, la acción de Comercial del Plata acumula un avance en su precio en todo el 2024 de más de 110%, por lo que supera ampliamente al dólar e inflación.

La denominada Sociedad Comercial del Plata es un holding argentino con más de 20.000 accionistas en 17 países y 1.000 empleados, presente en sectores estratégicos como construcción, energía, agroindustria, transporte e infraestructura y real estate.

La empresa fue fundada en 1927, y sus acciones cotizan en la Bolsa de Buenos Aires y también en Suiza, en el Six Swiss Exchange de Zurich.

Este grupo empresario es propietario de firmas como Destilería Argentina de Petróleo, Canteras Cerro Negro, Compañía General de Combustibles (CGC), Morixe Hermanos, Lamb Weston Alimentos Modernos, Ferroexpreso Pampeano y Delta del Plata, entre otras.

Las acciones de Comercial de Plata son las que más suben en el índice de empresas líderes de la Bolsa, y superan al ascenso del dólar.

Acción "estrella" de Comercial del Plata

Cabe recordar que la cotización de las acciones de Comercial del Plata ya había experimentado una fuerte suba en febrero pasado, cuando en ese mes llegó a aumentar alrededor del 20%. Si bien en ese momento estaba atrasado en su valor, no había una explicación clara respecto a su ascenso meteórico.

En el caso actual, la suba acumulada que registra en mayo, de alrededor del 50% en pesos, tiene vinculación con el balance presentado de los primeros meses del 2024 y también por el potencial que tiene en el segmento petrolero.

"Comercial del Plata trajo buenos números en el primer trimestre de este año porque la benefició la deuda que tenía en dólares, ya que en ese período el precio del billete estadounidense no se movió, por lo que el ajuste por inflación le jugó bastante a favor para reducirla", detalla a iProfesional Rubén Pasquali, analista de mercados de Fernández Laya.

También el ascenso que tuvo el precio de las acciones de esta compañía nacional está vinculado al potencial que posee en el sector energético por los activos que tiene en un área petrolera que promete crecer exponencialmente.

"Por delante, la empresa tiene la inversión en el Golfo de San Jorge, que es un activo muy atractivo que cuenta Comercial del Plata, por la expectativa que pueda crecer mucho de cara al futuro y ser otra Vaca Muerta", acota Pasquali.

Y completa: "También se habló mucho de hacer cotizar en el mercado a una firma del grupo, me refiero a Compañía General de Combustibles (CGC), que pertenece a COME. Incluso, hubo rumores de que la podían llegar a vender, cosa que no creo".

Además, este experto resalta que, nominalmente, es uno de los papeles "más baratos del mercado" doméstico.

En definitiva, para Pasquali, Comercial del Plata es una empresa que tiene petróleo y otros negocios interesantes, por lo que puede llegar a crecer y es, justamente, "lo que el mercado está mirando" en los últimos meses.-